Le relazioni economiche tra Italia e Francia

I rapporti tra Italia e Francia sono caratterizzati da una storia lunga e complessa che abbraccia numerosi aspetti, tra cui quelli politici, economici, culturali e diplomatici. Questi due paesi europei sono confinanti e condividono molte sfide e opportunità comuni, nonostante le differenze culturali e linguistiche.



Italia e Francia sono due delle più grandi economie dell’Unione Europea, e i loro rapporti economici sono di fondamentale importanza. Entrambi i paesi sono membri dell’eurozona e della UE, il che facilita gli scambi commerciali e gli investimenti reciproci. Le imprese italiane e francesi hanno una forte presenza nei rispettivi mercati, e sono spesso coinvolte in joint venture e collaborazioni industriali.



I due paesi intrattengono inoltre rapporti commerciali intensi. Per approfondire tale relazioni è stato organizzato Delta Holdings Association e lo Studio LOCONTE&PARTNERS , con il patrocinio di Assoholding, uno specifica tavola rotonda “I Rapporti Economici tra Italia e Francia: Profili Civilistici e Fiscali – Relazioni Economiche e Giuridiche tra i Due Paesi”.



L’incontro, organizzato per l’8 novembre dalle ore 18:00 alle 20:00, rappresenta un’opportunità per comprendere meglio le dinamiche economiche e giuridiche tra queste due nazioni europee di rilievo.

Durante la tavola rotonda saranno esaminati gli aspetti legali e fiscali che influenzano le relazioni economiche tra i due Paesi, offrendo una panoramica completa delle sfide e delle opportunità.



Sarà analizzata l’evoluzione delle relazioni economiche tra Italia e Francia, con un focus su investimenti, commercio e collaborazioni industriali. Inoltre sarà considerato l’impatto della geopolitica e delle dinamiche economiche globali sulle relazioni Italia-Francia, esplorando le sfide e le opportunità relative alla governance aziendale e alla tassazione per le imprese che operano in entrambi i Paesi.



Interverranno al Webinar:

Stefano Loconte – Founder e Managing Partner di LOCONTE&PARTNERS. Con una vasta esperienza nell’ambito legale e finanziario, il suo contributo sarà fondamentale per esplorare le sfaccettature giuridiche dei rapporti tra Italia e Francia. Jerome Chevalier – Vice-Capo del servizio economico presso l’Ambasciata di Francia in Italia. Avendo un ruolo chiave nell’ambasciata, il suo intervento porterà un’importante prospettiva istituzionale. Ruggero Dicandia – Avocat à la Cour d’Appel de Paris presso LOCONTE&PARTNERS. La sua esperienza legale transnazionale aprirà un dibattito sulle sfide giuridiche che le imprese affrontano nei rapporti bilaterali tra Italia e Francia. Gaetano De Vito – Presidente di Assoholding. Grazie alla sua leadership in un’associazione di rilevanza nel panorama italiano, fornirà una visione chiara sulle questioni di governance e fiscali.