IRAN: Una detenuta di origini britanniche fa lo sciopero della fame

Nazanin Zaghari-Ratcliffe- Foto: The Time

LONDRA – Nazanin Zaghari-Ratcliffe, Lunedi ha iniziato uno sciopero della fame per protestare contro la mancanza di accesso alle cure mediche, e contro la pressione che subisce per spiare il Regno Unito, come detto da suo marito a Londra.

Il ministro degli Esteri britannico Jeremy Hunt ha convocato l’ambasciatore iraniano per chiedere che alla signora Zaghari-Ratcliffe venga dato “accesso immediato alle cure che lei richiede”. “La sua attuale detenzione è TOTALMENTE inaccettabile e il modo in cui viene trattata dalle autorità iraniane è una violazione fondamentale dei diritti umani”, ha tweettato Hunt lunedì.

Dipendente della Fondazione Reuters, legata alla agenzia di stampa Canada-britannica con lo stesso nome, Nazanin Zaghari-Ratcliffe è stata arrestato nell’aprile del 2016 a Teheran e condannata a settembre dello stesso anno, a cinque anni di carcere per la partecipazione alle proteste contro il potere nel 2009, un’iniziativa che nega categoricamente. Da allora le sue condizioni sono peggiorate, ha detto il marito Richard Ratcliffe in una conferenza stampa. Ha rilevato una protuberanza nel suo petto e si è lamentata di intorpidimento alle braccia e alle gambe, ma “ciò che veramente l’ha spinta al limite” è stato un interrogatorio avvenuto il 29 dicembre, durante il quale le Guardie Rivoluzionarie, l’esercito ideologico della Repubblica Islamica dell’Iran, hanno condizionato il suo rilascio a patto che accetti di diventare una spia nel Regno Unito per conto dell’Iran, ha detto. Ratcliffe, in cerca di “protezione diplomatica” per sua moglie – uno statuto che costringerebbe l’Iran a consentire ai diplomatici britannici di controllare la sua salute – deve incontrarsi con Hunt lunedì.

The husband of jailed British-Iranian mother, #Nazanin Zaghari-Ratcliffe has urged Boris Johnson to raise his wife’s case when he meets Iran’s foreign minister: https://t.co/90nsrzTWzb — Amnesty UK (@AmnestyUK) 15 maggio 2018

Teheran rifiuta di riconoscere Nazanin Zaghari-Ratcliffe, 40 anni, come cittadina britannica, e considera la sua detenzione come una questione interna. Il detenuto prevede di continuare il suo sciopero della fame per tre giorni, un periodo che potrebbe essere prolungato se non ottiene la garanzia di cure mediche adeguate. Anche un giornalista iraniano, Narges Mohammadi, inizierà uno sciopero della fame nella prigione di Teheran.

Questo attivista per i diritti umani, noto per la sua lotta per l’abolizione della pena di morte, è stato detenuto dal suo arresto nel 2015, quando era portavoce Rights Defenders Centro per Man, fondato dal premio Nobel per la pace Shirin Ebadi. Fu condannata l’anno seguente a dieci anni di carcere, anche per “creare e guidare un gruppo illegale”.