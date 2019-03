CINA: serie di arresti arbitrari per gli espatriati

Arresto Meng Wanzhou di Huawei: la Cina convoca gli USA e avverte di “intraprendere altre azioni se necessario”

Diversi cittadini stranieri sono trattenuti dalle autorità cinesi per rappresaglie successive all’arresto di Mang Wanzhou, figlia del fondatore di Huawei, in Canada. In Cina, l’ansia si sta diffondendo presso la comunità di espatriati

PECHINO – Atterrando all’aeroporto di Guangzhou il 19 gennaio, Yang Hengjun non si aspettava di trovarsi nel mezzo di un conflitto diplomatico tra il suo paese d’origine, la Cina, l’Australia, di cui detiene il passaporto, e gli Stati Uniti, dove vive. Eppure questo è quello che è successo a questo 53enne scrittore e attivista per i diritti umani che attualmente insegna alla Columbia University di New York. Dopo essere sceso dall’aereo, è stato prelevato dalle guardie di sicurezza, portato a Pechino e messo in detenzione segreta.

“Non ha avuto accesso a un avvocato e nessuno sa esattamente dove si trova o quando sarà rilasciato”, ha detto Feng Chongyi, professore alla Sydney University of Technology, che è suo amico. “L’ho avvertito prima del suo viaggio, ma non mi ha ascoltato.” Yang Hengjun, che era stato precedentemente detenuto nel 2011, è accusato di “mettere in pericolo la sicurezza nazionale cinese”, una accusa frequentemente utilizzata da Pechino contro persone critiche nei confronti del regime.

La stessa accusa è stata sfruttata per giustificare l’arresto a dicembre di due canadesi, l’ex diplomatico Michael Kovrig e l’uomo d’affari Michael Spavor. Il primo ha lavorato in Cina per l’Organizzazione internazionale di crisi delle ONG e il secondo era in viaggio turistico organizzato in Corea del Nord. “Inoltre, non avevano accesso a un avvocato”, ha affermato Patrick Poon dell’ufficio di Hong Kong di Amnesty International. Michael Kovrig avrebbe anche dovuto sottoporsi a diversi interrogatori al giorno e la sua cella sarebbe stata costantemente illuminata da una luce intensa, in base alle informazioni che avremmo potuto ottenere.” Per diversi esperti, questi casi sono tutti correlati. Queste sono misure di ritorsione per l’arresto di Meng Wanzhou. La figlia del fondatore di Huawei è stata arrestata all’inizio di dicembre dal Canada, su richiesta degli Stati Uniti, per aver eluso le sanzioni contro l’Iran. L’Australia è anche nel mirino di Pechino per aver criticato la detenzione di Michael Kovrig e Michael Spavor e bandito Huawei dalla sua futura rete 5G. “Yang Hengjun è stato tenuto in ostaggio a fare pressione su Canberra”, ha detto Feng Chongyi, che ha trascorso due settimane in detenzione nel 2017, mentre indagava sugli avvocati per i diritti umani in Cina.

Altri due casi potrebbero essere correlati a questo caso, anche se le circostanze sono meno chiare. Un canadese di origine cinese è stato arrestato venerdì a Macao per aver cercato di trasferire fraudolentemente 284 milioni di dollari appartenenti a una società con sede nell’ex colonia portoghese su un conto di Hong Kong. Un quarto canadese, Robert Lloyd Schellenberg, è stato condannato a morte a metà gennaio per aver preso parte al traffico di droga in Cina, una condanna molto più dura dei quindici anni a quali è stato condannato a un primo processo. Il timore di un arresto arbitrario è diventato un argomento pervasivo di conversazione all’interno della comunità straniera. La detenzione di Michael Spavor, che era molto rispettato, ben collegato e il cui lavoro era ampiamente noto alle autorità, ha scioccato molte persone.

Uno dei suoi colleghi canadesi ha scelto di non tornare in Cina dopo le vacanze di Natale. Altri hanno registrato nel loro telefono il numero di emergenza del consolato del loro paese. Altri ancora hanno smesso di pubblicare commenti critici sui social network. Gli stranieri con origini cinesi sono particolarmente a rischio. “Il governo li vede come cittadini”, dice Patrick Poon. Crede di poterli trattare come suoi cittadini e di non essere obbligato a informare il paese della loro nazionalità in caso di detenzione “. Pechino ha aspettato cinque giorni prima di informare l’ambasciata australiana dell’arresto di Yang Hengjun. Un trattato consolare tra i due paesi, tuttavia, lo obbligò a notificarlo a Canberra entro tre giorni.

