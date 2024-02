Sahel, la più grande crisi terrorista del mondo

Il Sahel non è solo la zona geografica che si estende a nord dell’Africa subsahariana, ma è anche il terreno di una sanguinosa guerra, soprattutto in molti Paesi dell’Africa occidentale, che dura da 20 anni. Questo conflitto, uno dei più cruenti del mondo, ha provocato la morte di decine di migliaia di persone e continua a creare milioni di profughi.

Il Sahel, il cui nome in arabo significa “riva”, è una parte dell’Africa subsahariana che parte dall’Atlantico ad Ovest e arriva sul Mar Rosso ad Est. Geograficamente, quest’area comprende una decina di Paesi: Capo Verde, Senegal, Mauritania del Sud, Mali, nord del Burkina Faso, estremo sud dell’Algeria, il Niger, parte nord della Nigeria, Ciad centrale, nord del Camerun, Darfur in Sudan e Kordofan in Eritrea. Per estensione, l’area copre anche i Paesi del Corno d’Africa: Gibuti, Etiopia e Somalia. È una zona soprattutto desertica dove la presenza umana è dominata dalle popolazioni essenzialmente nomadi, come i Baggara, i Kanembu, i Daza, i Peul, i Tuareg. Questi ultimi sono presenti in ben cinque Paesi: in Burkina Faso, Niger, Mali, Libia e Algeria, ma vengono spesso considerati dai loro governi cittadini di serie B. Inoltre, il Sahel ha un clima semi-arido e una stagione calda che dura dagli 8 ai 10 mesi, cosa che la rende inadatta all’agricoltura. L’allevamento è l’unica attività che genera qualche guadagno ai nomadi. Il 2003 segna una svolta nella vita dei popoli del Sahel. La guerra civile algerina (1992-2002) che vede opporsi il governo algerino ai gruppi islamisti finisce con la vittoria del governo e la fuga dei gruppi islamisti verso il Sahel dove trovano rifugio a nord del Burkina Faso, del Mali e del Niger. Questi gruppi legano velocemente con le bande criminali locali e cominciano a rapire e prendere in ostaggio le persone chiedendo riscatti che gli permetteranno di disporre delle risorse necessarie a portare a termine le loro lotte e rivendicazioni. Per rafforzarsi, formano gruppi armati e gruppi di ribelli come Al-Qaeda nel Maghreb islamico (AQMI), il Movimento per l’unità e la jihad in Africa occidentale (MUJAO), Ansar Dine, il Gruppo di Sostegno all’Islam e ai Musulmani (GSIM), lo Stato Islamico in Africa Occidentale (EIAO) e lo Stato Islamico nel Grande Sahara (EIGS). Si lanciano anche nell’autodifesa dei territori sui quali si sono installati e nella conquista di nuove terre. L’Azawad, area che si trova a Nord del Mali, è completamente desertica, ed è diventata a poco a poco la roccaforte dei gruppi jihadisti composti in maggioranza da popoli tuareg che reclamano l’indipendenza dell’Azawad. Contro di loro, i governi del Sahel di appellano a partner militari occidentali e onusiani: nel 2013 comincia l’operazione “Serval” condotta dalla Francia, sostituita nel 2014 dall’operazione Barkane. Concretamente, questi partner militari dovevano appoggiare gli eserciti locali della Mauritania, del Mali, del Burkina Faso, del Niger e del Ciad nella loro lotta contro il terrorismo nel Sahel attraverso la formazione, il rafforzamento degli equipaggiamenti e la condivisione di informazioni. La crescente insicurezza e il fallimento delle operazioni militari hanno portato alla caduta dei governi civili in Mali, Burkina Faso e Niger, sostituiti da militari che pensano poter gestire meglio la situazione securitaria e politica, in qualche caso pare appoggiati dalla Russia. Anche se questo rimane da dimostrare, assistiamo a una ripresa della loro forza e il moltiplicarsi degli attacchi.

I conflitti in Sahel entrano nel loro ventesimo anno e hanno già provocato la morte di decine di migliaia di adulti e bambini. Secondo un rapporto dell’Institute for Economics and Peace (IEP), il Sahel è diventato il conflitto più sanguinario di tutta l’Africa. Malgrado ciò, rimane poco coperto dai media internazionali. Lo scorso 27 gennaio, il Mali, il Burkina Faso e il Niger hanno annunciato la loro intenzione di ritirarsi dalla Comunità Economica degli Stati dell’Africa Occidentale (CEDEAO), malgrado i numerosi sforzi dei suoi membri per arrivare ad una riconciliazione. Molti osservatori temono che questa decisione possa essere sintomo di una crisi che si aggrava in Sahel e si trasformi in una minaccia per una regione già in grave sofferenza. Il 16 settembre 2023, Mali, Burkina Faso e Niger con gli accordi di Liptako-Gourma con i quali si ufficializzava la nascita dell’Alleanza degli Stati del Sahel (AES), annunciavano di fatto già questa rottura (voluta a causa dell’intransigenza della CEDEAO nei confronti dei colpi di Stato perpetrati da questi Stati e per le conseguenti sanzioni applicate, ndr). Gli Stati costieri della CEDEAO temono il contagio del jihadismo e del disordine politico. Se questi tre Stati lasciassero veramente la comunità, questo rischio aumenterebbe. E si può temere un aumento di rischio di ostilità potenziale nei confronti di migranti del Mali e del Burkina Faso presenti in Ghana, Costa d’Avorio e Senegal. La sospensione della libera circolazione tra questi tre Paesi e il resto dell’Africa Occidentale avrebbe gravi ripercussioni economiche per tutte le parti in causa. Altri governi della regione temono anche che le loro democrazie vengano danneggiate da colpi di Stato o da movimenti populisti antioccidentali. La Guinea ha già un governo militare. Altri, come il Camerun, il Togo e la Sierra Leone sono molto vulnerabili. Con le prossime elezioni in Ghana e Senegal (qui già partite in salita, previste per il 25 febbraio sono state rinviate al prossimo 15 dicembre), il 2024 metterà a dura prova le democrazie della regione. Lo scisma all’interno della CEDEAO rappresenta anche un rischio per i partner dell’Africa in Europa e negli Stati Uniti. Uno studio recente pubblicato nell’African Affairs journal ha per esempio mostrato che il risentimento crescente nei confronti della presenza militare francese era una delle cause principali che hanno portato i militari del Niger al colpo di Stato capeggiato dal generale Tchiani, più del rancore accumulato nei confronti del Presidente eletto Mohamed Bazoum. Altri Paesi occidentali rischiano di trovarsi in una simile situazione dal sapore neocoloniale se non si preoccuparono a riformare le istituzioni internazionali e tener maggiormente conto delle preoccupazioni dell’Africa. Devono accelerare il cambiamento necessario affinché il sistema multilaterale funzioni a favore dei piccoli Paesi poveri. In caso contrario, la teoria della Cina che afferma che il sistema preesistente non funziona che ha profitto dell’”Occidente” prenderà sempre più piede sul continente. Tutti i Paesi dell’Africa Occidentale fanno fronte a una crisi multidimensionale dovuta a diversi fattori, soprattutto per gli anni di stagnazione economica dovuta alla crisi finanziaria del 2008, al Covid, alla guerra in Ucraina, all’impatto del cambiamento climatico e alla crescita demografica. I governi eletti hanno sempre più difficoltà a rispondere alle attese dei propri cittadini. Il pericolo maggiore viene dai giovani disoccupati che hanno perso fiducia nella democrazia e sono aperti a un violento cambiamento di regime, non importa se questo avviene attraverso la jihad o un colpo di Stato. Gli esperti vedono una riedizione di quello che avvenne negli anni ’70, quando la siccità, la corruzione e i fallimenti nello sviluppo portarono a una serie di colpi di Stato in tutta la regione. Le persone che non riescono a guadagnarsi da vivere lecitamente lo faranno in altro modo. Il jihadismo e il banditismo si fanno strada nonostante gli sforzi degli occidentali per combatterlo. L’Occidente ha perso di credibilità, anche se il vero fallimento è innanzitutto politico ed economico. Di fronte alla minaccia di secessione delle giunte, le organizzazioni regionali africane come la CEDEAO e l’Unione Africana, si trovano davanti a un dilemma: attenersi ai loro principi ed escludere gli Stati che hanno agito anticostituzionalmente o compromettere i loro principi per preservare almeno l’unità nominale e permettere a questi Stati di rientrare nel club?

Gli sforzi di riconciliazione non mancano. La volontà è quella della mano tesa, prova ne è la decisione presa durante la riunione d’urgenza della CEDEAO, che si è tenuta ad Abuja (Nigeria) il 24 febbraio e dove si è deciso di togliere parte delle sanzioni al Niger per “motivi umanitari”. La sopravvivenza del regime è però diventata la priorità per le giunte militari. La loro intenzione pare proprio essere quella di calpestare il principio secondo il quale le nazioni africane debbano applicare delle regole le une alle altre. Il fatto che quei governi africani abbiano sottoscritto dei principi ha poca importanza per gli insorti che vogliono conservare il potere, così come i jihadisti che vogliono conquistarlo. Le loro giustificazioni: la CEDEAO non ha fornito alcun sostegno contro i jihadisti; ha imposto sanzioni “illegali” che danneggiano la popolazione; la CEDEAO è sotto l’influenza dei governi stranieri. Ma queste argomentazioni convincono poco gli osservatori che le ritengono una brutta giustificazione per passare per i difensori dei poveri e oppositori all’influenza Occidentale. Questo atteggiamento si iscrive anche nel quadro del discorso che la Cina e la Russia promuovono nel sud del mondo: le istituzioni mondiali sono state create per difendere gli interessi neocoloniali dell’Occidente, l’adesione ai valori “occidentali” (democrazia e diritti umani) priva i Paesi del loro diritto a svilupparsi a modo loro, e solo Cina e Russia sono i veri difensori di tali diritti. La Russia oltre alle parole agisce. Si pensa che almeno 1.000 soldati siano presenti in Mali – ex brigata Wagner, oggi gestiti dallo Stato e chiamati Africa Corps – e i primi 100 sono arrivati in Burkina Faso. Il pericolo è che gli Stati del Sahel diventino dei regimi che non devono render conto a nessuno, protetti dalla Russia in cambio di oro, e vivendo del traffico illecito di esseri umani e merci attraverso il Sahara. La difficoltà vera che le istituzioni come la CEDEAO e l’Unione Africana devono affrontare sta proprio nel responsabilizzare tutti gli Stati membri sul futuro dei propri Paesi: solo uniti e coinvolgendo la società civile potranno crescere e affrancarsi. Il traffico di esseri umani è tornato fiorente ad Agadez, il principale punto di transito del nord del Niger verso le coste del Mediterraneo. E nulla preoccupa più i Paesi europei di un aumento esponenziale delle migrazioni africane.



La crisi che il Sahel sta affrontando è più che mai da mettere in evidenza.