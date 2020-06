Coronavirus: 27 nuovi casi a Pechino, un mercato e 7 quartieri chiusi

Foto: BBC

Martedì 27 la Cina ha riferito di nuove contaminazioni Covid-19 a Pechino, dove è stato chiuso un mercato insieme a sette aree residenziali circostanti

PECHINO – Cinque mercati sono ora chiusi in tutto o in parte, incluso il gigantesco mercato all’ingrosso di Xinfadi, uno dei più grandi in Asia, dove il virus è stato individuato la scorsa settimana.

Mentre questo caso suscita timori di una “seconda ondata”, l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha confermato che segue “molto da vicino” la situazione a Pechino e ha menzionato l’eventuale invio di ulteriori esperti nei prossimi giorni.

Le autorità hanno iniziato a selezionare decine di migliaia di residenti. Questa rinascita sopraggiunge quando il paese, da cui il Covid-19 si è diffuso alla fine dell’anno scorso, ha praticamente sradicato l’epidemia negli ultimi mesi.

Nel distretto di Xicheng, nel centro della capitale, il mercato di Tiantaohonglian è stato chiuso a seguito della scoperta di un caso di contaminazione di un dipendente, secondo quanto riportato dalla televisione nazionale martedì mattina.

In totale, quasi trenta aree residenziali vicino ai mercati chiusi sono state messe in quarantena per 14 giorni, limitando migliaia di abitanti. Lunedì il municipio ha annunciato la chiusura di tutti i siti sportivi e culturali, che erano appena stati riaperti dopo mesi di chiusura.Nel resto del paese, le città hanno annunciato la quarantena dei viaggiatori provenienti da Pechino.

Oltre ai 27 nuovi casi di Pechino, il ministero della Sanità ha annunciato martedì quattro contaminazioni nella vicina provincia dell’Hebei e una nel Sichuan (sud-ovest).

Il Center for Disease Control and Prevention (CDC) ha dichiarato lunedì che il ceppo scoperto nel mercato di Xinfadi corrispondeva a un ceppo comunemente trovato in Europa. Il virus è stato scoperto in particolare su una tavola utilizzata per tagliare il salmone importato, ma “ciò non è sufficiente per certificare che proviene da frutti di mare importati”, ha dichiarato in televisione il principale epidemiologo dal CDC, Wu Zunyou. “Potrebbe essere venuto da una persona infetta.”

A livello nazionale, il Ministero della Salute ha segnalato otto nuovi casi di viaggiatori dall’estero nelle ultime 24 ore, portando il totale a 1.845. Secondo dati ufficiali, la Cina ha contato 83.221 contaminazioni, tra cui 4.634 mortali. Nessun decesso è stato segnalato nell’ultimo mese.