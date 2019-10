CILE: il presidente Piñera afferma”Siamo in guerra”

Foto: BBC

SANTIAGO – Almeno sette persone sono state uccise nell’area di Santiago durante il weekend. Tragico dunque il bilancio di incendi e saccheggi che peraltro sono costati anche all’economia locale milioni di dollari. Parte della popolazione, stanca delle disuguaglianze sociali, è stata in strada per una settimana

“Scrivo durante il coprifuoco. Siamo nel 2019 e scrivo durante il coprifuoco. “Le parole del giornalista Daniel Matamala sul sito web della CNN Cile riflettono lo shock di molti dei suoi connazionali in questo fine settimana perché, dice nel suo editoriale, sono di un’altra epoca, questo è un Cile che pensavamo di aver lasciato per sempre. L’ultima volta che l’esercito ha monitorato Santiago durante un coprifuoco, è stato nel 1987. “

Sabato sera, i sette milioni di abitanti della capitale non avevano quindi il diritto di rimanere in strada. Il coprifuoco è stato mantenuto per la notte da domenica a lunedì. La misura è stata annunciata dal generale Javier Iturriaga, capo della difesa dell’area metropolitana. “Sono convinto che questo è ciò che deve essere fatto per proteggere la vita delle persone, proteggere la stragrande maggioranza dei cittadini che vogliono vivere in pace e normalità”, ha affermato in dichiarazioni riportate dal Canal 13. Da quando lo stato di emergenza è stato decretato venerdì dal presidente Sebastián Piñera, l’esercito è responsabile del mantenimento dell’ordine pubblico a Santiago e in almeno altre quattro regioni del paese.

“Siamo in guerra contro un nemico potente, implacabile, che non rispetta niente e nessuno”, ha detto domenica sera il leader cileno. “Abbiamo fatto uno sforzo enorme per rendere la giornata di lunedì il più normale possibile”, ha aggiunto. Nonostante la presenza di 8000 militari e poliziotti, i disordini hanno continuato a scuotere la città. Almeno sette persone sono state uccise durante il fine settimana, due in un supermercato saccheggiato, cinque in un altro incendio, colpendo un magazzino nella città di Renca, a nord di Santiago, riferisce La Nación.

Todos tienen derecho a manifestarse pacíficamente y solidarizo con razones que tienen para hacerlo. Pero nadie puede amenazar la seguridad de ningún compatriota. Solo unidos lograremos resguardar y conservar nuestra democracia. Cuidemos a nuestras familias, cuidemos nuestro país. — Sebastian Piñera (@sebastianpinera) October 19, 2019

Diverse migliaia di cileni hanno sfidato il coprifuoco durante una manifestazione pacifica in Plaza Nuñoa. Ma La Nación afferma che a Puente Alto, a sud della capitale, la gente è rimasta fuori, armata di bastoni, temendo l’arrivo dei saccheggiatori. Almeno 41 stazioni della metropolitana sono state danneggiate e molti autobus sono stati bruciati da venerdì. Il danno supererebbe i 250 milioni di euro. Le sei linee della metropolitana della capitale sono state fermate per tutto il fine settimana. Centinaia di scuole rimarranno chiuse il lunedì. Cinquemila viaggiatori hanno dovuto dormire in aeroporto a causa di voli cancellati.

Le dimostrazioni sono iniziate una settimana fa, ricorda il Santiago Times, quando centinaia di giovani hanno saltato sui tornelli della metropolitana per protestare contro un aumento del 4% del prezzo del biglietto. Venerdì, la protesta ha fatto un passo avanti nella violenza, spingendo il governo a prendere misure estreme.

L’aumento del biglietto della metropolitana , la goccia che ha fatto traboccare il vaso

“Fuoco, fumo, sirene, Santiago sembra una città del dopoguerra”, afferma il corrispondente speciale di Clarín, il principale quotidiano della vicina Argentina. Un forum pubblicato su La Tercera evoca “Santiago ferita” e descrive i recenti incidenti come “probabilmente i più violenti negli ultimi anni”. Un altro parla di un “incubo che il Moneda [il palazzo presidenziale] non avrebbe mai immaginato”.

L’aumento di 30 centesimi del prezzo del biglietto della metropolitana è servito da scintilla per questa esplosione sociale. Tuttavia, naturalmente non è l’unica causa. “Le lamentele che si ripetono più spesso in questi giorni di furia sono tutte vecchie cicatrici: la disuguaglianza dell’accesso all’istruzione, la povertà, assistenza sanitaria umiliante, la corruzione…” insiste Daniel Matamala nel suo editoriale sulla CNN Cile. Il presidente cileno ha convocato domenica i rappresentanti dei poteri esecutivo, legislativo e giudiziario per trovare una via d’uscita. “I tre poteri dello stato segnalano l’unità dei Moneda: invocano il dialogo e la democrazia”, ​​osserva El Mercurio. “La democrazia non ha solo il diritto ma anche l’obbligo di difendersi utilizzando tutti gli strumenti disponibili per combattere contro coloro che vogliono distruggerla”, ha avvertito il capo dello stato.