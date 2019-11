HONG KONG: la polizia minaccia l’uso di proiettili veri

Uno dei violenti scontri cittadini - Foto: Voices of America

Hong Kong ha vissuto uno dei suoi fine settimana più violenti dall’inizio delle proteste. Lunedì mattina, i manifestanti sono rimasti trincerati presso il Politecnico, circondato dalla polizia, che minaccia di usare munizioni vere.

Hong Kong – “Dopo aver affrontato manifestanti antigovernativi davanti all’università tutto il giorno con cannoni ad acqua e gas lacrimogeni, la polizia ha circondato i manifestanti domenica sera”, riferisce il Washington Post. I manifestanti “hanno lanciato Molotov e un portavoce della polizia è stato colpito alla coscia con una freccia”, continua il giornale. Gli scontri “sono continuati per tutta la notte, saturando l’aria circostante con gas lacrimogeni” e il fumo dei veicoli in fiamme.

L’assalto della polizia contro il Politecnico di Hong Kong, che questa settimana è diventato il centro nevralgico della protesta, è proseguito in mattinata, mentre i corrispondenti della stampa internazionale hanno riferito di un grande incendio alle porte della città. Dozzine di manifestanti sono stati arrestati domenica. Gli scontri del fine settimana, che confermano lo stato di “un movimento di protesta sempre più violento”, secondo il New York Times, “hanno frantumato la relativa calma che sembrava essere tornata sul territorio cinese”.

La BBC osserva che “la polizia è diventata bersaglio di manifestanti radicali, accusandola di un uso eccessivo della forza”. Per ora, la polizia “ha risposto alle violenze nel campus del Politecnico principalmente con gas lacrimogeni e cannoni ad acqua”, ma la situazione potrebbe cambiare. oggi, il portavoce della polizia Louis Lau ha esortato coloro che chiama “rivoltosi” a non usare bombe, frecce, macchine o qualsiasi arma mortale per attaccare gli ufficiali. Se questo dovesse continuare, la polizia “non avrebbe altra scelta” che usare “munizioni vive” per rispondere ai manifestanti.

In un’intervista con la Süddeutsche Zeitung, l’attivista Joshua Wong, una figura del movimento degli ombrelli, alla fine ha sostenuto l’uso della violenza.”Il governo di Hong Kong non ha alcun controllo sulla polizia. La polizia non rispetta il nostro stato costituzionale “, ha detto. “Non raggiungeremo il nostro obiettivo con proteste puramente pacifiche. Ma anche con la forza. Abbiamo bisogno di entrambi “.