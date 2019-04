GAZA: il rapper che vuole “colpire duramente come un cecchino”

Ibrahim Ghunaim, alias MC Gaza, viene dal villaggio di Safa, in Palestina. È cresciuto nella Striscia di Gaza. Ha iniziato a rappare nel 2005, dopo un concerto di Army of One a Gaza. Non ha mai voluto lasciar perdere, nonostante la censura. Dopo essere fuggito in Tunisia lo scorso aprile, ora sta lavorando al suo primo album, Step 25, e ha lanciato una campagna di crowdfunding per finanziare l'uscita del suo album - Foto: Arab Weekly

Ibrahim Ghunaim, alias MC Gaza, viene dal villaggio di Safa, in Palestina. È cresciuto nella Striscia di Gaza. Ha iniziato a rappare nel 2005, dopo un concerto di Army of One a Gaza. Non ha mai voluto lasciar perdere, nonostante la censura. Dopo essere fuggito in Tunisia lo scorso aprile, ora sta lavorando al suo primo album, Step 25, e ha lanciato una campagna di crowdfunding per finanziare l’uscita del suo album. “A Gaza, non avevo paura di morire, ma mi è stato impedito di perseguire il mio sogno.” Ibrahim Ghunaim è un rapper. Il suo nome d’arte? MC Gaza. Il suo sogno? Scrivere i suoi testi in arabo attraverso campioni con accenti orientali. Ma Ibrahim Ghunaim non è solo un rapper, è anche la forza incarnata. Nonostante quello che significa Gaza oggi, la casa di fortuna, l’assenza di elettricità e di acqua corrente, la guerra tutt’intorno, lui sorride quasi sempre. Anche quando questo nativo del piccolo villaggio di Safa evoca la morte di suo padre. O quello di un amico che ha perso durante la “March of Return” lo scorso marzo, al confine con Israele.

Oggi, il rapper 26enne ha lasciato “la band” ma non ha abbandonato la sua battaglia. Sta lavorando al suo primo album, Step 25. Mescola con le sue composizioni, con altri sessanta rapper palestinesi, da Gaza e Gerusalemme. Un album è finito, ma non ancora prodotto perché Ibrahim ha bisogno di soldi per essere in grado di completare tutto: “Mio padre mi ha dato i soldi per aiutarmi a finanziare il mio album. È morto una settimana dopo … “

Il rapper non ha esitato a lanciare una campagna di crowdfunding: “Qui, a Tunisi, sono riuscito, grazie a qualche conoscenza, a contattare una delle migliori case di produzione in Tunisia. Sono fortunato ad aver potuto lavorare con i migliori artisti del paese. Ora, sto aspettando che la mia campagna di crowdfunding finisca, per poter finalmente vivere il mio sogno.”

Un sogno più vecchio di dieci anni. “Ho iniziato a rappare nel 2005. Ero a un concerto di Army of One e pensavo di voler essere uno di quei ragazzi che potevano dire quello che volevano e quello che sentono parlando della nostra società. Per colpire duramente come un cecchino “, ricorda il giovane con gli occhi ridenti e la folta barba nera. Tuttavia è anche disgustato. Dagli scioperi israeliani che non cessano mai di piovere, dal sequestro del potere di Hamas nel 2007 o da questo organo governativo che non ha mai cessato di censurare da allora.

“Dopo che Hamas prese il potere a Gaza, decisero semplicemente di cancellare tutti i miei concerti”, dice Ibrahim. Stranamente, la concreta possibilità di essere ucciso non mi ha spaventa, ma ho iniziato a dubitare della mia carriera. Ho pensato, per un po ‘, di smettere. Mettere fine alla mia carriera Ma non ho potuto farlo. Il rap è tutta la mia vita.”

Il ragazzo però è determinato, Ibrahim da quando ha lanciato il suo canale Youtube, ha continuato a pubblicare ancora e ancora. Un totale di 14 clip, tra cui l’ultima, non abbiamo avuto paura dei tiri da cecchini, effettuati nel marzo 2018 sul confine israelo-palestinese. “Ero con altri palestinesi. Era una dimostrazione pacifista. Era un amico che mi stava filmando e guardavo da ogni parte per essere sicuro di non prendere una pallottola! Perché stava girando ovunque! Ho perso un amico quel giorno … ” Dopo alcuni titoli feroci su Israele e Hamas, MC Gaza non potrebbe più restare: “Non avevo diritti lì, non potevo fare niente, non avevo soldi. Quindi, ho dovuto fare un sacco di altre cose per uscirne. Cose che non avevano nulla a che fare con la musica. E avevo paura di perdere me stesso.”

Così, lo scorso aprile, ha deciso di lasciare tutto e partire per la Tunisia. Troppa pressione e censura spietata. Gaza stava minacciando di scomparire. “Lì, a Gaza, non avevo libertà, non avevo opportunità di esprimermi. È per questo che me ne sono andato.

Sulla possibilità di un ritorno a Gaza dove il rapper ha lasciato la madre e gli amici ha detto: “Penso che sarebbe pericoloso tornare indietro adesso, anche se mia madre è ancora lì. Non ho più niente da fare lì. So che probabilmente non la rivedrò più. Potrei finire in prigione. I diritti umani non esistono lì! E sulla possibilità di un ritorno sul palco? Nonostante un concerto annullato a Chicago lo scorso settembre a causa di un problema con il visto, MC Gaza non si arrende. Se non può attraversare l’Atlantico, i teatri tunisini gli aprono le sue porte: “Ho un sogno e vorrei poterlo raggiungere. Spero di essere abbastanza forte per questo.