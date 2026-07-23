Morgan Stanley: il potere della banca d’affari che trasforma i mercati in patrimonio

Morgan Stanley è spesso definita una banca d’affari di Wall Street, una descrizione che riflette le sue origini, ma non la sua struttura attuale. Oggi il gruppo è una financial holding company e bank holding company sistemica che integra investment banking, capital markets, trading, prime brokerage, banche di deposito, wealth management e asset management. Pur non avendo la rete retail generalista di JPMorgan Chase o Bank of America, dispone di Morgan Stanley Bank, N.A. e Morgan Stanley Private Bank, N.A., oltre a una solida base patrimoniale e di depositi, il che rende il modello più stabile e finanziariamente robusto rispetto a quello di una boutique di advisory.

La trasformazione di Morgan Stanley si è realizzata attraverso le acquisizioni e l’integrazione industriale. Smith Barney ha ampliato la consulenza patrimoniale; Shareworks e Solium hanno rafforzato i piani azionari; E*TRADE ha introdotto il brokerage digitale, i depositi e Workplace Services; Eaton Vance ha esteso il l’offerta fixedincome, Parametric, Calvert e strategie personalizzate e tax-managed. Morgan Stanley ora supporta imprese, azionisti e investitori in tutte le fasi, dalla raccolta di capitale alla quotazione, dalla negoziazione alla gestione della liquidità e del patrimonio.

Nel 2025 il gruppo ha registrato ricavi netti consolidati di 70,6 miliardi di dollari e un utile attribuibile di 16,9 miliardi, con un ROTCE del 21,6% e un expenseefficiency ratio del 68%. Institutional Securities ha generato 33,080 miliardi, Wealth Management 31,754 miliardi e Investment Management 6,525 miliardi; la somma supera il consolidato per via di 714 milioni di elisioni intersegmento. Nel secondo trimestre 2026 i ricavi hanno raggiunto 21,348 miliardi, l’utile attribuibile 5,581 miliardi, il ROTCE il 26,6% e il CET1 standardizzato il 14,8%. Questi risultati sono significativi, ma restano sensibili alla liquidità, ai prezzi degli asset e alla propensione alle operazioni straordinarie.

TRE SEGMENTI, PIÙ ENTITÀ REGOLAMENTATE, UNA SOLA PIATTAFORMA

Institutional Securities comprende M&A e strategic advisory, ristrutturazioni, IPO, follow-on, convertibili, debt underwriting, acquisition finance, corporate lending, securitisation, equity e fixed-income trading, derivati, commodities, prime brokerage, securities financing, repo, clearing e research. Il segmento non coincide con un’unica entità legale: le attività sono svolte tramite broker-dealer, banche e affiliate autorizzate. Nel 2025 Investment Banking ha generato circa 7,6 miliardi di ricavi, Equity 15,6 miliardi e FixedIncome 8,7 miliardi. Equity è quindi il principale motore economico del segmento.

Wealth Management combina consulenza tramite advisor, brokerage, gestione discrezionale, alternative investments, depositi, securities-based lending, trust e pianificazione successoria. E*TRADE presidia il self-directed brokerage; Morgan Stanley at Work collega stock plans, equity compensation e soluzioni finanziarie per i dipendenti. Nel secondo trimestre del 2026, Wealth Management gestiva circa 8,1 trilioni di dollari di client assets, di cui 3,0 trilioni fee-based. Client assets non equivale ad AUM: comprende attività in consulenza, brokerage, custodia e amministrazione.

Investment Management offre strategie azionarie, obbligazionarie, di liquidità, real assets, private equity, private credit, infrastrutture e soluzioni personalizzate. A giugno 2026 gestiva o supervisionava circa 2,004 trilioni di dollari, di cui 852 miliardi nella categoria ampia Alternatives and Solutions, che comprende private markets ma non coincide integralmente con essi. Il superamento dei 10 trilioni, comunicato dal gruppo, somma client assets di Wealth e asset gestiti o supervisionati da Investment Management: è una misura della scala distributiva, non un AUM consolidato necessariamente privo di sovrapposizioni.

DOVE SI CONCENTRANO MARGINE E VALORE ECONOMICO

Parlare genericamente di “markup” è riduttivo. È necessario distinguere tra feeintensity, ricorrenza, assorbimento di capitale, costo del funding, rischio di controparte, volatilità e rendimento sul capitale allocato. M&A e strategicadvisory offrono la più elevata intensità commissionale sul capitale impiegato. Sono attività capital-light che richiedono senior banker, competenze settoriali, reputazione e compliance, ma restano cicliche. Un’operazione può essere bloccata permotivi antitrust, di sicurezza nazionale, di politica industriale, per l’opposizione degli azionisti o per le condizioni di mercato.

Equity trading, prime brokerage e derivatives generano scala e operating leverage. Nel 2025, Equity ha realizzato ricavi per 15,6 miliardi tra execution e financing. La redditività dipende da volumi, tecnologia e rapporti con hedge fund e asset manager, ma richiede anche un bilancio, collateral, liquidità e il controllo del leverage, della concentrazione e del wrong-way risk.

Wealth Management presenta il profilo più stabile, con un margine ante imposte del 29,3% nel 2025 e del 30,5% nel secondo trimestre del 2026. Le management fee, insieme a depositi, lending e transazioni, generano un elevato lifetimevalue. Tuttavia, il margine si riduce quando i mercati riducono la commissione di base, la liquidità si sposta verso prodotti più remunerativi o la concorrenza aumenta i payout agli advisor.

Investment Management può applicare fee elevate nei private markets e ottenere performance income, anche se tali proventi sono meno prevedibili. Il servizio con maggiore valore strategico può essere Workplace: le commissioni visibili sono inferiori a quelle di una grande IPO, ma il piano azionario permette di instaurare una relazione con società, founder e dipendenti prima dell’evento di liquidità.

LA SINERGIA CHE VA OLTRE IL CONTO ECONOMICO

Il modello genera sei sinergie. Origination: il rapporto con board e sponsor genera opportunità in M&A, IPO, private capital, DCM e financing. Distribuzione: Sales & Trading, Wealth e Investment Management ampliano l’accesso agli investitori. Funding: depositi e cash balances sostengono le banche del gruppo. Prodotto: Investment Management alimenta Wealth. Accesso istituzionale: corporate, fondi sovrani, private equity, hedge fund e family office condividono lo stesso ecosistema. Informazione: la profondità della relazione migliora la conoscenza commerciale del cliente, ma soltanto nel rispetto della privacy, del consenso, della suitability e delle information barriers.

La sinergia informativa non consente la libera circolazione di dati sensibili tra investment banking, trading e wealth management. Il valore nasce dalla continuità della relazione, non dall’elusione delle Chinesewalls.

Nel secondo trimestre 2026, Wealth Management ha raccolto 148,1 miliardi di dollari di net new assets, di cui oltre la metà legata alle IPO di clienti Workplace. La disclosure non conferma che Morgan Stanley fosse l’underwriter di tutte queste quotazioni. Tuttavia, dimostra che la gestione dei piani azionari consente alla banca di intercettare parte della ricchezza generata dall’IPO e di convertirla in brokerage, depositi, lending e gestione patrimoniale. Il vantaggio principale non è solo la fee di listing, ma anche la continuità della relazione dopo il listing.

Non esiste una percentuale unica di “aziende quotate da Morgan Stanley”. Le leaguetable variano in base al periodo, alla regione, alla borsa, alla nazionalità dell’emittente, al ruolo nel sindacato e al metodo di attribuzione. ECM include IPO, follow-on, block trade e convertibili. Una banca può guidare l’ECM grazie ai follow-on senza essere prima nelle sole nuove quotazioni. Prima nelle sole nuove quotazioni.

Il Form 10-K attribuisce a Morgan Stanley nel 2025 circa 79 miliardi di dollari di equity ed equity-relatedofferings, 756 miliardi di dollari di M&A completati e 414 miliardi di dollari di emissioni obbligazionarie. La metodologia societaria assegna full credit al sole bookrunner ed equal credit ai joint bookrunner. Sono indicatori di attività, non quote di mercato né ricavi; non sono direttamente confrontabili con i dati apportioned di Dealogic.

Nei primi cinque mesi del 2026, Dealogic collocava JPMorgan al primo posto, Goldman Sachs al secondo e Morgan Stanley al terzo posto nell’ECM delle Americhe. Nell’M&A regionale, il podio era composto da Goldman Sachs, JPMorgan e Morgan Stanley. Il gruppo non dispone della stessa capacità di lending di JPMorgan o Bank of America, ma compensa con advisory, equity, prime brokerage e distribuzione.

L’Asia-Pacifico mostra perché ECM e IPO devono essere separati. Nel primo trimestre del 2026, Morgan Stanley era in testa nell’ECM regionale con 7,54 miliardi di dollari di operazioni apportioned, davanti a Goldman Sachs e UBS, ma il primato era sostenuto soprattutto dai follow-on. Nelle sole IPO i primi tre operatori erano Goldman Sachs, Futu Securities e CICC. Nel secondo trimestre Goldman Sachs ha ripreso la prima posizione; nel primo semestre risultavano associati a 13,5 miliardi di operazioni, Morgan Stanley a 12,98 miliardi e JPMorgan a 10,17 miliardi. Nelle nuove quotazioni del secondo trimestre prevalevano CICC, Huatai e CITIC. Morgan Stanley è quindi un franchise ECM di vertice, ma non domina stabilmente le IPO asiatiche, dove l’accesso distributivo e regolamentare delle banche locali è decisivo.

In EMEA, nei primi cinque mesi del 2026, Morgan Stanley era quinta sia per fee M&A sia per ECM. Nell’M&A, JPMorgan e Goldman Sachs precedevano BofA Securities e Rothschild; nell’ECM, Goldman Sachs e JPMorgan erano seguite da Citi e Jefferies. Questa posizione conferma la rilevanza della banca, ma non una leadership uniforme. Nel DCM e nei prestiti, Morgan Stanley non ha la centralità delle universal bank.

Nell’M&A la franchise è più forte. Mergermarket collocava Morgan Stanley terza in Europa nel primo semestre 2026, con 242 miliardi di dollari di deal value, dietro Goldman Sachs e JPMorgan, e seconda nel Regno Unito, con 144,3 miliardi. In APAC, escluso il Giappone, era terza; in Giappone era prima per volume con 46 miliardi. Morgan Stanley appartiene stabilmente al ristretto gruppo capace di competere sui mega-deal globali, mentre Evercore, Lazard, Centerview e Rothschild competono soprattutto nell’advisory privo di bilancio.

LE CINQUE AREE GEOGRAFICHE

Nord America. Nel 2025 le Americhe hanno generato 52,897 miliardi di ricavi, pari a circa il 75% del totale. Qui si concentrano l’investment banking, i markets, la prime brokerage, E*TRADE e la maggior parte del reporting di Wealth Management. Il dato non riflette solo la sede dei clienti: per alcune attività contano i trading desk, i syndicate desk o le sedi dei rappresentanti. La forza principale è nei grandi mandati corporate, nella sponsor coverage, nell’equity trading e nella conversione di founder e dirigenti in clienti wealth.

Europa. È inclusa in EMEA, che nel 2025 ha generato ricavi per 8,328 miliardi, in crescita del 16%. Londra resta l’hub principale, affiancato dalle entità regolamentate nell’Unione europea. Morgan Stanley è forte nelle operazioni cross-border e sponsor-led, ma affronta Goldman Sachs e JPMorgan nei mega-deal, le universal bank europee nel DCM e lending, e le boutique nell’advisory puro.

Asia-Pacifico. Nel 20 Asia-Pacifico. Nel 2025 l’Asia ha generato 9,420 miliardi di ricavi, in crescita del 23%, trainata da Equity e Investment Banking. Hong Kong, Singapore, Australia, India, Greater China e Giappone sono mercati chiave per ECM, trading e advisory. La regione offre opportunità di crescita, ma le banche internazionali devono competere con intermediari locali che dispongono di distribuzione domestica e vantaggi regolamentari.I risultati sono compresi nelle Americas, senza una disclosure comparabile della redditività per Paese. Il franchise presidia M&A cross-border, ECM, DCM, commodities e FX. Brasile, Messico e altri mercati offrono mandati ad alto valore, ma espongono a volatilità valutaria, rischio sovrano, cicli elettorali e concorrenza domestica, oltre che in Medio Oriente e in Africa. Sono inclusi in EMEA. Il valore deriva da fondi sovrani, energia, infrastrutture, privatizzazioni e grandi patrimoni. Il potenziale commissionale è elevato, ma richiede controlli rigorosi su sanzioni, beneficial ownership, antiriciclaggio e reputazione. In assenza di dati separati, non è possibile attribuire una redditività regionale verificabile.bile.

MUFG: UN AZIONISTA STRATEGICO, NON UN CONTROLLO

Al 31 marzo 2026 MUFG deteneva circa il 23,9% dei diritti di voto di Morgan Stanley, oltre a preferred stock per 521,4 milioni di dollari, e aveva due rappresentanti nel board. Morgan Stanley resta indipendente: MUFG dichiara di non controllare le sue decisioni operative. Tuttavia, la partecipazione è troppo ampia e industrialmente integrata per essere considerata passiva.

Le due istituzioni operano tramite joint venture securities in Giappone e collaborano in corporate finance negli Stati Uniti, referral in Asia, Europa, Medio Oriente e Africa, commodities hedging, ricerca azionaria e FX. Morgan Stanley ottiene accesso alla distribuzione e alle relazioni con i clienti di MUFG, mentre MUFG acquisisce capacità globali di investment banking e di markets. La complessità di governance rimane il principale limite strutturale dell’alleanza.

PESO POLITICO, ISTITUZIONALE E FINANZIARIO

Morgan Stanley non esercita un potere politico formale, ma detiene un potere di intermediazione: consiglia board e governi, struttura privatizzazioni e acquisizioni, distribuisce capitale, crea liquidità, finanzia hedge fund e gestisce patrimoni in grado di influenzare l’allocazione globale del capitale. La ricerca orienta le aspettative e il pricing, mentre la presenza presso fondi sovrani, fondi pensione, private equity e family office garantisce l’accesso ai principali decisori economici.

La centralità di Morgan Stanley deriva dal suo ruolo nell’infrastruttura che finanzia e distribuisce le decisioni. Quando un’impresa valuta una fusione, un governo privatizza un asset o un fondo sovrano rialloca capitale, Morgan Stanley può intervenire in advisory, underwriting, hedging e distribuzione. Tuttavia, questa influenza istituzionale comporta una maggiore responsabilità: conflitti, errori di condotta o fallimenti operativi hanno conseguenze più rilevanti rispetto a un intermediario meno integrato.In quanto G-SIB e banca statunitense di categoria I, Morgan Stanley è soggetta a requisiti stringenti in materia di capitale, liquidità, risoluzione e stress testing. A fine 2025 la surcharge G-SIB era del 3,0%; sulla base dei dati 2025, il gruppo ha stimato un possibile aumento al 3,5% non prima del 1° gennaio 2028. Un maggiore capitale rafforza la resilienza, ma riduce il rendimento delle attività intensive di bilancio e incentiva la crescita dei business a commissione.

RISCHIO PRINCIPALE: CICLO DEI MERCATI E FAILURE OF CONTROL AT SCALE

Il rischio dominante combina la correlazione con il ciclo finanziario e la failure of control at scale. Institutional Securities, Wealth Management e Investment Management dipendono tutti, in misura diversa, dai prezzi degli asset, dalla liquidità, dalla fiducia e dalla propensione al rischio. Uno shock può ridurre simultaneamente M&A e IPO, svalutare la base commissionale, comprimere il performance income, aumentare i margin calls e le perdite di controparte e deteriorare il credito garantito da titoli.

L’integrazione aumenta i potenziali conflitti tra advisor, lender, underwriter, market maker, derivativescounterparty, stock-plan administrator e wealth manager. Sono necessari information barriers, surveillance, model governance, cyber resilience e controlli adeguati alla scala. Il settlement SEC del 2024 sui block trade, superiore a 249 milioni di dollari, rappresenta un precedente storico e non implica una violazione attuale, ma evidenzia l’importanza della protezione delle informazioni confidenziali in una piattaforma che integra syndicate, trading e clienti istituzionali.

Lo stress test 2026 della Federal Reserve non segnala una fragilità patrimoniale immediata. Il CET1 partiva dal 15,0% e scendeva fino a un minimo ipotetico del 12,5%. La Fed stimava 11,5 miliardi di loan losses, 4,4 miliardi di trading e counterpartylosses e 6,8 miliardi di altre perdite. Il loss rate del 48,5% sui commercial and industrial loans riguarda il perimetro specifico della metodologia di stress e non rappresenta una previsione ordinaria per l’intero franchise corporate.

SVILUPPI PRINCIPALI

Nel 2026 quattro sviluppi dominano: riapertura di M&A ed ECM; crescita di Equity, derivatives e prime services; rafforzamento della piattaforma Wealth; convergenza tra intelligenza artificiale, infrastrutture e capital formation. L’AI genera IPO, convertibili, follow-on e acquisizioni, ma aumenta il valuation risk, la concentrazione settoriale e la dipendenza dalla capacità degli investitori di assorbire mega-offerte.

La tecnologia rappresenta sia un vantaggio competitivo sia un rischio di controllo. L’AI viene integrata nei workflow di advisor, research, trading, surveillance e risk management; può aumentare la produttività, ma introduce model risk, rischi di privacy e di suitability, e nuovi vettori cyber. Nel primo trimestre del 2026, un intervento sulla forza lavoro ha coinvolto circa il 2% del personale globale, per un totale di 178 milioni di costi di licenziamento. La disciplina dei costi è positiva solo se non compromette né la compliance né la resilienza operativa.

MECCANISMO DI TRASMISSIONE

Il circuito può nascere da una società privata. Morgan Stanley gestisce il piano azionario e costruisce la relazione con l’impresa, il founder e i dipendenti. Institutional Securities può successivamente concorrere per un mandato IPO, private capital o M&A; non vi è alcun automatismo. Se conquista il mandato, ECM struttura l’offerta, Sales & Trading contribuisce alla distribuzione, alla liquidità e all’hedging, mentre Wealth può intercettare parte degli asset generati dall’evento di liquidità. Investment Management fornisce prodotti e le banche del gruppo offrono private equity e grandi corporate, il modello integra sponsor coverage, advisory, bridge financing, underwriting, derivatives e gestione del patrimonio dei decisori. Il vantaggio è la continuità della relazione; il rischio è l’opacità del bundle e la moltiplicazione dei conflitti. L’integrazione deve essere accompagnata da concorrenza tra i bookrunner, da benchmark indipendenti e dalla separazione delle funzioni, ove richiesto dall’interesse del cliente.Il cliente lo richiede.

IMPLICAZIONI CORPORATE E STRATEGICHE

Per un’impresa, Morgan Stanley è particolarmente efficace quando l’esigenza non è un semplice prestito, ma una trasformazione del capitale: IPO, acquisizione, spin-off, carve-out, difesa da un takeover, aumento di capitale, monetizzazione di una partecipazione o successione degli azionisti. La piattaforma collega board advisory, mercati, funding e patrimonio. L’alleanza MUFG aggiunge una leva specifica per il Giappone e le operazioni cross-border.

Il cliente deve evitare di dipendere da un unico intermediario. Advisor, lender, underwriter, market maker, derivatives counterparty, stock-plan administrator e wealth manager possonoavereincentividiversi. Una corretta disciplina richiede fairness e conflictprocedures, information barriers, confronto tra sindacati alternativi e una valutazione del costo totale: advisoryfee, underwriting discount, bridge, commitment fee, hedging, collateral, covenant, stabilizzazione e aftermarket support.

Per gli azionisti di Morgan Stanley, il modello offre ricavi di qualità superiore rispetto alla banca d’affari tradizionale: Wealth e Investment Management riducono la volatilità, mentre Institutional Securities conserva l’upside nei cicli favorevoli. La tensione strategica riguarda l’allocazione del capitale: lending e prime brokerage rafforzano la relazione, ma assorbono RWA; advisory e wealth proteggono il capitale, ma dipendono dal ciclo delle fee e dal talento.

POSIZIONE FINALE NETTA

Morgan Stanley è rilevante non perché sia sempre in testa alle leaguetables, ma perché collega il boardroom, i mercati e il patrimonio privato. Goldman Sachs ha guidato molte recenti classifiche M&A; JPMorgan ha una maggiore capacità di bilancio; Bank of America dispone di depositi e transaction banking più ampi; UBS mantiene una scala eccezionale nel wealth. Morgan Stanley compete grazie alla combinazione di advisory, equity, prime brokerage, Workplace e della capacità di trasformare gli eventi di capitale in relazioni patrimoniali ricorrenti.

Il vero vantaggio competitivo non risiede nella singola IPO, ma nella capacità di monetizzare più fasi dello stesso ciclo: inizialmente tramite lo stock plan e la relazione con il board, poi, se ottiene il mandato, come advisor o underwriter, successivamente come market maker e provider di hedging, infine come gestore del patrimonio creato. Il valore supera la singola commissione, aumentando la durata della relazione, la profondità distributiva e l’accesso istituzionale.

La criticità è speculare: quando la fiducia nei mercati si interrompe, più anelli della catena possono indebolirsi contemporaneamente. Se i controlli non sono adeguati alla complessità, la sinergia può trasformarsi in conflitto. La sfida futura sarà crescere senza confondere integrazione e concentrazione, cross-selling e pressione commerciale, innovazione e delega incontrollata ai modelli.

INDICATORI DA MONITORARE

Ricavi e margine di Institutional Securities; mix tra advisory, equity e debt underwriting; Equity financing ed execution; prime brokerage, collateral e concentrazione delle controparti; net new assets di Wealth depurati dai flussi episodici da IPO; fee-based flows e rapporto tra fee-based assets e total client assets; depositi, costo della raccolta e lending; AUM, net flows e performance income di Investment Management; ricavi per regione; CET1, SLR, RWA, TLAC, G-SIB surcharge e stress losses; compensation ratio ed expenseefficiency; cyber, model risk e remediation; ranking IPO, ECM e M&A misurati con metodologia costante.

NOTA METODOLOGICA

I dati geografici ufficiali distinguono tra Americas, EMEA e Asia. La suddivisione in cinque aree è una riclassificazione strategica: l’America Latina è compresa nelle Americhe; il Medio Oriente e l’Africa in EMEA. Per alcune attività i ricavi sono attribuiti in base al trading desk, al syndicate desk o alla sede del rappresentante, non soltanto alla localizzazione del cliente.

Le leaguetable variano in base al periodo, all’universo e al criterio. Il Form 10-K usa full o equal credit in base al ruolo; Dealogic può utilizzare apportioned credit e un modello proprietario per stimare le fee; Mergermarket applica proprie regole sul deal value. IPO, follow-on, block trade, convertibili ed ECM complessivo non sono sinonimi.

Dati e ranking aggiornati al 18 luglio 2026. Le valutazioni su marginalità, sinergie e rischi sono analisi dell’autore, fondate sulle disclosure pubbliche disponibili, e non costituiscono raccomandazioni di investimento.

Articolo a cura di di David Marini, Senior Business Development Manager e analista di geoeconomia e finanza internazionale.