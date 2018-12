USA: Trump sorprende tutti e ritira le truppe americane dalla Siria

Foto: Atlantic

Assicurando che gli Stati Uniti sconfiggeranno il sedicente Stato islamico, Donald Trump ha sorpreso davvero tutti, annunciato che le truppe statunitensi presenti in Siria dal 2000 sarebbero tornate a casa. Washington D.C, ansiosa di vedere crescere l’influenza dell’Iran nella regione, non approva la partenza di cui stava parlando prima di diventare presidente

WASHINGTON D.C – Donald Trump ha davvero spiazzato tutti. La sua presidenza continua a stupire nel bene nel male con colpi di scena in parte inattesi. Non in questo caso poiché questa azione è la conseguenza di una delle sue promesse fatte in piena campagna elettorale. Il presidente americano ha assicurato in un tweet mercoledì mattina: “abbiamo sconfitto Daesh in Siria”. Un annuncio seguito poche ore dopo da un videomessaggio, pubblicato anche sul social network, in cui diceva “è tempo di riportare a casa le nostre truppe”. Circa 2.000 soldati americani sono ancora sul posto. “La decisione di Trump di ritirare queste truppe d’élite è in linea con il rimpatrio di tanti soldati statunitensi, come ha sempre promesso il border della Casa Bianca”. Il fatto che mantenga questa promessa fatta in campagna elettorale, ha tuttavia sorpreso tanto quanto irritato Washington e il resto del mondo. Forse perché l’11 dicembre 2018, come ricorda il Washington Post, Brett McGurk, l’inviato degli Stati Uniti alla coalizione internazionale in Siria e Iraq, ha comunicato alla stampa che “nessuno dice che i soldati del Lo Stato islamico scompariranno”, aggiungendo:” Nessuno è così ingenuo, quindi vogliamo restare sul posto e garantire la stabilità nella regione. Nessuno dichiara la missione compiuta “.

Poi la senatrice Lindsey Graham non nascose la sua rabbia, dicendosi “personalmente offesa” per aver appreso le informazioni attraverso i media piuttosto che dal presidente in persona o dal suo team.

Politico riferisce che Graham e molti dei suoi colleghi, tra cui il senatore della Florida Marco Rubio, hanno espresso la loro insoddisfazione per il vicepresidente Mike Pence. Anche il Pentagono sembra essere stato sorpreso dall’annuncio di Trump.

Al di là del metodo, è la decisione stessa che pone un problema, mettendo in dubbio la strategia statunitense nella regione. Politico riferisce che per molti consiglieri presidenziali, Daesh non è il problema centrale. “La presenza americana in Siria riguarda un altro nemico: l’Iran”, come si può leggere sul sito. John Bolton, Consigliere per la sicurezza nazionale, James Mattis, Ministro della Difesa e Mike Pompeo, Segretario di Stato, vogliono tutti contrastare la crescente influenza nell’area di Teheran.

E l’Iran non sarebbe l’unico attore felice dalla partenza americana come note il giornale Est-Day:”Immaginiamo i sorrisi di Recep Tayyip Erdogan, Vladimir Putin, Bashar El-Assad a sentire le notizie”, riassume il quotidiano libanese. Certamente, la Turchia è lieta di vedere gli Stati Uniti smettere di lavorare con le forze curde nella lotta allo Stato islamico.

Il Wall Street Journal nota che la decisione di Donald Trump arriva una settimana dopo una telefonata con la sua controparte turca e poche ore dopo che il Dipartimento di Stato ha convalidato una vendita di missili Patriot ad Ankara per 3,5 miliardi di dollari.

Ma secondo il New York Times, i funzionari del Pentagono sono preoccupati che la mossa di Washington “tradisca alleati curdi che hanno combattuto al fianco delle truppe statunitensi in Siria” e ora sono minacciate da un’offensiva turca. “Questa politica (…) invia un segnale molto negativo agli alleati americani di Donald Trump, quello di un potere che non rispetta i suoi impegni e sul quale non possiamo contare”, ha detto l’East-Day.

Neanche Israele avrebbe nulla da guadagnare da questo ritiro. Un articolo di Haaretz (quotidiano locale) è decisamente severo contro Donald Trump ma anche nei confronti di Benjamin Netanyahu, visto come “anima gemella” del leader americano. “Il presidente americano è debole. Fugge, con la coda americana tra le gambe. Abbandona Israele, tradisce i curdi e pianta un coltello nella schiena degli oppositori di Bashar al-Assad “, ha detto il giornale. La decisione di Trump sarebbe quindi “un colpo diretto e violento alla sicurezza nazionale di Israele, ma Gerusalemme lo accetterà con empatia”

Alla luce di questa situazione, la domanda è: l’ISIS è stato sconfitto?”.

