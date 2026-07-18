Shipping italiano, la leadership nel Mediterraneo alla prova del carbonio e della scala

L’Italia guida l’UE nello short sea, nel Ro-Ro e nei passeggeri, ma non compete a livello globale per scala. Il vantaggio è la specializzazione mediterranea e l’integrazione logistica; il rischio è che capitale, regole e sovracapacità comprimano il rendimento prima che si stabilizzi un nuovo equilibrio energetico.

In Italia, il settore degli armatori è definito come industria armatoriale o industria italiana della navigazione. “Trasporto marittimo” indica l’attività in termini economici e statistici, mentre “shipping” è il termine internazionale più ampio. “Economia del mare” comprende porti, logistica, cantieristica, nautica, pesca, turismo costiero, servizi e attività subacquee. Confondere questi ambiti può portare a una sovrastima delle dimensioni e dei risultati dell’armamento in senso stretto.

Il punto di partenza è solido. Nel 2024 l’Italia è stata il primo Paese dell’Unione europea per short sea shipping, con 304 milioni di tonnellate, pari al 15,6% del totale europeo. Ha registrato anche i maggiori volumi UE nel Ro-Ro e si è confermata come il primo mercato europeo per i passeggeri marittimi. Sono dati che riflettono la geografia della penisola, la continuità territoriale con le isole e la specializzazione italiana nei traghetti, nel Ro-Ro, nei product tanker e nella logistica integrata. Non equivalgono, però, a una leadership indistinta in ogni segmento mondiale: container, rinfuse, tanker oceanici e crociere hanno strutture proprietarie e competitività differenti.

Il perimetro corretto: traffici, flotta e controllo

Il dato portuale non coincide con il fatturato dell’armamento: misura traffici serviti da navi di ogni bandiera, mentre registro, proprietà beneficiaria e flotte associate descrivono perimetri diversi. Al 1° gennaio 2025 UNCTAD censiva 533 unità mercantili oltre 1.000 GT a controllo italiano, per 11,3 milioni di DWT: lo 0,5% della capacità mondiale, con il 43% del tonnellaggio sotto bandiera estera. L’Italia era però 19ª per valore della flotta controllata, con l’1,4% del totale globale, segnale di una specializzazione in asset di maggiore valore unitario, ma non di scala paragonabile a quella di Grecia, Cina e Giappone.

Nel 2025 i porti italiani hanno movimentato 510,8 milioni di tonnellate: 186,3 milioni di rinfuse liquide, 131,9 milioni di merci containerizzate, 122,2 milioni di Ro-Ro e 53 milioni di rinfuse solide. I container hanno raggiunto 12,8 milioni di TEU e i passeggeri 75 milioni, di cui 14,4 milioni di crocieristi. È un mercato logistico di scala europea; il valore catturato dagli armatori dipende però dai noli, dai contratti, dai terminali e dall’integrazionecon il terrestre.

La rappresentanza dell’armamento

La rappresentanza generalista fa capo a due associazioni principali. Confitarma, aderente a Confindustria, rappresenta le imprese italiane attive nel trasporto merci e passeggeri, nelle Autostrade del Mare, nelle crociere e nei servizi ausiliari. Assarmatori, aderente a Conftrasporto-Confcommercio, rappresenta armatori italiani, europei e di Paesi terzi che operano in Italia servizi marittimi regolari. Non è rigoroso descriverla semplicemente come una “scissione”: è una distinta associazione costituita nel 2018, con un perimetro che include anche operatori esteri stabilmente presenti sul mercato italiano.

A queste si aggiungono Federimorchiatori e Assorimorchiatori per i servizi di rimorchio. La Federazione del Mare non è una terza associazione concorrente, bensì un organismo di coordinamento del cluster. La risposta corretta è quindi: due grandi associazioni armatoriali generaliste, organizzazioni verticali per servizi specifici e una federazione di secondo livello.

Secondo Confitarma, la flotta rappresentata supera le 800 navi e 12 milioni di tonnellate di stazza lorda. Il CCNL unico riguarda circa 63 mila marittimi e oltre 8 mila addetti a terra: dati significativi, ma riferiti a perimetri diversi e quindi non sommabili automaticamente.

Il vantaggio italiano consiste nella capacità di servire traffici mediterranei ad alta frequenza, di collegare le isole e di integrare nave, terminal e trasporto terrestre. Tuttavia, la geografia da sola non è sufficiente: senza infrastrutture ferroviarie, fondali adeguati, energia e retroporti competitivi, un porto non può diventare una porta d’Europa.

2027-2035: tre livelli regolamentari

Il primo killcritic riguarda la presunta “tassa IMO dal 2027”. Nell’aprile 2025, l’IMO ha approvato in via tecnica un Net-Zero Framework con uno standard sull’intensità dei carburanti e un meccanismo economico sulle emissioni. La sessione di ottobre 2025 per l’adozione formale, però, è stata posticipata di un anno. Al 16 luglio 2026, il quadro non è ancora definitivamente adottato: non è corretto presentare come certa una carbon tax globale operativa dal 2027. Restano la strategia IMO del 2023, con riduzioni indicative delle emissioni totali di almeno il 20% entro il 2030 e del 70% entro il 2040 rispetto al 2008, e le misure tecniche EEXI, CII e SEEMP.

Il secondo livello è europeo. Dal 2026 l’EU ETS raggiungerà il 100% della fase di applicazione prevista e includerà, oltre alla CO2, ancheil metano e il protossido di azoto. Copre il 100% delle emissioni delle tratte intra-UE e il 50% di quelle tra un porto UE e uno extra-UE per le navi nel perimetro. Il costo non è una tassa fissa: dipende dalle emissioni verificate e dal prezzo delle quote EUA, introducendo volatilità e rischio di trasferimento dei costi lungo la catena logistica.

Il terzo livello è FuelEU Maritime. Non impone un carburante specifico, ma riduce progressivamente l’intensità dei gas serra dell’energia utilizzata a bordo, su base well-to-wake: 2% nel 2025, 6% nel 2030 e 14,5% nel 2035, fino all’80% nel 2050. È quindi errato affermare che entro il 2035 saranno obbligatori il metanolo, l’ammoniaca o il GNL. La norma è tecnologicamente neutrale e consente biocarburanti sostenibili, e-fuel, elettrificazione, efficienza operativa e pooling. Dal 2030 specifiche navi passeggeri e portacontainer dovranno inoltre utilizzare l’alimentazione da terra o tecnologie a emissioni zero durante la sosta nei porti interessati.

Il costo della transizione

Non esiste una percentuale unica per l’aumento di CAPEX e OPEX. Il sovrapprezzo di una nave dual-fuel e il differenziale tra combustibili rinnovabili e fossili variano in base al segmento, alla tecnologia, al cantiere, all’area e al contratto. Stime fisse come “CAPEX +60-80%” o “OPEX +150-200%” non costituiscono previsioni affidabili per il settore.

La pressione finanziaria, però, è reale. Una nave ordinata tra il 2027 e il 2030 resterà esposta alle regole del 2040 e del 2050: l’armatore deve acquistare oggi un’opzione su un sistema energetico non ancora maturo. Il GNL dispone di infrastrutture più sviluppate, ma il methane slip può eroderne il vantaggio climatico. Il metanolo è liquido e più semplice da gestire, ma l’offerta realmente rinnovabile resta limitata. L’ammoniaca non contiene carbonio, ma presenta tossicità, requisiti di sicurezza e filiere da scalare. Le batterie sono credibili soprattutto sulle rotte brevi e ibride.

Il rischio principale è lo stranded asset: una nave operativa può diventare troppo costosa da utilizzare o finanziare prima della fine dell’ammortamento. Sono determinanti la flessibilità del motore, la possibilità di retrofit, la disponibilità di bunker, i contratti di fornitura, il valore residuo, ETS, FuelEU e la capacità di trasferire il green premium al cliente.

Economics del carbonio e disciplina di capitale

La regolazione diventa materiale quando è tradotta in uniteconomics. Il fuel oil genera circa 3,114 tonnellate di CO2 per tonnellata di combustibile: con EUA a 60, 90 e 120 euro, il solo ETS vale indicativamente 187, 280 e 374 euro per tonnellata di fuel su una tratta intra-UE, circa la metà sulle tratte extra-UE,incluse al 50%. Dal 2026 metano e protossido di azoto rendono rilevante anche il methane slip. L’impatto sull’EBITDA dipende dalla carbon surcharge, dalle bunker clauses e dal regime tariffario; il costo totale di possesso deve includere la nave, i consumi, il retrofit, il dry-docking, l’assicurazione, il valore residuo e la disponibilità del carburante. Nel debito contano LTV, DSCR, durata dei contratti e rifinanziamento.

Finanza, scala e bandiera

Le banche non penalizzano automaticamente ogni nave non “green”, né i Poseidon Principles fissano per legge uno spread. Tuttavia, l’allineamento climatico, il valore residuo e la qualità dei contratti incidono sempre più sul pricing, sulla durata, sul loan-to-value e sui covenant. Asset efficienti e contrattualizzati avranno accesso al capitale più semplice rispetto alle navi mono-fuel esposte all’obsolescenza.

L’Italia dispone di una leva: la Commissione europea ha approvato il regime del Registro Internazionale fino alla fine del 2033 e la tonnage tax italiana per il periodo 2024-2033. Non sono privilegi accessori, ma componenti della competitività europea. La questione non è soltanto fiscale: una bandiera attrattiva richiede procedure digitali, tempi prevedibili, una sanità marittima efficiente e il riconoscimento rapido delle qualifiche. [9]

L’orizzonte industriale arriva al 2035, ma la certezza europea sul Registro Internazionale e tonnage tax termina nel 2033. Una nave ordinata nel 2028 sarà ammortizzata ben oltre quella data: continuità fiscale e di bandiera incidono già oggi sul costo degli equipaggi, loan tenor, struttura societaria e valore residuo. Il rinnovo del quadro è quindi un covenant di competitività da chiarire prima delle decisioni di investimento per il periodo 2027-2030.

La concorrenza non arriva soltanto dai registri aperti. Panama, Liberia e Isole Marshall non possono essere descritti in blocco come sistemi privi di standard: la qualità dei controlli e l’applicazione delle convenzioni variano. Il problema è l’asimmetria tra i regimi fiscali, i costi di equipaggio e le procedure. Cina, Corea e Giappone sono invece potenze cantieristiche e finanziarie, insieme fornitori e competitor sistemici.

I concorrenti cambiano per mercato. Nel bulk e nei tanker dominano, per scala, armatori greci e asiatici; nei traghetti e nella logistica integrata competono gruppi nordici, greci, spagnoli e turchi; nei container il mercato è concentrato in pochi carrier globali; nelle crociere operano conglomerati internazionali. Anche MSC richiede una qualificazione: è un gruppo a controllo familiare italiano, con sede in Svizzera e una struttura multinazionale, e non può essere contabilizzato automaticamente come flotta italiana.

Domanda, offerta e rischio di sovracapacità

La variabile decisiva per noli e valori patrimoniali è il rapporto tra traffici e nuove consegne. UNCTAD prevede per il 2026-2030 una crescita media del commercio marittimo del 2% annuo e del commercio containerizzato del 2,3%, mentre all’inizio del 2025 l’orderbook equivaleva al 15% della flotta attiva: 51,3% per le LNG carrier, 24,6% per le portacontainer, 10% per le bulk carrier e 7,5% per i tanker. Container e gas sono quindi più esposti a capacità eccedente; tanker e bulk a un’età media e all’incertezza della domanda. Se Suez tornasse a essere stabilmente operativo, la riduzione delle ton-mile libererebbe navi e potrebbe comprimere i noli e i valori di seconda mano. Ro-Ro e Ro-Pax restano più legati alle frequenze, ai terminal, alla continuità territoriale e alla concorrenza stradale.

Porti e competizione mediterranea

I porti italiani competono con Pireo, Valencia, Algeciras, Koper, Rijeka e con hub extra-UE come Tanger Med ed East Port Said. L’ETS può creare incentivi alla riallocazione dei traffici, ma non è corretto sostenere che una deviazione verso il Marocco o l’Egitto “azzera” il costo europeo. La normativa ha introdotto una definizione antielusiva di porto di scalo e ha qualificato Tanger Med ed East Port Said come porti di trasbordo vicini: la sosta in tali hub non interrompe automaticamente la tratta rilevante. Nel primo monitoraggio, la Commissione non ha rilevato alcuna prova generale di delocalizzazione dovuta all’ETS, pur riconoscendo il rischio.

La competizione si baserà su tempi di nave, connessioni ferroviarie, disponibilità energetica, coldironing efficiente, bunkeraggio, digitalizzazione e sicurezza informatica. Infrastrutture elettriche prive di adeguata potenza di rete e hub per nuovi combustibili privi di domanda contrattualizzata generano investimenti sottoutilizzati.

Geopolitica e capitale umano

Il Mar Rosso ha dimostrato che la distanza commerciale non coincide più con quella geografica. Le deviazioni attorno al Capo di Buona Speranza aumentano ton-miles, il consumo, i giorni di viaggio e il fabbisogno di navi per mantenere la frequenza. Nel 2024 il consumo di combustibile dichiarato all’IMO è cresciuto del 5,7%, incremento attribuito anche al re-routing. L’effetto sui noli varia per segmento e per capacità disponibile, ma premi war risk, clausole di deviazione, costi di sicurezza e disponibilità degli equipaggi sono ormai variabili strutturali.

Si aggiungono sanzioni, controlli sulle merci dual-use, price cap, rischio di controparti opache e dishadow fleet. Nel 2026 l’Unione europea ha continuato ad ampliare le misure contro navi ed entità collegate all’elusione delle sanzioni russe. La due diligence deve ricostruire il gestore tecnico, l’assicuratore, la classe, i cambi di nome, le operazioni ship-to-ship, le anomalie dell’AIS, l’origine del carico e la catena dei pagamenti.

La carenza di ufficiali di coperta e di macchina è altrettanto strategica. Navi digitali e combustibili alternativi richiedono automazione, alta tensione, criogenia, sicurezza e rendicontazione ambientale. Servono formazione STCW aggiornata, imbarco degli allievi, qualità della vita a bordo e carriere prevedibili. Il nuovo CCNL migliora il welfare e connettività, ma non basta da solo.

La rotta 2027-2035

L’orizzonte non può basarsi su una previsione lineare. È necessario valutare la resilienza delle flotte in tre diverse configurazioni di domanda, rotte e capitale:

Gli armatori si attendono stabilità regolamentare, regole globali compatibili con quelle europee, il riconoscimento dei carburanti sulla base del ciclo di vita e un sistema che non penalizzi unilateralmente la flotta UE. Chiedono una politica industriale per il rinnovo e refitting, infrastrutture portuali coordinate, accesso al credito, sostegno al differenziale di costo dei combustibili rinnovabili, semplificazione della bandiera e formazione.

La politica pubblica non può sostenere in modo permanente asset non competitivi. Gli incentivi dovrebbero premiare riduzioni misurabili delle emissioni, la flessibilità tecnologica, il trasferimento modale, la sicurezza, l’occupazione qualificata e la capacità di operare senza sussidi al termine della fase iniziale. Il benchmark deve essere il costo per tonnellata trasportata, l’intensità emissiva well-to-wake, il tasso di utilizzo, il valore residuo e la resilienza della rete, non il numero di navi ordinate.

Lo shipping italiano si avvicina al 2027 con una posizione centrale nel Mediterraneo, una leadership europea nello short sea, nel Ro-Ro e nei passeggeri, e solide competenze tecnologiche e cantieristiche. Tuttavia, non è una potenza armatoriale globale per dimensioni. Il vantaggio risiede nella specializzazione e nell’integrazione tra nave, terminal, ferrovia, energia e dati. I principali limiti sono il capitale, le infrastrutture disomogenee, la burocrazia di bandiera, la carenza di personale e la dipendenza dalle decisioni dei grandi carrier.

Il periodo 2027-2035 rappresenterà una prova di rendimento industriale, non solo di conformità ambientale. Ogni armatore dovrà gestire e trasferire i rischi legati al carburante, al carbonio, alla tecnologia, alle rotte, alle controparti, al valore residuo e al rifinanziamento. La regolamentazione, il costo del capitale e la sovracapacità possono ridurre la redditività della flotta prima che si raggiunga un nuovo equilibrio energetico. Chi saprà integrare contratti, flessibilità tecnologica, porti e capitale potrà trasformare la posizione geografica italiana in una piattaforma solida. Il mare resta un vantaggio competitivo, ma non garantisce rendite automatiche.

Nota metodologica

Le grandezze relative a flotta, occupazione e rappresentanza associativa dipendono dal perimetro adottato: bandiera, proprietà, controllo armatoriale, navi associate o campo di applicazione contrattuale. I dati regolamentari sono verificati alla data del 16 luglio 2026; il quadro IMO Net-Zero resta soggetto all’esito della sessione aggiornata al 2026. I dati portuali 2025 descrivono il throughput degli scali e non il fatturato delle compagnie; i dati UNCTAD sulla proprietà beneficiaria includono unità mercantili oltre 1.000 GT e non coincidono con i perimetri associativi o di bandiera. Le sensibilità ETS sono stress test, non previsioni dei prezzi delle quote.

Fonti primarie

AUTORE — David Marini è Senior Business Development Manager e si occupa di sviluppo internazionale, architettura economico-finanziaria di operazioni corporate e industriali, finanza islamica, trade finance e analisi dei rischi geopolitici applicati alle strategie d’impresa.