UCRAINA: SARA’ GUERRA?

Putin attaccherà l’Ucraina? Le truppe russe invaderanno il territorio?



Ogni volta che gli ucraini si fanno queste domande, c’è qualcuno che ragionevolmente osserva che Putin ha già attaccato e che le forze armate russe hanno già invaso il territorio ucraino. Occorre ricordare che la guerra va avanti da molto tempo, da febbraio 2014.



Questa risposta è giusta a modo suo, ma c’è un “ma” decisamente significativo. Oggi parliamo non solo della lotta ucraina con Mosca, ma anche della vita dei cittadini ucraini. L’annessione della Crimea così come gli scontri hanno evidentemente diviso il paese in due parti disuguali. Su coloro che vivono nello spazio di una guerra ibrida – e su coloro che vivono nello spazio di un mondo ibrido. Alcuni si siedono in trincea, si offrono volontari, seguono le informazioni del fronte e le notizie dalle regioni occupate.

Altri cercano di vivere una vita normale e astratta da ciò che sta accadendo al fronte. Per alcuni il conflitto armato con la Russia è sangue e lacrime, morte di amici e perdita di una piccola patria. Per altri, la svalutazione della moneta, l’introduzione di una tassa militare e la chiusura dei canali televisivi russi.



Alcuni percepiscono lo scontro con Mosca come qualcosa di fatale, come una questione di vita o di morte. Altri – come fonte di moderato disagio domestico, che può essere spazzato via, come da una mosca fastidiosa. Tuttavia, sia il primo sia il secondo, hanno deciso i loro ruoli nel 2014-2015. Tutti coloro che hanno voluto venire in aiuto dell’esercito ucraino sono già entrati a far parte dei ranghi dei volontari



Tutti coloro che hanno dovuto lasciare la propria casa e fuggire dai territori occupati si sono già abituati alla nuova e attuale realtà. Il grado di coinvolgimento degli ucraini nello scontro militare con la Russia è rimasto invariato per quasi sette anni. Durante questo periodo, la minoranza si è abituata all’aggressione russa e la maggioranza a ignorare la stessa aggressione.

Fino a poco tempo fa, sembrava che il confine tra l’Ucraina in guerra e l’Ucraina pacifica non potesse essere invariato che l’attuale status quo non potesse essere infranto. Nel corso degli anni, entrambe le parti si sono gradualmente adattate alla convivenza. “Puoi combattere Putin, ma non impedirci di starne fuori”, è il motto di un’Ucraina pacifica.”Va bene, fatti da parte, ma non impedirci di combattere”, è il tacito credo dell’Ucraina in guerra.



Qualsiasi invasione delle posizioni di altre persone, che si tratti di una richiesta di riconciliazione immediata con la Russia o di una decisione di registrare le donne nell’esercito, è percepita come una violazione di un contratto sociale non scritto. Ma il problema è che per il Cremlino i contratti sociali spontanei e lo status quo esistente non significano nulla. Il vicino settentrione è in grado in qualsiasi momento di tracciare un nuovo confine tra le due ucraine, o addirittura di livellarlo.



E ora il problema non è nemmeno se Putin attaccherà o meno: ma se cambierà il grado di coinvolgimento dei cittadini nello scontro militare con Mosca. Lo scenario della grande guerra non lascia quasi nessuna possibilità alla persona media di nascondersi da essa. L’attacco a Kiev e Odessa, le battaglie per Kharkiv e il Dnepr, la distruzione delle infrastrutture ucraine: tutto ciò distruggerà istantaneamente il solito stile di vita di milioni di persone. L’Ucraina pacifica dovrà sperimentare tutto ciò che l’Ucraina in guerra ha conosciuto nel 2014-2015. Tuttavia, un’invasione militare su larga scala dell’Ucraina rimane solo una delle opzioni, e finora non la più probabile. La leadership del Cremlino ha molte alternative. Escalation armata limitata nel Donbass o al confine con la Crimea. Espansione locale della zona di occupazione russa.

Colpi di punta sulle nostre difese. Ognuno di questi scenari sarà un serio test per la macchina militare ucraina e influenzerà i civili in misura molto minore. Essendo stato in qualche modo ridotto, lo spazio del mondo ibrido sarà preservato. Con le inevitabili perdite economiche, ma senza distruggere il solito modo di vivere. Con un ulteriore deprezzamento della moneta, ma con l’opportunità di spendere nel centro commerciale o nel salone di bellezza più vicino. Con vacanze più costose, ma comunque convenienti in Turchia, Egitto o Europa. In questa situazione, un’Ucraina pacifica cercherà di rimanere nella zona di comfort, qualunque cosa accada. Continuerà ad astrarre dalla guerra il più possibile e godersi la vita. E il peso maggiore ricadrà sulla parte già militante e volontaria della società, che dovrà necessariamente sforzarsi più di prima.