Biden presidente, cosa cambia per l’Europa?

Gli Stati Uniti del fresco eletto 46° presidente della loro storia, Joe Biden, hanno molto in comune con il Regno Unito. Ma le radici irlandesi del futuro presidente implicano, in parte, un’attenzione molto speciale da parte sua al mantenimento della stabilità nell’Irlanda del Nord, minacciata dal disegno di legge sul mercato interno proposto da Johnson. Potrebbe soffrirne conseguentemente l’amicizia tra Regno Unito e Stati Uniti?

La lotta contro il riscaldamento globale, il rafforzamento dell’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO) e il successo dell’Accordo di Vienna sul nucleare iraniano sono le maggiori preoccupazioni per Joe Biden e Boris Johnson. Qualcosa per rassicurare chi è a favore del rafforzamento dell’amicizia tra Stati Uniti e Gran Bretagna.

Joe Biden apprezza anche le sue relazioni transatlantiche con gli inglesi in termini di sicurezza geopolitica e internazionale, ricorda la BBC. Nonostante i timori condivisi da alcune personalità politiche del Regno Unito, circa le potenziali rappresaglie americane a seguito della buona intesa con Donald Trump, Biden sembra piuttosto favorevole a costruire un solido legame tra le due potenze.

Ricordiamoci che non tutti i leader politici sono risentiti come il 45 ° presidente degli Stati Uniti, che ancora rifiutano di accettare la sua sconfitta. Purtroppo, dopo quattro anni, il mondo stava davvero iniziando ad abituarsi al cieco, e quasi infantile, unilateralismo dell’amministrazione Trump.

Il disegno di legge sul mercato interno di Johnson, una minaccia per l’amicizia britannico-americana?

Questo disegno di legge contiene clausole che violano il diritto internazionale e potrebbero avere gravi conseguenze nell’Irlanda del Nord. Dopo che la Camera dei Lord ha votato per ritirare questi dal testo originale, il governo ha annunciato che li avrebbe sicuramente reintrodotti quando sarebbe tornato alla Camera dei Comuni.

He only won in the eyes of the FAKE NEWS MEDIA. I concede NOTHING! We have a long way to go. This was a RIGGED ELECTION! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2020

Questa decisione potrebbe avere gravi conseguenze per le relazioni transatlantiche. Infatti, Chris Coons, vicino a Biden e potenziale futuro Segretario di Stato americano, ha detto alla BBC che il candidato democratico recentemente vittorioso attribuisce particolare importanza al rispetto degli accordi del Venerdì Santo, proteggendo la pace nell’Irlanda del Nord. Queste ultime non dovrebbero essere “le vittime della Brexit” nelle parole di Biden. Lord Darroch, ex ambasciatore britannico negli Stati Uniti, avverte anche di raffreddare l’amicizia Biden / Johnson se le clausole in questione tornassero al conto. L’imminente COP26 e il raduno del G7, ospitato il prossimo anno nel Regno Unito, rappresentano occasioni da non perdere per entrambi i Paesi, se desiderano instaurare una cooperazione diplomatica a lungo termine.

La firma di un potenziale accordo commerciale tra Stati Uniti (USA) e Regno Unito (UK), che rafforzerebbe la loro cooperazione internazionale, non è quindi garantita in caso di mancato accordo con l’Unione Europea.

Biden crede tuttavia nella necessità della buona salute del triangolo diplomatico USA / Regno Unito / UE. Questo forse lo spingerebbe a riconsiderare la negoziazione di un accordo commerciale con il governo di Boris Johnson, anche in caso di uscita caotica del Regno Unito dall’Unione dei 27. Questo testo rappresenterebbe infatti un ponte per gli Stati Uniti. Uniti verso l’Unione Europea.

Rapporti tra Stati Uniti e Unione Europea, profondamente cambiati dalla presidenza Trump

La maggior parte dei leader europei ha celebrato la vittoria dei democratici. Tuttavia, questo non induce una cooperazione naturale. Il presidente francese ha infatti più volte ricordato la necessità per l’Unione europea di consolidare il proprio potere, per potersi difendere. Di fronte agli Stati Uniti che, per quattro anni, hanno disprezzato i loro rapporti con l’Unione Europea e la NATO, Macron ha affermato la sua volontà di creare una nuova forza di difesa europea e indipendente. Biden potrebbe avere qualche riserva su questo progetto, considerando che la spesa militare dell’Unione dei 27, è stata spesso controversa per molti leader americani prima di Trump.