Hong Kong: Comunicazione estrema

HONG KONG – Per contrastare la censura del potere, i manifestanti a Hong Kong usano applicazioni che consentono la comunicazione remota by passando internet. Ma sono davvero affidabili in tutte le circostanze?

“Funziona! Sono stato in grado di inviare e ricevere messaggi senza una connessione Internet!”. Domenica 8 settembre, migliaia di manifestanti si sono radunati davanti all’ambasciata americana nel cuore di Hong Kong per chiedere agli Stati Uniti di adottare misure diplomatiche contro il Governo di Hong Kong. Tra loro, il reporter del sito specializzato Abacus, che si è occupato di scaricare l’applicazione di messaggistica Bridgefy e che riporta la sua esperienza in un rapporto interamente ripreso dal South China Morning Post.

Nelle ultime settimane, riferisce Masha Borak, Bridgefy, un’applicazione creata da una start-up a San Francisco, è stata scaricata da utenti di massa a Hong Kong. Telegram ha dimostrato di essere l’app più popolare per comunicare durante le proteste, ma gli attivisti stanno anche testando altre opzioni per aiutarli a aggirare un blocco della rete da parte delle autorità.

“La cosa più interessante di Bridgefy è che l’applicazione può fare a meno di Internet per creare, tramite Bluetooth, una rete mesh, spiega il giornalista. Immagina di essere alla fine di una catena umana che si estende per un chilometro. Non puoi urlare abbastanza forte da essere sentito dalla persona all’altro capo della catena, ma puoi trasmettere il tuo messaggio alla persona che è proprio accanto a te e così via … fino a quando il tuo messaggio raggiunga l’altra estremità della catena. Ecco come funziona Bridgefy “.

“Ogni volta che c’è un uragano o un terremoto nel mondo, assistiamo a picchi di download di applicazioni”, afferma Jorge Rios, co-fondatore e presidente di Bridgefy. A Hong Kong, questa non è la prima volta che questo tipo di applicazione viene utilizzata durante gli eventi. Nel 2014, durante il movimento Occupy Central, quando si vociferava che il governo si stesse preparando a bloccare Internet, i manifestanti avevano usato FireChat, un’applicazione dello stesso tipo. “Ma hanno più inventiva utilizzando applicazioni come AirDrop, Pokémon Go o persino Tinder”, ha dichiarato Masha Borak.

Le applicazioni di messaggistica che operano sulla base di una rete mesh, come Bridgefy o FireChat, consentono di comunicare istantaneamente da remoto senza utilizzare Internet … purché le distanze tra i diversi interlocutori non sono troppo grandi e altri dispositivi non creano troppe interferenze, osserva Abacus. Ma non sono i loro unici limiti.

Intervistato da Forbes, Matthew Green, uno specialista di sicurezza informatica presso l’Istituto di sicurezza delle informazioni della Johns Hopkins University, sottolinea che su Bridgefy è impossibile garantire l’autenticità e la riservatezza dei messaggi inviati da utenti sconosciuti. “Nessuna misura di sicurezza è affidabile al 100%”, afferma i termini e le condizioni generali di Bridgefy. I tuoi contenuti potrebbero essere intercettati da terze parti non affiliate a Bridgefy. “

A Hong Kong, non c’è nulla che impedisca alla polizia di creare un account Bridgefy e diffondere messaggi falsi durante le proteste, ad esempio per provocare panico o trappole. “Attenzione è la parola d’ordine dei manifestanti”, osserva Forbe, anche quando comunicano attraverso Bridgefy.