ICCREA e le Banche di Credito Cooperativo: la banca locale diventata gruppo nazionale

Il Gruppo BCC Iccrea è tra gli enti più complessi del sistema bancario italiano. Non è una rete di filiali posseduta da una capogruppo tradizionale né una semplice federazione di banche locali. È un gruppo bancario cooperativo sottoposto a vigilanza consolidata, nel quale le Banche di Credito Cooperativo restano società cooperative autonome, con soci, assemblee e radicamento territoriale propri, ma accettano la direzione e il coordinamento di Iccrea Banca attraverso il contratto di coesione e il meccanismo di garanzia in solido.

La riforma del credito cooperativo del 2016 ha imposto alle BCC l’adesione a un gruppo bancario cooperativo, con l’obiettivo di conciliare la mutualità locale con la stabilità prudenziale. Il contratto di coesione attribuisce alla capogruppo poteri vincolanti su strategia, controlli, rischi, capitale, liquidità e interventi correttivi, graduati in funzione della rischiosità delle singole banche. La garanzia in solido impegna il capogruppo e le affiliate a sostenersi reciprocamente e a garantire i creditori esterni. In termini economici, il rischio non è più osservato soltanto banca per banca: viene governato e capitalizzato come rischio di gruppo.

La missione resta cooperativa. Le BCC raccolgono risparmio prevalentemente nei territori di insediamento e lo reimpiegano a favore di famiglie, imprese, artigiani, agricoltura, enti locali e del terzo settore. Territorialità, mutualità, inclusione finanziaria e sostegno alle comunità non sono elementi di marketing, bensì vincoli del modello. La funzione istituzionale è creare valore economico senza recidere il rapporto con i soci e con l’economia locale. L’elemento distintivo rispetto a una banca commerciale è quindi la destinazione del capitale: una quota rilevante degli utili viene patrimonializzata in riserve indivisibili, rafforzando nel tempo la capacità di credito della cooperativa anziché massimizzare la distribuzione agli azionisti.

Alla data più recente pubblicata sulla pagina istituzionale, il Gruppo comprende 111 BCC, oltre 2.400 sportelli in più di 1.700 comuni, oltre 5 milioni di clienti, oltre 920 mila soci e oltre 22 mila dipendenti. Le comunicazioni di febbraio 2026 indicavano ancora 112 BCC: la differenza riflette le fusioni che continuano a ridurre il numero di entità giuridiche, senza necessariamente ridurre la copertura territoriale. Questo è un punto importante di fact-check: il perimetro non è statico e il numero di banche deve essere riferito a una data precisa.

I numeri consolidati mostrano un gruppo ormai di dimensioni nazionali. Nel 2025 l’utile netto è stato pari a 1,932 miliardi di euro, contro 2,030 miliardi nel 2024; il margine di intermediazione ha raggiunto 5,596 miliardi, mentre il margine di interesse è sceso dell’8,5% a 3,992 miliardi. Gli attivi sono aumentati a 167,647 miliardi, gli impieghi netti alla clientela a 97,902 miliardi e il patrimonio netto a circa 17,7 miliardi. Il CET1 ratio era pari al 26,0%, l’LCR al 276% e l’NSFR al 162%, con un NPL ratio netto inferiore all’1%.

Nel primo trimestre del 2026 il gruppo ha realizzato un utile netto di 454 milioni. Il margine di interesse è stato pari a 1,002 miliardi, in diminuzione del 2,3%, mentre le commissioni nette sono cresciute del 6,5% a 374 milioni. I costi operativi hanno raggiunto 790 milioni e il cost/income è del 56,1%. Gli impieghi netti erano pari a 98,3 miliardi, la raccolta diretta a 141,7 miliardi e la raccolta indiretta a 80,1 miliardi. Il CET1 ratio è salito al 26,4%, l’LCR al 282% e l’NSFR al 159%; il costo del rischio annualizzato è rimasto contenuto a 23 punti base e l’NPL ratio netto allo 0,7%.

La prima lettura critica riguarda la redditività. La discesa dei tassi comprime il margine di interesse che aveva sostenuto gli utili del biennio precedente. La crescita delle commissioni è positiva, ma il gruppo deve trasformare la relazione territoriale in ricavi da risparmio gestito, assicurazione, pagamenti, leasing e factoring senza indebolire la funzione mutualistica. Il benchmark non è soltanto il cost/income, ma anche il costo complessivo per il cliente e il valore restituito al territorio.

Il rapporto impieghi/depositi inferiore al 70% segnala un’ampia liquidità, ma anche una capacità creditizia non pienamente utilizzata. La prudenza è necessaria; il rischio opposto è che l’eccesso di raccolta venga investito soprattutto nei portafogli centrali anziché nel credito produttivo locale. Il test sarà volto a preservare l’attuale qualità dell’attivo durante la normalizzazione del ciclo, soprattutto nei comparti PMI, costruzioni, agricoltura, commercio e turismo.

La funzione di Iccrea Banca è rendere possibile questa scala. La capogruppo governa il capitale, la liquidità, i rischi, il funding istituzionale, la tesoreria, la finanza, i pagamenti, i servizi di securities, la pianificazione, i controlli e l’accesso ai mercati. Le BCC mantengono la relazione, l’origination e la conoscenza del territorio; Iccrea centralizza ciò che richiede massa critica, tecnologia, specializzazione o interlocuzione con la BCE e il mercato. Il modello funziona solo se la centralizzazione riduce i costi e i rischi senza trasformare le banche locali in meri punti vendita.

Il perimetro societario, aggiornato dal Gruppo al 18 maggio 2026, comprende 16 società controllate — 15 nel perimetro diretto e 1 nel perimetro indiretto — oltre a 11 società collegate. Non sono partecipazioni ornamentali: costituiscono la piattaforma industriale che consente alle BCC di offrire servizi comparabili a quelli dei grandi gruppi universali.

Nel perimetro controllato, Agecooper è un’agenzia assicurativa territoriale nata nel Lazio e integrata nella distribuzione bancassicurativa del gruppo. BCC Beni Immobili acquisisce e gestisce immobili destinati a Iccrea, alle BCC o alle società del gruppo. BCC CreditoConsumo, attraverso il marchio Crediper, eroga prestiti personali alle famiglie, sui canali captive e di mercato aperto. BCC Factoring offre smobilizzo, gestione e garanzia dei crediti commerciali, sia pro solvendo sia pro soluto, a PMI, imprese di maggiori dimensioni e alla pubblica amministrazione. BCC Financing è la piattaforma di credito specialistico a medio-lungo termine per investimenti, crescita e operazioni strutturate delle imprese.

BCC GestioneCrediti presidia il monitoraggio, la gestione stragiudiziale e giudiziale, il recupero, la due diligence e le operazioni di cessione o di cartolarizzazione dei crediti deteriorati. BCC Leasing finanzia immobili, impianti, beni strumentali e veicoli tramite il leasing finanziario. BCC Rent&Lease copre la locazione operativa, il noleggio e le formule di utilizzo dei beni, oltre a servizi accessori. BCC Risparmio&Previdenza è la SGR del gruppo: fondi comuni, gestioni individuali, previdenza, SICAV di terzi e soluzioni di private markets. BCC Servizi Assicurativi è il centro di competenza bancassicurativo che coordina l’offerta, il supporto commerciale, la formazione e i processi nei rami danni e protection.

BCC Sinergia accentra il back office, le operazioni e i servizi condivisi, inclusi i processi amministrativi e organizzativi che non richiedono la loro riproduzione in ciascuna BCC. BCC Sistemi Informatici gestisce le infrastrutture applicative, il core banking, i canali digitali, i dati e il presidio tecnologico. BIT – Servizi per l’investimento sul territorio fornisce consulenza tecnica e specialistica per facilitare l’accesso al credito e valutare progetti d’investimento, di innovazione, energetici, agricolturali e di sviluppo locale. Iccrea Covered Bond e Iccrea Covered Bond 2 sono veicoli di garanzia che acquistano attivi di copertura dalle banche e supportano i programmi di obbligazioni bancarie garantite destinati agli investitori istituzionali. B.E.D. – Brianza Elaborazione Dati, controllata indiretta unica, fornisce servizi di elaborazione e di supporto informatico.

Le società collegate ampliano il perimetro senza essere integralmente controllate. BCC Assicurazioni offre coperture contro i danni; BCC Vita opera con polizze vita, risparmio e protezione. Cedecra è un operatore informatico e di servizi bancari partecipato dal sistema cooperativo. Numia Group e Numia S.p.A. costituiscono il polo dei pagamenti nato dall’aggregazione con FSI e Banco BPM: Iccrea detiene il 28,57%, come Banco BPM, mentre FSI possiede il 42,86%. Pitagora è specializzata nella cessione del quinto dello stipendio o della pensione e nella delegazione di pagamento, con la partecipazione di Iccrea salita al 20%. Vorvel SIM gestisce un mercato multilaterale per la negoziazione di strumenti finanziari, rilevante anche ai fini della liquidità delle obbligazioni bancarie. HBenchmark è una piattaforma di hospitality data intelligence utilizzata per l’analisi dell’occupazione, dei ricavi e del RevPAR nel settore turistico.

Polo Verde è una società immobiliare collegata a Credito Padano, sviluppata attorno a un distretto tecnologico ed energeticamente efficiente a Cremona. Sigest, partecipata dalla BCC di Pisa e Fornacette, acquisisce e gestisce immobili funzionali alla banca o ad altre società del gruppo. Solaria, collegata a Banca TEMA, è stata utilizzata per consulenza e assistenza in materia di investimenti nelle energie rinnovabili. Queste partecipazioni locali mostrano la particolarità del gruppo: non tutte le società collegate sono piattaforme nazionali; alcune derivano da iniziative territoriali delle BCC e rientrano nel perimetro consolidato o di influenza notevole.

La specializzazione societaria genera anche complessità: governance, contratti di servizio, transfer pricing, duplicazioni e rischi operativi. Il benchmark non è il numero delle partecipate, ma economie di scala misurabili, tempi di delibera più brevi, una migliore qualità dei dati e un ritorno sul capitale superiore al costo del capitale allocato.

La criticità più profonda resta il rapporto tra centralizzazione e autonomia. Se ogni BCC mantiene processi, sistemi e prodotti differenti, il gruppo perde efficienza e controllabilità. Se Iccrea standardizza eccessivamente il credito, il pricing e l’offerta, perde il vantaggio informativo della banca locale. Il contratto di coesione deve quindi essere applicato in modo risk-based: maggiore libertà per le BCC solide e ben governate, intervento più intenso su quelle con debolezze patrimoniali, organizzative o creditizie. È il punto di equilibrio tra la disciplina bancaria e il principio cooperativo.

La conclusione finanziaria è positiva ma non celebrativa. Iccrea dispone di capitale, liquidità e qualità del credito superiori ai minimi regolamentari; la rete ha una copertura territoriale che nessuna piattaforma digitale può replicare rapidamente; il sistema societario offre credito, leasing, factoring, gestione del risparmio, assicurazione, pagamenti e servizi tecnologici. Tuttavia, la missione cooperativa sarà credibile soltanto se questa potenza industriale si tradurrà in credito aggiuntivo, prezzi equi, inclusione finanziaria e capacità di accompagnare le PMI nella transizione digitale, energetica e dimensionale.

Il vero benchmark del Gruppo BCC Iccrea non è quindi la somiglianza con una banca universale quotata. È la capacità di ottenere contemporaneamente tre risultati: rendimento e capitale sufficienti per la stabilità; efficienza operativa comparabile a quella dei grandi gruppi; addizionalità economica misurabile nei territori. Se manca una di queste tre componenti, il modello si sbilancia. Se prevale la mutualità senza disciplina, aumenta il rischio. Se prevale la disciplina senza territorialità, la BCC perde la propria ragion d’essere. Se prevale la complessità societaria senza sinergie, il gruppo diventa costoso. La sfida di Iccrea è dimostrare che la cooperazione e la scala non sono alternative, ma due parti della stessa architettura bancaria.

Articolo a cura di di David Marini, Senior Business Development Manager e analista di geoeconomia e finanza internazionale.