Siria: disfatta territoriale dell’ISIS

FOTO - (Ivor Prickett/ The New York Times)

L’autoproclamato “califfato” del gruppo dello Stato Islamico non esiste più. Questo è quanto è stato confermato sabato 23 marzo, dalle forze arabo-curde sostenute dagli Stati Uniti dopo aver preso il controllo della città di Baghouz

SIRIA – La Casa Bianca aveva preceduto questo annuncio, nella serata di venerdì 22 marzo, le Forze Democratiche Siriane (SDF) annunciano la caduta di Baghouz, l’ultima roccaforte nelle mani dei combattenti Daesh. Eppure, allo stesso tempo, il giornale degli Emirati Arabi riporta: “Gli Stati Uniti hanno continuato i loro attacchi aerei e gli scontri sporadici sono continuati sul territorio”.

Così fu solo il giorno successivo che la definitiva conferma del completo controllo di questa città situata su una sponda dell’Eufrate, nella Siria orientale, è stato confermato attraverso un tweet di Mustafa Bali, portavoce dell’FDS. “Le forze democratiche siriane dichiarano la totale eliminazione del cosiddetto califfato e una sconfitta territoriale del 100% dell’ISIS. In questo giorno storico, rendiamo omaggio alle migliaia di martiri i cui sforzi hanno reso possibile questa vittoria “.

Syrian Democratic Forces declare total elimination of so-called caliphate and %100 territorial defeat of ISIS. On this unique day, we commemorate thousands of martyrs whose efforts made the victory possible. #SDFDefeatedISIS — Mustafa Bali (@mustefabali) 23 marzo 2019

L’ultimo “irriducibile” trincerato Baghouz si è opposto per settimane di feroce resistenza alle truppe arabo-curde. “I combattimenti sono stati molto violenti”, ha aggiunto il quotidiano libanese, “ma gli FDS hanno ora alzato la loro bandiera su Baghouz”.

“La battaglia contro l’ideologia è lontana dal la vittoria”

Al suo apice nel 2014, afferma il National, lo Stato islamico controllava un territorio vasto come la Gran Bretagna, a cavallo tra la Siria e l’Iraq, e una popolazione stimata di 10 milioni di persone. Nel dicembre 2017, Baghdad ha rivendicato una “vittoria finale” sull’organizzazione jihadista. Ci è voluto più di un altro anno per superarlo in Siria.

Se la riconquista territoriale è ora completa, “la battaglia contro l’ideologia e l’organizzazione è tutt’altro che vinta”, avverte la National. Secondo il giornale, sia in Iraq che in Siria, i sostenitori dell’ISIS e le cellule terroristiche sono ancora operativi. “Esecuzioni, omicidi, uccisioni mirate non sono rare in molte aree in cui il gruppo era presente.” Il vero nemico da combattere ora, quello più subdolo è l’ideologia che continua a diffondersi attraverso la tecnologia anche nelle nostre case.