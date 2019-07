La tensione sale tra Londra e Teheran dopo il sequestro della petroliera iraniana

La nave Grace 1 - Foto: NBC

La polizia di Gibilterra, coadiuvata dai Royal Marines, ha sequestrato una petroliera iraniana che salpava dal territorio britannico giovedì (4 luglio). La nave è sospettata di trasportare petrolio in Siria, una chiara violazione delle sanzioni europee.

GIBILTERRA – Si tratta di un nuovo episodio inerente le crescenti tensioni tra Iran e Occidente: giovedì 4 luglio, la Polizia di Gibilterra e i Royal Marine britannici hanno preso il controllo di una nave cisterna iraniana che, secondo il Regno Unito, trasportava carburante in Siria, nonostante le sanzioni europee. “Le autorità di questo territorio d’oltremare britannico dicono di avere ragione di credere che [la nave] Grace 1 trasporta petrolio alla raffineria di Banias sulla costa siriana”, come confermato dall’autorevole Times. Bypassare l’intero continente africano per radunare la Siria dall’Iran “evita la via più semplice per attraversare il Canale di Suez, ma è molto più custodito”, conferma il quotidiano britannico. Gibilterra è uno dei principali incroci internazionali per navi cisterna che attraversano il Mediterraneo fino al Medio Oriente.

Il sequestro della barca “ha fatto arrabbiare Teheran”, secondo quanto riportato dalla Cronaca di Gibilterra. Il giornale locale riporta che la nave trasporta due milioni di barili di petrolio greggio leggero ed è stata intercettata a 4 chilometri al largo della costa dell’enclave britannica nel sud della Spagna:La manovra ha ricevuto un forte sostegno da parte del governo britannico e sembra aver avuto origine dai servizi segreti statunitensi “.

Teheran ha convocato l’ambasciatore britannico. Le autorità iraniane hanno denunciato un sequestro “illegale e inaccettabile” e hanno apertamente parlato di “una guerra economica”. Secondo la Cronaca di Gibilterra, “la risposta furiosa dell’Iran conferma l’origine del carico petrolifero, ma la ragione centrale per il sequestro della nave era la sua destinazione, non il suo porto di partenza”. Il quotidiano ricorda che, sebbene l’Unione europea abbia vietato la consegna di petrolio in Siria dal 2011, “non aveva mai sequestrato una petroliera in alto mare.