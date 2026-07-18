Shipping italiano, la leadership nel Mediterraneo alla prova del carbonio e della scala
David Marini
- Economia

Shipping italiano, la leadership nel Mediterraneo alla prova del carbonio e della scala

L’Italia è leader nell’Unione europea nel trasporto marittimo a corto raggio e nei flussi passeggeri, ma il vantaggio geografico non garantisce un successo duraturo. Di fronte a ETS, FuelEU Maritime, incertezza sui carburanti, crisi delle rotte, concorrenza globale e carenza di competenze, gli armatori dovranno trasformare la flotta in una piattaforma industriale, energetica e digitale.

Shipping italiano, la leadership nel Mediterraneo alla prova del carbonio e della scala

L’Italia è leader nell’Unione europea nel trasporto marittimo a corto raggio e nei flussi passeggeri, ma il vantaggio geografico non garantisce un successo duraturo. Di fronte a ETS, FuelEU Maritime, incertezza sui carburanti, crisi delle rotte, concorrenza globale e carenza di competenze, gli armatori dovranno trasformare la flotta in una piattaforma industriale, energetica e digitale.
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Economia - 18 Luglio 2026

di David Marini

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