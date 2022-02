La Croazia nel programma Visa Waiver￼

Il programma Visa Waiver

Il programma Visa Waiver è un regolamento introdotto dal governo americano nel 1986 che permette ai cittadini di alcuni Paesi di recarsi negli USA con maggiore facilità. I viaggiatori in possesso della cittadinanza di tali Paesi, con i quali gli Stati Uniti hanno stretto un accordo, possono accedere agli USA senza un visto. Negli ultimi anni il programma si è notevolmente ampliato: ai cittadini di sempre più Paesi è concesso l’ingresso senza un visto. Al contempo, sono aumentate le restrizioni sui viaggi. Quaranta Paesi sono entrati a far parte del programma Visa Waiver, tra cui la maggior parte dei Paesi europei, il Giappone, la Nuova Zelanda, i Brunei, l’Australia, Singapore, la Corea del Sud, Taiwan e il Cile.

I viaggiatori provenienti dai Paesi che partecipano al programma Visa Waiver possono quindi entrare negli USA senza un visto, ma devono essere in possesso di un ESTA valido per poter mettere piede sul suolo americano. L’ESTA è un’esenzione dall’obbligo di visto, che si può richiedere interamente online. La richiesta viene esaminata e approvata dallo U.S. Deparment of Homeland Security, affinché il governo statunitense possa stabilire quali viaggiatori comportano un eventuale rischio per la sicurezza del Paese e non conceda loro l’ingresso.

Requisiti di ammissione

I Paesi devono soddisfare alcune condizioni per partecipare al programma Visa Waiver. Per essere ammessi devono soddisfare, senza eccezioni, sette rigorosi requisiti, alcuni dei quali sono riportati di seguito:

il Paese deve rilasciare passaporti elettronici

il Paese deve scambiare dati su tematiche quali sicurezza e protezione con gli Stati Uniti

il numero di richieste di visto respinte per gli USA deve essere sotto al 3%

i Paesi devono applicare norme severe in materia di lotta al terrorismo, rispetto della legge, controllo dei confini e sicurezza dei documenti.

I Paesi che possono entrare a far parte del programma vengono stabiliti dal governo americano. La procedura di ammissione per il programma Visa Waiver dura mesi, a volte anni.

L’ammissione della Croazia

La Croazia chiedeva da molti anni di entrare a far parte del programma Visa Waiver, ma il Paese non riusciva a soddisfare le difficili condizioni. Il punto più critico per la Croazia riguardava il numero di visti respinti per gli USA, che non deve superare la soglia del 3% per poter entrare nel programma. Per tre anni il numero di richieste di visto dalla Croazia per gli Stati Uniti è andato ben oltre il 5%. A febbraio dell’anno scorso, il dato è sceso sotto il numero magico, calando fino a 2,69%. In questo modo, la Croazia ha soddisfatto l’ultimo requisito necessario per essere ammessa al programma Visa Waiver. I duri sforzi sono stati così infine ricompensati con la candidatura al programma Visa Waiver, approvata nel settembre 2021.

Viaggiare con un ESTA Tutti i viaggiatori provenienti da Paesi che partecipano al programma Visa Waiver devono essere in possesso prima della partenza di un ESTA e di un passaporto validi. Quando si soddisfano tutti i requisiti, l’ESTA si può richiedere facilmente online e resta valido per due anni, per un soggiorno massimo di 90 giorni per viaggio. Anche con un ESTA approvato può capitare che venga negato l’ingresso agli USA. Il governo americano, infatti, si riserva il diritto di annullare la validità di un visto in qualsiasi momento.