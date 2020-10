USA: sulla salute di Trump probabilmente non viene detta la verità

Le dichiarazioni contraddittorie dei medici di Donald Trump e della Casa Bianca sul suo stato di salute hanno seminato dubbi, sabato, nella stampa americana. In un video diffuso nelle ore successsive, il presidente ha assicurato di stare “molto meglio”, riconoscendo però che i giorni a venire costituiranno “il vero banco di prova”

WASHINGTON D.C – Sabato mattina le notizie sulla salute di Donald Trump sono apparse rassicuranti. In una conferenza stampa fuori dal Walter Reed Military Hospital, il medico della Casa Bianca Sean Conley ha affermato che il presidente stava andando “molto bene” dopo una “riduzione e un evidente miglioramento” dei suoi sintomi di Covid- 19, riporta The Hill.

Ma alla fine di quella stessa conferenza stampa, Mark Meadows, capo dello staff di Donald Trump, era molto più allarmista di fronte a una manciata di giornalisti: “I segni vitali del presidente nelle ultime 24 ore sono stati molto preoccupanti, e le prossime 48 ore saranno fondamentali in termini di assistenza ”, come pubblicato dall’agenzia AP. “Non abbiamo ancora intrapreso un percorso chiaro per la ripresa”.

In un video di quattro minuti, pre-registrato in ospedale in un momento sconosciuto ma andato in onda sabato sera, il presidente degli Stati Uniti, 74 anni, appare in giacca e cravatta, meno arancione del solito e meno loquace. Dice che si sente “molto meglio ora”, secondo USA Today. “Stiamo lavorando duramente per me, per riprendermi completamente. Penso che tornerò presto e non vedo l’ora di finire la campagna come l’ho iniziata “, aggiunge. Riconosce, tuttavia, che “i prossimi giorni” saranno “il vero banco di prova”.

Many of us in #AZ05 are praying for President @realDonaldTrump as he battles COVID-19. He’s looking and sounding very good tonight.

Get well soon, Mr. President! https://t.co/gYGK6ivWEC

— Rep Andy Biggs (@RepAndyBiggsAZ) October 4, 2020