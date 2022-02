Yuval Noah Harari: In Ucraina è in gioco la direzione della storia umana

Al centro della crisi ucraina c’è una domanda fondamentale sulla natura della storia e la natura dell’umanità: il cambiamento è possibile? L’uomo può cambiare il suo comportamento, o la storia è destinata a ripetersi all’infinito, l’umanità è condannata per sempre a rivivere le tragedie del passato senza alterare nient’altro che questo scenario?



Una scuola di pensiero nega fortemente che siamo capaci di cambiare. Sostiene che il mondo è una giungla, dove i forti si nutrono dei deboli e che la potenza militare è l’unica cosa che impedisce a un paese di inghiottirne un altro. Lo è sempre stato, e sempre lo sarà. Coloro che non credono nella legge della giungla non si stanno solo illudendo, ma stanno mettendo a rischio la loro stessa esistenza. Non sopravviveranno a lungo.



Un’altra scuola di pensiero afferma che la cosiddetta legge della giungla è tutt’altro che una legge di natura. È l’uomo che l’ha inventato, e può anche modificarlo. Contrariamente alle idee sbagliate popolari, la prima prova archeologica indiscutibile di un’attività bellica organizzata risale a soli 13.000 anni fa. Anche dopo questa data è difficile trovare tracce archeologiche di guerre per lunghi periodi. A differenza della gravità, la guerra non è una forza fondamentale della natura. La sua intensità ed esistenza dipendono da fattori tecnologici, economici e culturali sottostanti. Quando questi fattori cambiano, cambia anche la guerra.



La conoscenza, la principale fonte di ricchezza



Siamo circondati dalle prove di questo cambiamento. Nel giro di poche generazioni, le armi nucleari hanno trasformato la guerra delle superpotenze in un folle rischio di suicidio collettivo, costringendo le nazioni più potenti del mondo a trovare mezzi meno violenti per risolvere i conflitti. Mentre le guerre tra grandi potenze, come la seconda guerra punica o la seconda guerra mondiale, sono state una caratteristica predominante per gran parte della storia, gli ultimi settant’anni non hanno visto alcun conflitto diretto tra le superpotenze.

Nello stesso periodo, l’economia mondiale è passata da quella basata sulle merci a quella basata sulla conoscenza. Laddove una volta le principali fonti di ricchezza erano beni materiali come miniere d’oro, campi di grano e pozzi di petrolio, oggi la principale fonte di ricchezza è la conoscenza. Tuttavia, se è possibile sequestrare giacimenti petroliferi con la forza, non è lo stesso per la conoscenza. Pertanto, la conquista è ora meno redditizia.



Infine, la cultura mondiale ha subito un cambiamento tettonico. Nel corso della storia, molte élite, ad esempio capi unni, jarl vichinghi e patrizi romani, hanno visto la guerra in una luce positiva. Da Sargon il Grande a Benito Mussolini, i governanti hanno cercato di raggiungere l’immortalità attraverso la conquista (attraverso la quale artisti come Omero e Shakespeare erano ansiosi di adulare). Altre élite, come la Chiesa cristiana, vedevano la guerra come un male inevitabile.



Tuttavia, nelle ultime generazioni, il mondo si è ritrovato per la prima volta governato da élite che credono che la guerra sia un male evitabile. Anche i George W. Bush e Donald Trump, per non parlare della Merkel e degli Ardern del mondo, sono politici molto diversi da Attila l’Unno o Alaric il Goto. Generalmente salgono al potere facendo penzolare il sogno di riforme nazionali piuttosto che di conquiste straniere. Mentre molti dei fari dell’arte e del pensiero – da Pablo Picasso a Stanley Kubrick – sono meglio conosciuti per aver raffigurato l’orrore insensato del combattimento piuttosto che glorificare i suoi architetti.



Polvere da sparo meno letale dello zucchero



Come risultato di tutti questi cambiamenti, la maggior parte dei governi ha smesso di considerare le guerre di aggressione come un possibile strumento per difendere i propri interessi e la maggior parte delle nazioni ha smesso di fantasticare di conquistare e annettere i propri vicini. È semplicemente sbagliato credere che sia l’unica forza militare che impedisce al Brasile di conquistare l’Uruguay o alla Spagna di invadere il Marocco.

Non mancano le statistiche che mostrano il declino della guerra. Dal 1945, è diventato relativamente raro che i confini internazionali vengano ridisegnati da un’invasione straniera, e nessun paese riconosciuto dalla comunità internazionale è stato completamente cancellato dalla mappa da una conquista esterna. Ci sono stati molti altri tipi di conflitti, come guerre civili e insurrezioni. Anche tenendo conto di tutte, durante i primi vent’anni del 21° secolo, la violenza umana ha causato meno morti del suicidio, degli incidenti stradali o delle malattie legate all’obesità. La polvere da sparo ora è meno letale dello zucchero.



L’accuratezza di queste cifre è oggetto di dibattito tra gli studiosi, ma è fondamentale andare oltre. Il declino della guerra fu un fenomeno psicologico oltre che statistico. Soprattutto, ha avuto l’impatto di un enorme cambiamento nel significato stesso della parola “pace”. Nel corso della storia, la pace è stata sinonimo solo di “temporanea assenza di guerra”. Nel 1913, quando si diceva che c’era pace tra Francia e Germania, intendeva dire che l’esercito francese e quello tedesco non si confrontavano direttamente, ma tutti sapevano che una guerra tra di loro poteva scoppiare in qualsiasi momento.

Negli ultimi decenni, “pace” ha assunto il significato di “implausibilità della guerra”. Molti paesi oggi faticano a concepire di poter essere invasi e conquistati dai loro vicini. Vivo in Medio Oriente, quindi so benissimo che ci sono delle eccezioni a questa tendenza. Ma identificare le tendenze è tanto cruciale quanto essere in grado di evidenziare le eccezioni.



Quando l’uomo fa scelte migliori



Il declino della guerra non è il risultato di un miracolo divino



La “nuova pace” non è un’anomalia statistica o un’illusione hippie. I budget calcolati a freddo ne sono la prova più evidente. Negli ultimi decenni, i governi di tutto il mondo si sono sentiti abbastanza sicuri da spendere in media solo il 6,5% del loro budget per le loro forze armate, spendendo molto di più per l’istruzione, la salute e il benessere. Ciò che potremmo facilmente dare per scontato, mentre è un’incredibile novità nella storia dell’umanità. Per migliaia di anni, la spesa militare è stata di gran lunga la voce più importante nel bilancio di principi, khan, sultani e imperatori. Raramente hanno speso soldi per l’istruzione o l’assistenza medica per le masse.

In Ucraina è in gioco la direzione della storia umana o di un cambiamento nelle leggi della natura. È perché l’uomo ha fatto scelte migliori. Probabilmente, questo è il più grande risultato politico e morale della civiltà moderna. Sfortunatamente, se è nato per scelta umana, significa anche che è reversibile.

Tecnologie, economie e culture continuano ad evolversi. L’ascesa delle armi informatiche, le economie guidate dall’intelligenza artificiale e una rimilitarizzazione delle nostre culture potrebbero inaugurare una nuova era di guerra, molto peggiore di qualsiasi altra cosa che abbiamo visto prima. Per godere della pace è necessario che tutti, o quasi tutti, facciano buone scelte. D’altra parte, tutto ciò che serve è una cattiva scelta da parte di un singolo partecipante per sfociare in una guerra.



Questo è il motivo per cui la minaccia russa di invasione dell’Ucraina dovrebbe preoccupare tutti su questo pianeta. Se i paesi potenti riescono a schiacciare i loro vicini più deboli impunemente, i sentimenti e i comportamenti in tutto il mondo cambieranno. La prima conseguenza, e probabilmente la più ovvia, di questo ritorno alla legge della giungla sarebbe un forte aumento delle spese militari a scapito del resto. I soldi che dovrebbero andare a insegnanti, infermieri e assistenti sociali saranno investiti in carri armati, missili e armi informatiche.



Un circolo vizioso fino all’estinzione della nostra specie



Un ritorno alla legge della giungla minerebbe anche la cooperazione globale, soprattutto quando si tratta di prevenire i cambiamenti climatici o di regolamentare tecnologie potenzialmente pericolose come l’intelligenza artificiale e l’ingegneria genetica. Non è facile lavorare a fianco di paesi che si preparano a cancellarti dalla mappa. E mentre il cambiamento climatico e la corsa all’intelligenza artificiale accelerano, la minaccia di un conflitto armato può solo crescere, bloccandoci in un circolo vizioso che potrebbe condannare la nostra specie all’estinzione.



Se credi che il cambiamento storico sia impossibile e che l’umanità non abbia mai lasciato la giungla e non lo farà mai, allora la scelta è tra interpretare il ruolo di predatore o di preda. Data la scelta, la maggior parte dei governanti preferirebbe passare alla storia come predatori apicali e aggiungere i propri nomi alla triste lista di conquistatori che gli studenti poveri devono memorizzare per i loro esami di storia.



Ma forse il cambiamento è possibile? Forse la legge della giungla è una scelta e non una fatalità? Se è così, il sovrano che sceglie di invadere il suo vicino occuperà un posto speciale nella memoria dell’umanità, molto peggio di Tamerlano. Passerà alla storia come l’uomo che ha annullato il nostro più grande successo. E ci ha riportato nella giungla quando pensavamo di essere fuori.



Gli ucraini hanno qualcosa da insegnarci



Non so cosa accadrà in Ucraina. Ma come storico, credo nella possibilità del cambiamento. Questa non è ingenuità, ma realismo. L’unica costante nella storia umana è il cambiamento. E su questo argomento, gli ucraini potrebbero avere qualcosa da insegnarci. Molte generazioni di ucraini hanno conosciuto solo tirannia e violenza. Hanno sopportato due secoli di autocrazia zarista (che alla fine è crollata nel cataclisma della prima guerra mondiale). Il loro breve tentativo di indipendenza fu rapidamente schiacciato dall’Armata Rossa, che ripristinò il dominio russo. Gli ucraini hanno quindi vissuto la terribile carestia provocata dall’uomo dell’Holodomor, il terrore stalinista, l’occupazione nazista e decenni di schiacciante dittatura comunista.

Quando l’Unione Sovietica crollò, c’erano tutte le ragioni per credere che gli ucraini avrebbero seguito ancora una volta la strada della tirannia brutale, poiché era tutto ciò che sapevano. Ma hanno fatto una scelta diversa. Nonostante il peso della storia, nonostante la loro estrema povertà e nonostante le probabilità apparentemente insormontabili, gli ucraini hanno costruito una democrazia. In Ucraina, a differenza di Russia e Bielorussia, i candidati dell’opposizione sono saliti al potere in diverse occasioni. Di fronte alla minaccia di una deriva autoritaria, nel 2004 e nel 2013 gli ucraini si sono ribellati due volte per difendere la loro libertà. La loro democrazia è nuova di zecca. Proprio come questa “nuova pace”. Entrambi sono fragili e potrebbero non durare a lungo. Ma sia la democrazia che la pace sono possibili e possono piantare le loro radici in profondità. Non dimentichiamo che ciò che è vecchio una volta era nuovo. Tutto dipende dalle scelte umane.

