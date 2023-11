Alla scoperta del Costa Rica, la nostra intervista all’Ambasciatore Istvan Alfaro Solano

Quali sono i primi obiettivi che ha fissato in agenda per il suo mandato?

Il Costa Rica è interessato ad approfondire le relazioni bilaterali con l’Italia. Essendo queste relazioni ottime, intendiamo comunque migliorarle attraverso i nostri scambi in diversi settori come la cultura, il turismo, il commercio e l’attrazione di investimenti.

I primi obiettivi mirano a migliorare questi legami esistenti con una maggiore presenza. Più Costa Rica in Italia e più Italia in Costa Rica.

Come raggiungere quest’obiettivo? Questo è possibile proiettando l’immagine del mio Paese, tramite voi, cioè la stampa, nelle fiere, negli eventi ufficiali e nelle attività culturali.

In aggiunta, anche attraverso le consultazioni politiche bilaterali. Quest’anno si sono tenute nel mese di maggio a Roma, a livello di viceministri degli Affari Esteri. Anche attraverso scambi di studenti e professionisti in ambito accademico o esperti in diversi campi.

Un altro obiettivo importante è quello di cercare una maggiore cooperazione, sia essa bilaterale, triangolare o di altra modalità, sfruttando le possibilità offerte dai programmi presentati dall’IILA, l’Organizzazione Internazionale Italo-Latinoamericana.

Al Museo della Giada e della Cultura Precolombiana di San José, l’Ambasciata d’Italia in Costa Rica e l’Istituto Nazionale di Seguros hanno presentato qualche settimana fa “Il Perugino – il Miglior Maestro d’Italia”, mostra sulla vita e sulle opere di Pietro Vannucci. L’iniziativa dimostra la collaborazione e lo scambio culturale tra Italia e Costa Rica. Sono in programma iniziative per consolidare questo rapporto?

Questa sarebbe una domanda che si potrebbe rivolgere all’Ambasciata italiana in Costa Rica. Posso però confermare che noi abbiamo in programma delle iniziative costaricensi al fine di consolidare ulteriormente questo rapporto. Per esempio, per il prossimo anno ci sono diverse possibilità di mostre di artisti costaricensi: una con il gruppo Telurika che conta opere di quattro pittori e che esporrà a Radicondoli (SI) e a Ferrara; un’altra dell’artista Sergio González e un’altra “Italia chiama Costa Rica” che sarà presentata a maggio ad Assisi e a Terni.

La politica commerciale avviata dal Costa Rica dalla fine degli anni ’80 ha consentito lo sviluppo di un settore dell’economia nazionale non più legato solamente alle esportazioni agricole. In particolare, negli ultimi anni si è visto un attivismo del Paese nel settore elettronico e hi-tech. È un lato poco conosciuto del Paese, può spiegarci questo

passaggio e le prospettive economiche del Paese nei prossimi anni?

Il Costa Rica ha fatto un salto di qualità nel suo sistema produttivo negli ultimi 30 anni. Dopo aver capito che il sistema delle esportazioni agroalimentari non era sufficiente a creare più sviluppo, più crescita economica e a far uscire dalla povertà un maggior numero di persone, dagli anni ’90, il Paese ha puntato sull’integrazione nei mercati internazionali, in concomitanza con la nascita degli accordi di libero scambio come nuova generazione di trattati in questo settore.

Per di più, nel 1996 l’arrivo della società INTEL nel Paese nel 1996 ha reso indispensabile un adattamento alle nuove esigenze di un’azienda di quelle dimensioni. Dobbiamo anche tenere conto delle risorse umane del Costa Rica. Si tratta di una risorsa qualificata. Lo Stato e i diversi governi hanno investito per decenni nella sanità e nell’istruzione. Con l’arrivo di questa azienda e di tutte quelle necessarie al suo sviluppo, l’attenzione delle risorse umane nazionali si è indirizzata verso la tecnologia, l’elettronica e l’alta tecnologia, al punto che a poco a poco la produzione ha iniziato a includere articoli altamente specializzati per mercati esigenti, come dispositivi medici, microchip e altri articoli di alta precisione.

Il Costa Rica è impegnato in uno sviluppo economico forte, rispettoso dell’ambiente, inclusivo e sempre più diversificato.

Le prospettive economiche del Paese per i prossimi anni sono molto buone, date le medesime circostanze. Nel rapporto dell’ufficio promotore del commercio estero, per la prima metà del 2023, risulta che le esportazioni nazionali sono cresciute del 24% e tutti i settori sono cresciuti: le attrezzature mediche e di precisione sono cresciute del 40%, l’agricoltura del 14%, i prodotti farmaceutici del 32%, le apparecchiature elettriche ed elettroniche del 38%. Anche i settori diversi dall’agricoltura e dalla tecnologia hanno registrato una forte crescita: le esportazioni di servizi sono aumentate del 28%, tra cui viaggi, servizi alle imprese, informatica e telecomunicazioni, trasporti e servizi finanziari.

Per il 2023, la crescita è stimata al 4,2%.

L’Italia è il sedicesimo mercato di destinazione delle esportazioni del Costa Rica e copre una quota di mercato pari all’1% del totale delle esportazioni costaricensi. Ritiene che ci sia la possibilità di potenziare ulteriormente la partnership commerciale tra i due Paesi?

Senza dubbio. In ambito economico, l’Italia è stata un importante partner commerciale per l’America Latina e per il Costa Rica. Esiste un grande potenziale per espandere e diversificare ulteriormente i nostri scambi commerciali ed economici, soprattutto in settori come l’innovazione tecnologica, le energie rinnovabili, i progetti di agricoltura sostenibile e il turismo. Siamo a buon punto con un accordo bilaterale sui servizi aerei e vogliamo promuovere il turismo degli italiani in Costa Rica. Il mio Paese beneficia di stabilità politica, di uno sviluppo rispettoso della natura e di un’ampia varietà di scelte come parchi nazionali, vulcani, avventura, relax e spiagge.

Attirare gli investimenti è un altro obiettivo su cui lavoreremo. Di recente abbiamo appreso l’interesse dell’Italia a espandere i propri investimenti nella nostra Regione. Il Costa Rica offre molti fattori come alti livelli d’istruzione, stato di diritto, un clima imprenditoriale e un ambiente sicuro, competitivo e solido per gli investimenti stranieri. Abbiamo l’Accordo di Associazione tra i Paesi dell’America Centrale e i Paesi dell’UE e con l’UE, in vigore da oltre 10 anni. Il suo pilastro commerciale è il quadro giuridico che ci sostiene nello sviluppo di questo potenziale.

L’Italia ha recentemente affermato che il numero di operatori italiani attratti da un particolare mercato per le nostre imprese è sempre più consistente, riferendosi al mercato latinoamericano, quindi, siamo in presenza di una convergenza tra governi, al punto che entrambi i ministeri degli Esteri hanno aree importanti per la diplomazia economica che stiamo sviluppando intensamente.

Il Costa Rica sta affrontando negli ultimi anni la difficile sfida dei flussi migratori diretti verso gli Stati Uniti. Sfida, quella migratoria, che nel bacino del Mediterraneo sta affrontando anche l’Italia. Quali sono le politiche che il Costa Rica sta mettendo in campo davanti a tale criticità?

Il Costa Rica ha una lunga storia di accoglienza e ospitalità di migranti, rifugiati e richiedenti asilo che risale a molti decenni fa. Tuttavia, negli ultimi dieci anni il fenomeno migratorio è aumentato notevolmente ed è massiccio tanto da superare la capacità nazionale. Ci sono più di 250.000 richiedenti asilo e rifugiati, il che genera una grande pressione per fornire un’attenzione adeguata a chi ha bisogno di protezione. Per il mio Paese è una tradizione difendere i diritti umani, anche nel caso dell’arrivo dei migranti e della loro assistenza completa. I migranti non arrivano perché lo vogliono, e questo è di per sé un dramma umano.

Stando così le cose, il Costa Rica ha dovuto fare appello alla solidarietà internazionale per affrontare adeguatamente un problema che non ha generato. Ha rafforzato le capacità nazionali e comunitarie per l’accoglienza e l’integrazione dei migranti nei luoghi in cui arrivano, cercando al contempo di sviluppare queste comunità.

Allo stesso tempo, sta realizzando un corridoio umanitario per il transito sicuro, ordinato e disciplinato di oltre 3.000 migranti al giorno – tra Costa Rica e Panama, di recente – e ha cercato finanziamenti dagli uffici delle Nazioni Unite nel Paese, dall’Unione Europea e dall’Organizzazione degli Stati Americani.

A livello internazionale, il Costa Rica ha lanciato un forte appello per affrontare le sfide migratorie che riguardano migliaia di donne e bambini vittime della tratta di esseri umani e preda della criminalità organizzata. Per questo motivo ha fatto appello alla condivisione della responsabilità, al dialogo e alla solidarietà per risolvere i problemi alla radice.