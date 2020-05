Il silenzio della città che non dorme mai

Valentina Cordero (1984) ha conseguito, presso l'Università degli Studi di Torino, la laurea in Filosofia Teoretica nel 2006 e la laurea in Filosofia e Storia delle Idee nel 2010. Da marzo 2010 vive a New York, dove lavora come giornalista. Ha collaborato con il quotidiano La Stampa, collabora con il Gruppo IlSole24Ore, il quotidiano online 2duerighe.com e Filosofico.net dove ha pubblicato i saggi; "Hegel: l'Idea nei suoi tre momenti", "Nietzsche e Hegel: morte di Dio e volontà di potenza", "Il rapporto Hegel-Marx" e "Boltanski e Bauman: il soggetto e il processo di individualizzazione nella società odierna". Ha pubblicato il libro "La libertà come riconoscimento: Taylor interprete di Hegel" (Il Prato, 2012). Dal 2012 collabora con il periodico culturale Koiné e il giornale americano Education Update.