Al Circolo Esteri il Premio Gazzetta Diplomatica Ambasciatore dell’anno

Ieri, 6 novembre, l’ambasciatrice svizzera a Roma, Monika Schmutz Kirgöz, è stata onorata con il premio “Gazzetta Diplomatica – Giovanni Jannuzzi” come il miglior ambasciatore in Italia del 2023. Questo prestigioso riconoscimento è stato assegnato da una giuria internazionale composta da diplomatici, parlamentari ed esperti, presieduta dall’Ambasciatore Stefano Benazzo, ed è stato reso possibile grazie alla collaborazione tra la Gazzetta Diplomatica, Assoholding e il Gruppo G2R. Il premio prende il nome da “Giovanni Jannuzzi” in omaggio all’ex Ambasciatore Giovanni Jannuzzi, una figura di spicco nella diplomazia italiana.

La cerimonia di premiazione si è tenuta presso il Circolo degli Esteri a Roma ed è stata un’occasione significativa per celebrare l’eccellenza nel campo della diplomazia. Gaetano De Vito, il Presidente di Assoholding, ha espresso il proprio orgoglio per aver contribuito all’organizzazione del Premio “Gazzetta Diplomatica – Giovanni Jannuzzi” in collaborazione con la Gazzetta Diplomatica e G2R.



Il Presidente De Vito ha sottolineato come questa iniziativa rifletta l’impegno dell’organizzazione nel sostenere le imprese italiane nella loro espansione internazionale e nell’approfondire la comprensione delle intricate dinamiche geopolitiche che influenzano le catene globali del valore.

Lorenzo Echeoni, CEO di G2R, ha evidenziato come il premio abbia celebrato le relazioni diplomatiche come fondamentali per la stabilità degli scenari internazionali e come punto di riferimento per il dialogo con le imprese. La scelta di Monika Schmutz Kirgöz come vincitrice del premio è stata giustamente riconosciuta come un tributo meritato.

Il creatore del premio, Marco Finelli, ha manifestato la sua soddisfazione per la selezione di Monika Schmutz Kirgöz come vincitrice della prima edizione, riconoscendo il suo carisma sin dal suo arrivo a Roma.

Oltre all’ambasciatrice Monika Schmutz Kirgöz, la cerimonia ha visto la consegna di altri premi a diversi professionisti che operano su scala internazionale. Alessandro Antonio Giusti, il rappresentante di Monaco a Firenze, è stato onorato nella sezione dedicata ai Consoli Onorari come vincitore dell’edizione 2023.