ARGENTINA: la vittoria di Alberto Fernández segna il ritorno del peronismo

Alberto Fernández - Foto: Telegraph

Emarginato dalla politica per anni, Alberto Fernández è tornato prepotentemente domenica sera: il candidato peronista di centrosinistra ha vinto le elezioni presidenziali in Argentina al primo turno con il 48% dei voti, contro il 40,44% per il presidente in carica

BUENOS AIRES – “Gli argentini hanno respinto la politica di austerità del presidente Mauricio Macri, mettendo fine alle misure sostenute da Wall Street”, ha dichiarato Ryan Dube, giornalista del Wall Street Journal in America Latina. “Mr. Fernández dovrà trovare un equilibrio tra le esigenze delle fazioni peroniste di varie ideologie, derivanti dal movimento populista fondato da Juan Domingo Perón negli anni ’40 “, ricorda. “Durante la campagna, raccolse moderati peronisti e la sinistra del suo partito”, rimanendo fedele all’ex capo di stato Cristina Kirchner. Nel corso della campagna è diventata la compagna di corsa di Alberto Fernández, nonostante i profondi disaccordi tra loro in passato.

Consapevole delle passioni che suscita, l’ex capo di stato, preso di mira da diverse indagini per corruzione, aveva preferito lasciare terreno ad Alberto Fernández, per assicurarsi una vittoria. Una strategia che sembra aver dato i suoi frutti. “Penso che Alberto sia un uomo moderato che permette il dialogo. Molte persone che non hanno votato per Cristina hanno votato oggi per Alberto. È venuto per ridurre il divario “, ha detto Brian Ayliffe, un giovane simpatizzante peronista, al quotidiano conservatore argentino La Nación.

Alcuni investitori sono preoccupati per il ruolo che l’ex presidente potrebbe ora svolgere, i cui due termini (2007-2015) erano stati contrassegnati da politiche interventiste. Per il quotidiano argentino Clarín, la compagna in carica di Alberto Fernández “acquisirà importanza” nel suo futuro governo.

Domenica, dopo l’annuncio della sua vittoria, Alberto Fernández ha parlato di fronte a diverse migliaia di suoi sostenitori. “I tempi che arrivano non saranno facili”, ha detto. L’unica cosa che ci preoccupa è che gli argentini smettano di soffrire. “Intervistata dal Washington Post, María Esperanza Casullo, politologo all’Università di Río Negro, in Patagonia, ritiene che il nuovo capo del rischio statale vedere il suo indice di popolarità peggiorare rapidamente. “La società argentina è profondamente anti-egemonica”, spiega. Se le aspettative non vengono soddisfatte, le persone puniscono coloro che non rispondono “.