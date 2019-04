Venezuela: Juan Guaido mantiene la pressione per la strada

Juan Guaido - Foto: Getty Image

Lo scopo del presidente autoproclamato è quello di mantenere la pressione sul presidente socialista Nicolas Maduro, tra i malumori dei venezuelani di fronte alla mancanza di acqua ed elettricità

VENEZUELA – Come ogni volta negli ultimi anni, Chavismo, il movimento politico al potere, che non intende lasciare il campo aperto ai suoi avversari, chiede anche una contro-dimostrazione.

“Siamo presenti in strada. Questa lotta è a favore di migliori condizioni di vita per tutti i venezuelani “, ha scritto venerdì sera su Twitter Juan Guaido, presidente ad interim riconosciuto da più di cinquanta paesi.

#Monagas empieza a llenar sus calles y organizarse para lograr el cese de la usurpación. #SoyOperaciónLibertad https://t.co/tgnHWxc22u — Juan Guaidó (@jguaido) 6 aprile 2019

Con questo nuovo evento, l’avversario tenta di dare nuova vita a ciò che egli chiama il “libero scambio”, attraverso il quale intende marciare sul palazzo presidenziale di Miraflores con una data ancora da definire per prendere il potere. La marcia di sabato vuole anche protestare contro ripetute interruzioni di corrente e problemi di approvvigionamento idrico, secondo Juan Guaido.

“Siamo stanchi, ma dobbiamo andare per strada”

Il Venezuela ha sperimentato il suo peggior blackout all’inizio del mese scorso. E negli ultimi dieci giorni, interruzioni di corrente intermittenti hanno immerso il paese nel buio a intervalli regolari e stanno creando seri problemi di approvvigionamento idrico. Le pompe dell’acqua nelle case e negli edifici, che funzionano a elettricità, sono letteralmente bloccate.

La situazione è tale che il governo ha ridotto la giornata lavorativa da otto a sei ore e sospeso le lezioni nelle scuole. Il razionamento dell’elettricità è stato introdotto anche per tutto il mese di aprile. “Siamo stanchi, ma dobbiamo andare per strada perché è l’unico modo per far uscire quelle persone!”, Ha detto Verony Mendez, 48 anni, senza acqua corrente per due mesi.

Di fronte ai pozzi, alle fogne o alle fontane, i venezuelani formano lunghe code per riempire il prezioso liquido, se non altro per usarlo nei loro bagni o lavarsi. Il presidente Maduro ha invitato la popolazione a formulare riserve, suggerendo che il problema sarebbe durato. Secondo lui, le sanzioni americane sono responsabili dei problemi economici del Venezuela. Juan Guaido crede che sia la negligenza del governo e la corruzione al suo interno che sono da biasimare.

Riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite

Secondo un rapporto interno delle Nazioni Unite, sette milioni di persone – quasi un quarto della popolazione venezuelana – hanno bisogno di assistenza umanitaria e mancanza di cibo e cure mediche.

Il Consiglio di sicurezza dell’ONU si incontrerà anche mercoledì su richiesta di Washington e alla presenza del vicepresidente degli Stati Uniti, Mike Pence, per discutere della crisi umanitaria in Venezuela. Venerdì, gli Stati Uniti hanno annunciato nuove sanzioni contro 34 navi del gruppo petrolifero pubblico venezuelano PDVSA.

Da parte sua, i poteri che essere anche rafforzato negli ultimi giorni la pressione su Juan Guaido, privandolo della sua immunità parlamentare, consentendo la prosecuzione del procedimento penale contro di lui, e dichiarate inammissibili per 15 anni. Difficile anticipare le conseguenze concrete di queste decisioni in questo paese in cui nessuno riconosce la legittimità di nessuno. Lo stesso Juan Guaido sosteneva che “nulla” lo avrebbe fermato.

“Il governo scommette su Guaido, che finora è riuscito a mantenere un ampio sostegno politico e popolare”, ha detto il politico Luis Salamanca. Le manifestazioni dell’opposizione hanno a che fare con la presenza dei “colectivos”, questi uomini armati che agiscono in milizia per attaccare l’opposizione. Circolando su motocicli e in gruppi, generalmente armati, il cappuccio in testa, si alzano in mezzo alle manifestazioni. Nicolas Maduro li ha chiamati per mantenere l’ordine.