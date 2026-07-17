Grecia, dal risanamento alla piattaforma d’investimento
David Marini
- Economia

Grecia, dal risanamento alla piattaforma d’investimento

Debito, banche, fondi europei, logistica ed energia: la tesi positiva regge, ma solo con disciplina del capitale e qualità dell’esecuzione.

Grecia, dal risanamento alla piattaforma d’investimento

Debito, banche, fondi europei, logistica ed energia: la tesi positiva regge, ma solo con disciplina del capitale e qualità dell’esecuzione.
foto-articolo
Economia - 17 Luglio 2026

di David Marini

Condividi: