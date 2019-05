Iraq: un anno dopo la disfatta dell’ISIS c’è da fronteggiare l’emergenza dei bambini per strada

Foto: The Lutheran World Federation

La sconfitta dell’ISIS non è totale ad ora, ma progressivamente evidente. Tuttavia, se questa è una buona notizia, genera un altro problema preoccupante: quello dei bambini orfani della guerra che vivono mendicando. Un allarme umanitario di cui si discute poco

MOSUL – Mohammed Salem, 12 anni, ha perso il padre ucciso a Mosul dai jihadisti. Abbandonato a se stesso, ha cercato dopo il controllo della città da parte dell’esercito iracheno un anno fa, di aiutare sua madre. Come? mendicando. Ogni giorno, vaga per ore nelle strade della seconda città del paese per chiedere aiuto alle persone, proponendo allo stesso tempo a passanti fazzoletti di carta in cambio di qualche moneta. Come Mohammed Salem, i figli di questa città sono le prime vittime della guerra contro il gruppo jihadista islamica di Stato che aveva nella città di Mosul la sua “capitale” in Iraq nel 2014, prima di essere spodestata nel luglio 2017 dopo nove mesi di combattimenti distruttivi.

Avendo perso i loro genitori in battaglia e durante i tre anni di occupazione da parte di Daesh (nome arabo del sedicente Stato islamico), un gran numero di bambini si sono trovati per strada, mendicando o vendendo oggetti futili per sopravvivere. Un nuovo fenomeno in questa capitale della provincia petrolifera di Ninive ed ex centro commerciale tra Turchia, Siria e il resto dell’Iraq che si sta diffondendo a macchia d’olio. Decine di ragazze e ragazzi vagano per le strade, si intrecciano tra veicoli, offrendo tra le altre cose, la pulizia rapida dei parabrezza in cambio di denaro. Attraverso il caldo asfissiante, Mohammed Salem si asciuga il sudore dalla fronte. “Esco al mattino alle 7 e torno a casa alle 22:00 vendo fazzoletti di carta per aiutare mia madre”, ha detto all’ AFP (Agence France Press).. Lui è figlio unico.

PIU’ DI 3000 ORFANI

In assenza di statistiche ufficiali, le ONG che sono allarmate dai problemi di accattonaggio dei bambini stimano il numero di orfani a più di 3.000 a Mosul. “Secondo i nostri dati, ci sono 6.200 orfani della provincia di Ninive, che hanno perso 3.283 genitori durante gli utlimi combattimenti in città”, ha detto AFP Qidar Mohammed, un funzionario della ONG “’un orfano’.

A Mosul, ci sono attualmente solo due orfanotrofi, uno per ragazze e uno per ragazzi, di età compresa tra i sei e i 18 anni, secondo le ONG. Nelle strade vediamo ragazze e ragazzi in abiti strappati e scarpe logore che corrono dietro pedoni per chiedere l’elemosina, vendere acqua o tessuti e cercare in questo modo disperatamente qualche spicciolo.

Il fenomeno dell’accattonaggio, dell’abbandono scolastico e di altri mali che colpiscono i bambini è una preoccupazione per i responsabili della regione. “Al momento, non ci sono piani o studi da parte del governo federale o locale per affrontare questo fenomeno dei bambini di strada”, dice Khalaf al-Hadidi, membro del Consiglio Provinciale di Ninive. Ciò che lo preoccupa di più, dice all’AFP, è che questi bambini mendicanti “sono sfruttati dalle bande”. Diventano lo strumento di un sistema che li fa lavorare per conto delle bande che li manipolano senza alcuna dignità.

Per la sociologa Fatima Khalaf, questi bambini di strada “non sono immuni da alcuna forma di sfruttamento” e “se vengono abbandonati, alcuni potrebbero diventare criminali”. Le autorità devono imperativamente fermare questo fenomeno iniziando a imporre l’obbligo scolastico, ha detto. Ma Ghaleb Ahmad, un funzionario di Mosul, ritiene che sia necessario soprattutto combattere “le bande e i gruppi che gestiscono queste operazioni di accattonaggio e sfruttamento dei bambini”. “Questo fenomeno può generare una generazione corrotta e psicologicamente turbata”, dice.