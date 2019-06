Egitto: L’ex presidente Morsi muore dopo sei anni di carcere

L'ex presidente Morsi - Foto Arab.co

L’ex presidente egiziano dei Fratelli Musulmani Mohamed Morsi, 67 anni, è morto Lunedi dopo un’udienza davanti a un tribunale del Cairo, quasi sei anni dopo il suo licenziamento dal suo successore Abdel Fattah al-Sisi, allora capo dell’esercito. “La corte gli ha concesso il diritto di parlare per cinque minuti … È caduto sul pavimento nella gabbia degli imputati … ed è stato immediatamente portato in ospedale …” dove è morto, secondo un comunicato dalla Procura egiziana. “È Arrivato all’ospedale esattamente alle 16:50 e non vi erano lesioni visibili sul corpo”, come confermato dal procuratore generale.

In un messaggio pubblicato su Facebook, Ahmed, il figlio del signor Morsi ha confermato la morte del presidente deposto. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan Erdogan alleato dell’ex presidente islamista, lo ha onorato definendolo un “martire”. E l’emiro del Qatar, lo sceicco Tamim bin Hamad Al-Thani, ha espresso “la sua profonda tristezza”.

Secondo Jonathan Schanzer della Fondazione think tank per la Difesa delle Democrazie (FDD), “date le circostanze, Mohamed Morsi sarà considerato un martire. E le teorie cospirative che circondano la sua morte prospereranno sicuramente.”Ma secondo lui “i Fratelli Musulmani rimarranno deboli in Egitto e rimarranno deboli nel resto della regione”. Anche l’organizzazione per i diritti umani di Human Rights Watch ha reagito lunedì poco dopo l’annuncio della morte di Morsi. “E ‘terribile, ma del tutto prevedibile, dato il fallimento del governo di concedergli adeguata assistenza medica, per non parlare delle visite familiari,” ha twittato SarahLeah Whitson,che si occupa di Medio Oriente e Nord Africa per HRW (Human Right Watch). Morsi, è stato il primo presidente egiziano democraticamente eletto, è rimasto al potere fino a quando è stato rimosso dall’esercito durante l’estate del 2013.

Il leader islamista fu imprigionato subito dopo il suo licenziamento da parte dell’esercito. In seguito è stato processato in diversi casi tra cui un caso di spionaggio per Iran, Qatar e gruppi militanti come Hamas a Gaza. È stato anche accusato di fomentare atti di terrorismo.”Ci fu una pausa tra le sessioni per diversi affari … Avevano appena finito la sessione sul caso di spionaggio”, ha detto all’AFP una fonte giudiziaria.

Gli anni successivi al colpo di stato dell’esercito in Egitto hanno visto una serie di attacchi alla polizia. Centinaia di poliziotti e soldati sono stati uccisi.in questa maniera è emersa una vera e propria insurrezione jihadista situata nel nord-est del Sinai, diventata poi una roccaforte del gruppo del sedicente Stato islamico.