Siria: i curdi uniscono le forze a Damasco contro i turchi

Letteralmente abbandonati dagli Stati Uniti, i curdi siriani sono stati costretti a rivisitare le loro alleanze, annunciando domenica di aver siglato ieri un accordo con il loro nemico, il presidente siriano Bashar Assad, per contrastare l’offensiva turca

DAMASCO – Il primo indizio di questa improbabile alleanza è venuto sotto forma di un dispaccio da parte dell’agenzia stampa siriana Sana, riferendo che “le unità dell’esercito arabo siriano si stavano dirigendo a nord per contrastare l’aggressione turca nel territorio siriano” e accusando le forze turche di “aver commesso massacri nella popolazione locale, occupando territori e distruggendo infrastrutture”.

Poche ore dopo, le forze curde hanno confermato attraverso una dichiarazione, presa da Al-Jazeera, che l’esercito siriano avrebbe “dispiegato lungo il confine tra Siria e Turchia per sostenere le forze democratiche siriane (SDS)”, comandato da i curdi. Il canale arabo inoltre osserva che “il ritorno del governo siriano nella regione – dove i curdi siriani hanno instaurato un’amministrazione autonoma durante gli otto anni di guerra – potrebbe rafforzare la presa di Assad sul paese e aumentare il rischio di conflitto tra Siria e Turchia ”.

Come sottolineato dalla BBC, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan vuole creare una zona cuscinetto in Siria respingendo le forze curde a una trentina di chilometri dal confine, proteggendo così il suo paese da quelli che considera “terroristi”. Prevede peraltro di installare “oltre 3 milioni di siriani attualmente rifugiati in Turchia”, aggiunge l’emittente britannica. “Molti di loro non sono curdi. Sono state espresse opinioni per avvertire che ciò potrebbe portare alla pulizia etnica della popolazione curda locale “.

In un’intervista con la rivista Foreign Policy, il comandante senior della SDF Mazloum Abdi afferma di essere consapevole che dovrà fare “dolorosi compromessi” con Damasco e Mosca. “Ma se dobbiamo scegliere tra il compromesso e il genocidio della nostra gente, sceglieremo la vita della nostra gente”, ha detto.

Gli Stati Uniti, che hanno reso possibile l’offensiva turca annunciando il ritiro delle truppe siriane nord-orientali – rilasciando di fatto i loro alleati curdi nonostante gli aiuti decisivi nella lotta contro lo Stato islamico – hanno confermato domenica il ritiro delle migliaia di soldati ancora dispiegati nell’area. In un’intervista con la CBS, il ministro della Difesa americano Mark Esper ha spiegato che le forze statunitensi “erano probabilmente intrappolate tra due eserciti nemici in marcia, una situazione insostenibile”.

Oltre a provocare, dall’inizio delle operazioni di mercoledì, 104 morti tra combattenti curdi, 60 vittime civili e oltre 130.000 sfollati, l’offensiva turca ha permesso a centinaia di parenti jihadisti di fuggire. 12.000 di cui i curdi erano in custodia.Citando l’amministrazione curda, Middle East Eye afferma che “785 stranieri collegati allo Stato islamico sono riusciti a fuggire da un campo di detenzione dopo l’attacco turco”. E il New York Times ha rivelato domenica che, contrariamente a quanto annunciato, “l’esercito americano non è riuscito a trasferire una cinquantina di detenuti” molto importanti “dallo Stato islamico, prima della decisione del Pentagono di ritirarsi le sue truppe dalla Siria settentrionale. “