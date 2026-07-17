Grecia, dal risanamento alla piattaforma d’investimento

Il turnaround sovrano è comprovato. Il valore futuro dipende dalla riduzione del deficit esterno, dalla conversione dell’RRF in capacità produttiva e dalla sostituzione dello stimolo pubblico con capitale privato addizionale.

INVESTMENT VIEW

La Grecia del 2026 è una tesi di convergenza e di piattaforma regionale, non un’esposizione priva di downside. Il credito sovrano beneficia di avanzi, scadenze lunghe, liquidità e banche risanate; i covenant economici sono la produttività, la disciplina fiscale, il completamento dell’RRF, la capacità di export e la qualità degli investimenti diretti esteri.

Cruscotto macro-finanziario 2026

Una storia di risanamento reale, non una favola senza rischi

La Grecia è passata da emittente associato al rischio di ridenominazione a credito investment grade presso tutte le principali agenzie di rating. Nel 2025 il PIL reale è cresciuto del 2,1%, il saldo pubblico è risultato positivo e il debito è sceso di circa 8 punti percentuali del PIL. Il merito non sta in una singola cifra, ma nella combinazione di avanzo primario, gestione attiva delle scadenze, cash buffer e riduzione del rischio bancario.

La domanda di investimento è ora diversa: non più se Atene possa finanziare lo Stato, ma se il Paese possa aumentare la produttività, la scala industriale e le esportazioni quando il sostegno straordinario europeo verrà meno. Il premio di rischio del prossimo decennio dipenderà dalla qualità del capitale accumulato, non dal semplice assorbimento di risorse.

Macroeconomia 2026: crescita resiliente, ma deficit esterno strutturale

Le previsioni convergono sulla crescita ma non sugli altri aggregati. La Commissione europea stima un PIL in crescita del 1,8%, un’inflazione del 3,7%, una disoccupazione dell’8,3%, un saldo pubblico in crescita del 0,8% e un debito pari al 140,7% del PIL. Il FMI indica la stessa crescita, ma CPI al 3,5%, disoccupazione al 7,4%, saldo complessivo +0,4%, avanzo primario al 3,6% e debito al 136,6%. La Banca di Grecia, con un cut-off successivo, proietta un PIL +1,9% e investimenti +5,8%; nella tabella della medesima nota, gli investimenti risultano pari a +5,5%. La discrepanza va dichiarata, non arbitrariamente risolta. [1][2][3]

L’aggiornamento di giugno della Banca di Grecia ha inoltre incorporato il nuovo shock energetico: per l’inflazione del 2026, il quadro più recente è di circa 3,7–3,8%, non del 3,1% previsto nell’Annual Report di aprile. Il punto metodologico è sostanziale: i forecast prodotti in date diverse non possono essere fusi in un unico dato. Il lettore deve distinguere tra i consuntivi 2025, le stime 2026 e i target di policy 2030.

La vulnerabilità centrale resta il disavanzo delle partite correnti, previsto tra il 6,2% e il 7,1% del PIL. La componente energetica pesa, ma non spiega tutto: il saldo riflette anche importazioni di beni capitali, una base manifatturiera ancora contenuta e crescita domestica superiore a quella dei partner. Un deficit esterno può essere finanziariamente razionale se gli afflussi esteri costruiscono capacità esportatrice; diventa più fragile quando finanzia consumi, residenziali o acquisizioni senza addizionalità produttiva.

Debito sovrano e rating: stock elevato, struttura eccezionalmente favorevole

Il rapporto debito/PIL rimane il più alto dell’area dell’euro, ma la metrica grezza sovrastima il rischio di rifinanziamento. Nel primo trimestre del 2026 le riserve di cassa erano circa 38,9 miliardi; la vita media ponderata del debito era di 18,4 anni, il tempo medio al prossimo repricing era di 17,8 anni e il costo medio implicito era di circa 1,38%. La presenza di creditori ufficiali e tassi prevalentemente fissi rende la trasmissione dei tassi di mercato più lenta rispetto a emittenti con duration più corta. [3][7]

Il giudizio corretto non è “sostenibilità acquisita”, bensì “rischio di rollover contenuto e traiettoria discendente credibile, condizionata”. La condizione è fiscalmente esigente: il FMI ricorda che avanzi primari superiori al 3% mantenuti per lunghi periodi sono storicamente rari e richiedono crescita, consenso e istituzioni credibili. Comprimere la spesa produttiva o il capitale umano per difendere il saldo nominale sarebbe controproducente. [2]

Tutte le principali agenzie assegnano oggi alla Grecia un rating investment grade. La convergenza obbligazionaria è stata reale: nel 2025 la curva sovrana greca ha negoziato a rendimenti inferiori a quella italiana e lo spread decennale sul Bund ha toccato minimi di diciassette anni. È la correzione più rilevante rispetto alla versione precedente dell’articolo: non rendimenti “superiori” all’Italia, bensì un differenziale divenuto negativo in varie fasi. La compressione, tuttavia, riduce il margine di ulteriore re-rating e aumenta la sensibilità allo slippage fiscale, all’energia e alla geopolitica.

Banche e mercati dei capitali: pulizia compiuta, rischio residuo e credito produttivo

A fine 2025, il rapporto NPL delle banche greche era sceso al 3,3%, il minimo dall’ingresso nell’euro. Gli utili netti dei gruppi hanno raggiunto 4,7 miliardi, con CET1 al 15,3% e Total Capital Ratio al 19,7%. La redditività non è stata sostenuta da “commissioni più basse”: il margine di interesse è diminuito del 3,8%, mentre le commissioni nette e lefee sono aumentate del 12,3%; le rettifiche su crediti sono scese del 26,4% e i costi operativi sono saliti del 7,2%. [5]

La normalizzazione richiede due qualificazioni. Primo, i crediti d’imposta differiti rappresentavano ancora il 40,1% del CET1: la qualità del capitale migliora, ma resta meno “cash-like” rispetto a sistemi con una minore dipendenza dai DTC. Secondo, il deleveraging bancario ha trasferito una parte rilevante del problema ai servicer: a dicembre 2025 essi gestivano esposizioni per 91,5 miliardi, l’84% delle quali non performing. Il rischio sistemico è stato ridotto e redistribuito, non cancellato. [5]

La prossima prova è l’allocazione del credito. La solidità patrimoniale deve tradursi in finanziamenti alle PMI esportatrici, all’innovazione, all’housing, alle reti e alla transizione energetica, senza ricreare concentrazioni immobiliari. Sul mercato azionario, il 2025 ha registrato un re-rating eccezionale: indice generale +44,3%, 2,5 miliardi di capitale raccolto e quota estera della capitalizzazione pari al 68,5%. Dopo tale performance, il beta-Paese non basta più; contano la crescita degli utili, la governance, il flottante, la liquidità e una pipeline credibile di nuove quotazioni.

Recovery Fund: 36,61 miliardi e un execution test entro agosto 2026

Il valore complessivo del piano greco è 36,61 miliardi, inclusa la componente finanziata con risorse nazionali. Il finanziamento RRF europeo è pari a 35,95 miliardi: 18,22 miliardi di sovvenzioni e 17,73 miliardi di prestiti. Il 38% sostiene gli obiettivi climatici e il 21,4% la transizione digitale. Tutti i milestone e target devono essere completati entro agosto 2026. La differenza tra “valore del piano” e “fondi RRF” va esplicitata per evitare di sommare grandezze non omogenee. [6]

A giugno 2026 la Grecia aveva ricevuto circa 24,6 miliardi, ma la Banca di Grecia segnalava un profilo ancora back-loaded. Il rischio non è soltanto perdere risorse: è completare formalmente i progetti senza ottenere addizionalità, capacità amministrativa o rendimento economico. Il FMI rileva inoltre che, a fine 2025, l’erogazione delle sovvenzioni NGEU era pari al 66% degli impegni, mentre l’assorbimento degli altri fondi strutturali 2021–2027 era intorno al 20%. Il vero ponte post-RRF è quindi la capacità di utilizzare anche le risorse ordinarie dell’UE e catalizzare capitale privato. [2][3][6]

I prestiti agevolati possono ridurre il WACC e rendere bancabili reti, accumulo, efficienza energetica, digitalizzazione e logistica. Ma il sussidio al costo del capitale non deve coprire progetti con domanda debole o execution risk non prezzato. La Commissione prevede un rallentamento della crescita all’1,6% nel 2027, quando l’RRF si esaurirà. Il 2026 deve quindi trasformare una pipeline pubblica in un portafoglio privato capace di rifinanziarsi senza ricorrere a un sostegno straordinario. [1][6]

Logistica ed energia: il valore è la rete, non il singolo asset

Pireo, Salonicco e Alexandroupolisconferiscono alla Grecia una posizione naturale tra il Mediterraneo orientale, i Balcani e i corridoi europei. La tesi dell’hub, però, vale solo se porti, ferrovie, interporti, dogane digitali e connessioni transfrontaliere operano come un sistema. Un porto efficiente collegato a una rete terrestre debole non crea un corridoio: crea congestione, tempi incerti e perdita di competitività per tonnellata movimentata.

TAP, l’interconnettore Grecia–Bulgaria, Revithoussa e la FSRU di Alexandroupolis aumentano la diversificazione regionale. Nel primo semestre 2026 circa 3,46 TWh di gas sono entrati nel sistema dalla FSRU: il termine corretto è “importati/immessi nella rete”, non produzione nazionale. Il potenziale riguarda l’LNG, l’elettricità, lo stoccaggio e, in prospettiva, le molecole decarbonizzate. Il downside è duplice: volatilità dei prezzi e rischio di stranded asset. Servono contratti di capacità, di interoperabilità e di stress test su domanda, spread e utilizzo, non proiezioni lineari. [10]

Investimenti diretti esteri: record quantitativo, selezione qualitativa

Gli investimenti diretti esteri netti hanno raggiunto 7 miliardi nel 2024, in crescita del 46%rispetto al 2023; nel 2025 la Banca di Grecia ha registrato un massimo storico di 12 miliardi, pari a circa il 5% del PIL. Il dato conferma il re-rating del Paese, ma non misura automaticamente la nuova capacità industriale. Acquisizioni, privatizzazioni, hospitality e immobiliare trasferiscono capitale e rischio; solo una parte genera impianti, brevetti, supplier development, esportazioni e ricerca. [4][8]

La strategia 2026–2030 punta a portare gli afflussi a 10 miliardi, +40–45% rispetto alla base indicata, con una quota maggiore di greenfield e ad alto valore, almeno 100 progetti facilitati l’anno e un maggiore coordinamento tra Enterprise Greece, Export Credit Greece e la rete diplomatica. Sono target di policy, non forecast. La qualità deve essere misurata in termini di capex aggiuntiva, occupazione qualificata, contenuto locale, export incrementale, R&D e persistenza del capitale dopo la scadenza degli incentivi. [8]

Persistono frizioni che incidono direttamente sull’IRR: tempi della giustizia, catasto e uso del suolo, autorizzazioni, connessioni di rete, disponibilità di competenze e housing nelle aree dinamiche. La Grecia ha ridotto il country risk, ma il project risk resta eterogeneo. Il differenziale tra un investimento riuscito e uno bloccato non è più il rischio euro; è la capacità di esecuzione locale, contrattuale e amministrativa. [2][11]

Dalla tesi-Paese alla disciplina di capitale

Per un fondo infrastrutturale, industriale o di private equity, il rendimento atteso va scomposto. Una quota può derivare dal re-rating sovrano e dalla compressione del costo del capitale; una seconda dalla crescita operativa; una terza da leva, disciplina del capex e valore terminale. Dopo la forte convergenza del 2023–2025, attribuire al solo country beta la maggior parte dell’upside sarebbe eccessivo. Il caso base deve reggere con multipli di uscita non espansivi, costi energetici prudenti e crescita post-RRF normalizzata.

La due diligence dovrebbe quindi includere: milestones autorizzative e di connessione; coperture del rischio di prezzo e valuta dove applicabili; DSCR e covenant sulle distribuzioni; capex contingency; contratti EPC e garanzie di completamento; quota di ricavi regolati o contrattualizzati; sensitività al turismo, al traffico, all’energia e ai tassi; disponibilità di personale e alloggi; dipendenza effettiva dagli incentivi. Nei progetti cofinanziati, l’RRF deve ridurre il WACC, non sostituire equity che l’azionista avrebbe comunque investito.

Il benchmark corretto non è soltanto l’IRR nominale. Occorre considerare insieme cash yield, MOIC, duration, downsideprotection, rischio di rifinanziamento e contributo all’export. Un progetto con IRR elevato ma dipendente da rivalutazione immobiliare o da leverage eccessivo può essere meno strategico di un’infrastruttura con rendimento inferiore ma ricavi indicizzati, vita utile lunga e capacità di rafforzare la bilancia esterna. La geoeconomia entra in finanza quando la resilienza della rete modifica il profilo rischio-rendimento.

Capitale umano e demografia: il limite alla crescita potenziale

La restrizione di lungo periodo è meno finanziaria che demografica e produttiva. Il FMI prevede una convergenza della crescita verso circa l’1,5% nel medio termine, per popolazione in età lavorativa in calo, partecipazione ancora migliorabile e produttività insufficiente. La disoccupazione scende, ma restano carenze in ingegneria, digitale, costruzioni, sanità e turismo; la disoccupazione di lunga durata rimane elevata nel confronto europeo. [2][11]

Per l’investitore, il costo salariale nominale non è una proxy sufficiente. Contano la disponibilità delle competenze, il turnover, la produttività per addetto, i tempi dei permessi di lavoro, il costo dell’abitazione e l’accessibilità dei siti. Per lo Stato, la priorità è spostare gli incentivi dall’occupazione a basso valore verso la formazione tecnica, la ricerca applicata, la partecipazione femminile, il rientro dei talenti e l’integrazione regolare dei migranti. Senza tale passaggio, il capitale fisico cresce ma il rendimento dell’economia non scala.

Diplomazia economica ed export: dalla strategia alla conversione commerciale

Lo Strategic Extroversion Plan 2026–2030 integra l’export, gli investimenti esteri e la rete diplomatica. Prevede Enterprise Greece come hub, la riforma di Export Credit Greece, strumenti informativi comuni e programmi strutturati per oltre 2.000 imprese l’anno. I target includono esportazioni di beni pari a circa 70 miliardi entro il 2030, pari a un incremento di circa +45% rispetto al 2024. Il piano è correttamente ambizioso, ma vagestito come una pipeline commerciale: lead qualificati, contratti, nuovi mercati, ticket medio, contenuto tecnologico e tasso di conversione. [8]

Turismo, shipping, agroalimentare, farmaceutica, materiali, energia e digitale offrono vantaggi reali, ma molte imprese necessitano di scala, certificazioni, consolidamento, trade finance ed equity paziente. Per un gruppo estero, la Grecia è più interessante come piattaforma verso Sud-Est Europa e Mediterraneo che come solo mercato domestico. L’investimento dovrebbe sfruttare porti, talenti, il mercato unico e i fondi UE per servire più giurisdizioni; altrimenti, il limite della domanda interna ne riduce la scalabilità.

Conclusione: una tesi long con covenant verificabili

Per l’analista sovrano, avanzi, riduzione del debito, duration e normalizzazione bancaria giustificano l’investment grade; i rischi restano il deficit esterno, l’energia, la demografia e la disciplina post-RRF. Per l’investitore finanziario, banche, utility, infrastrutture, logistica ed esportatori conservano opportunità, ma il 2025 ha già anticipato una parte importante del re-rating. Per l’investitore industriale, il vantaggio è l’accesso simultaneo a UE, Balcani e Mediterraneo, condizionato da autorizzazioni, rete, competenze e capacità di export.

La Grecia è dunque una tesi long con covenant misurabili: completamento delle milestone; capitale privato realmente aggiuntivo; quota di ricavi esportati; rendimento del capex; riduzione della dipendenza energetica; qualità del capitale bancario; tempi amministrativi; capacità di rifinanziamento senza supporto straordinario. La stabilità è stata ristabilita. La prossima fase richiede di trasformare la fiducia in produttività, le infrastrutture in rete, le IDE in capacità industriale e l’avanzo fiscale in capitale umano e investimenti ad alto moltiplicatore.

NOTA METODOLOGICA

I dati del 2026 sono previsioni, non consuntivi. Gli intervalli riportano le differenze tra la Commissione europea, il FMI, la Banca di Grecia e le stime nazionali dovute a cut-off, metodologie e definizioni. I dati del 2025 sono consuntivi o comunicazioni ufficiali; gli obiettivi del 2030 sono target di policy. Verifica chiusa al 16 luglio 2026.

FONTI PRIMARIE

[1] Commissione europea, Economic Forecast for Greece, 21 maggio 2026.

[2] Fondo Monetario Internazionale, Greece: 2026 Article IV Consultation, Country Report No. 26/108, maggio 2026.

[3] Banca di Grecia, Note on the Greek Economy, 19 giugno 2026.

[4] Banca di Grecia, Governor’sAnnual Report 2025, 6 aprile 2026.

[5] Banca di Grecia, Financial Stability Review, maggio 2026.

[6] Commissioneeuropea, Greece’s Recovery and Resilience Plan, aggiornamento 2026.

[7] Public Debt Management Agency, investor presentations e debt-management data, 2025–2026.

[8] Ministero degli Affari Esteri della Grecia, Strategic Extroversion Plan 2026–2030, giugno 2026.

[9] Athens Exchange Group, FY 2025 Financial Results and Market Review, febbraio 2026.

[10] DESFA, Natural Gas Consumption and Transmission Data, primo semestre 2026.

[11] Commissioneeuropea, 2026 Country Report – Greece, 3 giugno 2026.

Articolo a cura di David Marini (Senior Business Development Manager e si occupa di sviluppo internazionale, architettura economico-finanziaria di operazioni corporate e industriali, finanza islamica, trade finance e analisi dei rischi geopolitici applicati alle strategie d’impresa.)