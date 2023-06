Jasmine Gheorghe - Esteri

La Russia dentro e fuori: la situazione nel vivo del conflitto

Kherson, Viysk, Zaporizhzhia. Molti sono i territori presi di mira dalla Russia negli ultimi giorni. Ma mentre sono previsti 60 miliardi per l'Ucraina, in Russia l'economia si contrae, per via dell'11esimo pacchetto di sanzioni e della crisi lavorativa.