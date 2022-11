USA: Donald Trump sarà presto candidato alla presidenza del 2024

A breve l’annuncio della candidatura dell’ex presidente repubblicano.

L’ex presidente potrebbe annunciare la sua candidatura alle prossime elezioni presidenziali già dal 14 novembre: spera di cavalcare l’onda repubblicana prevista per le elezioni di medio termine.



Il sito di notizie politiche Axios è stato il primo a dettagliare, osservando il 4 novembre che “la ristretta cerchia di consiglieri di Trump stava pianificando di annunciare il lancio della sua campagna presidenziale del 2024 già il 14 novembre”, sperando “di sfruttare una sorta di euforia a seguito delle imminenti elezioni di medio termine”.

Se la data esatta rimane incerta, non c’è dubbio che questo annuncio sia vicino. Fonti del Guardian lo prevedono entro la fine di novembre. Per Axios, l’ex inquilino della Casa Bianca ha infatti tutte le ragioni per affrettarsi, se non altro per cogliere alla sprovvista i suoi potenziali rivali all’interno del Partito Repubblicano, in prima linea l’attuale governatore della Florida, Ron DeSantis, candidato alla rielezione a capo di stato e presunto candidato per il 2024.



Rest assured, if Donald Trump announces he’s running for the presidency, we'll file a challenge under the 14th Amendment, which bars people who engaged in or supported an insurrection from holding government office.https://t.co/Ev27HHowqx — Citizens for Ethics (@CREWcrew) November 8, 2022

All’incontro di Trump a Miami era presente anche Joe Gruters, presidente del Partito Repubblicano della Florida, precisa il quotidiano della Florida, e se ha insistito nel sottolineare che non era «compito del partito scegliere i candidati per le prossime presidenziali elezione, tuttavia, prima di lasciare il palco, ha chiesto al pubblico di cantare il seguente canto “Corri, Trump, corri” [“Presentati Trump!””, come riporta il Miami Herald.