Il fattore Passadore: la banca che cresce senza diventare un gigante

Azionariato privato, liquidità abbondante, credito selettivo e private banking: nel modello della banca genovese che mantiene un ROE superiore al 20% senza inseguire le fusioni.

Nel rischio bancario italiano, la dimensione è spesso trattata come un dato di fatto. Chi non cresce attraverso fusioni, acquisizioni o reti distributive sempre più vaste sarebbe destinato a perdere terreno sotto il peso della regolamentazione, della tecnologia e dei costi di compliance. È una tesi comprensibile, ma incompleta. Esistono banche che non tentano di battere i giganti sulla massa degli attivi e che, proprio per questo, hanno costruito un modello diverso: raccolta stabile, credito molto selettivo, consulenza patrimoniale, processi decisionali brevi e disciplina quasi industriale sui costi.

Banca Passadore è uno dei casi più interessanti. Nata a Genova nel 1888, non è diventata un conglomerato, non ha costruito una galassia di marchi e non ha trasformato la tecnologia in una piattaforma da vendere sul mercato. Ha scelto una strada più sobria: crescere per linee interne, aprire sedi soltanto nelle piazze ritenute coerenti, mantenere il sistema informativo sotto controllo diretto e servire soprattutto imprenditori, famiglie patrimonializzate, professionisti e aziende di medie dimensioni.

I numeri del 2025 spiegano perché il caso merita attenzione. Il ritorno sul capitale proprio è stato del 20,32%, il cost/income del 38,51%, il CET1 ratio del 21,73% e il rapporto tra crediti deteriorati netti e impieghi è stato pari a 0,68%. Nello stesso esercizio il margine d’interesse è sceso dell’11,8%, ma i ricavi netti da servizi e gli altri proventi sono aumentati del 21,2%, quasi eguagliando il contributo dello spread creditizio. La banca ha quindi assorbito la normalizzazione dei tassi senza perdere la capacità di generare utili.

La domanda, per banker e analisti, non è se Passadore possa diventare una nuova Intesa Sanpaolo. Non può e non sembra volerlo. La questione è più raffinata: può una banca indipendente trasformare la semplicità organizzativa, la fiducia e la conoscenza del cliente in un vantaggio competitivo sufficientemente forte da finanziare la propria autonomia? Per il correntista, la domanda è ancora più concreta: quella solidità apparente è sostenibile? E quanto vale davvero un modello che continua a privilegiare il contatto umano nell’epoca delle banche-app?

1. UNA BANCA PRIVATA, MA NON UNA BANCA CHIUSA

La storia comincia nel porto di Genova. Luigi Passadore fondò la banca nel 1888, quando la città era uno dei principali snodi dei traffici marittimi e commerciali italiani. La banca nacque all’interno dell’economia reale: cambi, pagamenti, commercio internazionale e relazioni con imprese e famiglie. Già nei primi decenni del Novecento disponeva di una rete di corrispondenti nelle Americhe, un dettaglio che racconta bene l’origine mercantile dell’istituto.

Il passaggio decisivo sul piano proprietario avvenne nel 1981. La famiglia Passadore rilevò le partecipazioni detenute da altri gruppi finanziari e le ricollocò presso famiglie, imprenditori e professionisti delle aree in cui la banca operava. La brochure istituzionale aggiornata al 2026 indica che, oltre alla famiglia fondatrice, la compagine è riconducibile a circa 150 soggetti privati e gruppi imprenditoriali.

È una struttura diversa sia dalla banca quotata, sottoposta quotidianamente alle aspettative del mercato, sia da quella controllata da un unico azionista finanziario. L’azionariato funziona come una rete di capitale paziente, di reputazione e di relazioni territoriali. La famiglia mantiene un ruolo centrale, ma la proprietà non coincide integralmente con essa. Questa distinzione è importante: definire Passadore una semplice banca familiare sarebbe riduttivo; descriverla come una società quotata in borsa sarebbe errato.

La fotografia completa delle partecipazioni individuali non è riportata nei documenti ufficiali esaminati. Non è quindi possibile attribuire con rigore percentuali aggiornate ai singoli nuclei familiari né ricostruire eventuali accordi tra i soci. La trasparenza inferiore rispetto a una società quotata è il prezzo del modello privato. Al tempo stesso, la dispersione delle azioni fra soggetti stabili riduce la contendibilità e rende più difficile che un investitore esterno imponga una strategia di breve periodo.

La governance riflette questo equilibrio. Augusto Passadore presiede il consiglio di amministrazione, Francesco Passadore è amministratore delegato ed Edoardo Fantino ricopre il ruolo di direttore generale. Nel consiglio siedono esponenti della famiglia, manager e rappresentanti del capitalismo imprenditoriale, tra cui Luigi Ferraris e Alessandro Garrone, in qualità di vicepresidenti. La continuità proprietaria resta visibile, ma è affiancata da competenze finanziarie, industriali e di controllo.

Una proprietà stabile non rende automaticamente una banca più sicura. Può ridurre la pressione per massimizzare il risultato trimestrale, ma può anche generare autoreferenzialità, opacità o problemi di successione. La qualità del modello dipende dalla capacità di separare i diritti dell’azionista dalla disciplina creditizia e dalla gestione dei rischi. Su questo punto i documenti prudenziali della banca sono espliciti: la relazione personale deve migliorare l’informazione, non sostituire i controlli.

2. TRE MOTORI, UN SOLO CLIENTE

Banca Passadore definisce il proprio modello in tre direttrici: intermediazione creditizia, private banking e servizi operativi. La formula è semplice, ma non banale. Il cliente ideale non viene considerato una somma di prodotti separati. L’imprenditore può essere contemporaneamente affidato dalla banca, titolare di liquidità aziendale, cliente privato, azionista di un’impresa interessata a un’operazione straordinaria e membro di una famiglia che deve organizzare la successione.

La forza del modello sta nella densità della relazione. Una banca universale molto grande può offrire tutti i servizi in sede, ma spesso li distribuisce attraverso filiere separate. Passadore dispone di una gamma più limitata, ma cerca di mantenere la regia in un unico punto. Il valore non nasce dal numero delle fabbriche prodotte, bensì dalla capacità di coordinare credito, investimenti, pagamenti, mercati esteri e consulenza intorno allo stesso bilancio familiare e aziendale.

Nel 2025 i depositi della clientela hanno raggiunto 6,306 miliardi di euro, con una crescita del 23,4%. I finanziamenti operativi alla clientela e ad altre istituzioni per esigenze specifiche sono saliti a 2.500 miliardi (+7,9%); i crediti a famiglie e imprese, considerati separatamente, ammontavano a 2.252 miliardi. Il rapporto indicativo tra finanziamenti operativi e depositi è quindi vicino al 40%. Non è un loan-to-deposit ratio regolamentare, ma fotografa una banca ricca di raccolta e relativamente prudente nell’impiego del credito.

Essere deposit-rich offre diversi vantaggi: minore dipendenza dal funding all’ingrosso, maggiore liquidità, libertà di selezionare le operazioni e minore necessità di aumentare gli impieghi per sostenere i ricavi. Ma non è una rendita senza costi. La liquidità in eccesso deve essere investita; quando i tassi scendono, la remunerazione delle attività liquide e dei titoli tende a ridursi. La crescita della raccolta diventa valore soltanto se la banca riesce ad allocarla senza abbassare gli standard creditizi.

La composizione dei ricavi costituisce il secondo elemento chiave. Nel 2025 il margine d’interesse è sceso da 131,5 a 116,0 milioni di euro. Nello stesso periodo i ricavi netti da servizi e gli altri proventi sono saliti da 95,0 a 115,1 milioni. I due motori hanno ormai dimensioni quasi identiche: i ricavi non direttamente legati allo spread rappresentano circa il 99% del margine d’interesse.

Questa simmetria riduce la dipendenza dalla politica monetaria. Il credito resta centrale, ma la banca monetizza la relazione anche attraverso la gestione patrimoniale, la negoziazione, i pagamenti, gli incassi, i servizi esteri e la consulenza. È il passaggio dalla banca che guadagna principalmente sul proprio bilancio a quella che genera valore anche sul bilancio del cliente.

3. LA CASSAFORTE FINANZIARIA: SOLIDITÀ, LIQUIDITÀ E DISCIPLINA

Il dato che colpisce maggiormente non è il livello assoluto dell’utile, ma la qualità della combinazione finanziaria. Alla fine del 2025, il capitale regolamentare era costituito integralmente da Common Equity Tier 1: nessun strumento Additional Tier 1 né alcun contributo di Tier 2. Il CET1 ratio e il Total Capital ratio coincidono al 21,73%.

Per dare una misura, il sistema bancario italiano presentava a dicembre 2025 un CET1 medio del 15,7%, mentre il ROE complessivo era pari al 13,8%, secondo il Rapporto sulla stabilità finanziaria della Banca d’Italia, pubblicato ad aprile 2026. A livello europeo, nel terzo trimestre 2025 l’EBA indicava un ROE del 10,7% e un cost/income ratio del 52,3%. Passadore mostra quindi valori migliori su tutti e tre gli indicatori, pur con una necessaria avvertenza: dimensione, mix di attività e profilo di rischio non sono perfettamente confrontabili.

Anche la liquidità è molto elevata. Il Liquidity Coverage Ratio era pari al 215% e il Net Stable Funding Ratio al 211%, entrambi superiori al doppio dei minimi regolamentari. La banca disponeva in media di circa 3 miliardi di attività liquide di elevata qualità, costituite soprattutto da cassa, depositi presso la banca centrale e titoli governativi.

La qualità del credito completa il quadro. I crediti deteriorati netti rappresentavano lo 0,68% dei crediti alla clientela, in diminuzione rispetto allo 0,89% del 2024. Le sofferenze nette erano pari allo 0,25% e la copertura dei deteriorati al 68,83%. Una parte del risultato dipende da un ciclo economico favorevole e dal basso costo del rischio dell’intero settore, ma la distanza dai livelli di criticità è ampia.

Il cost/income del 38,51% merita una lettura specifica. Per produrre 100 euro di margine di intermediazione, la banca sostiene poco meno di 39 euro di costi operativi rilevanti ai fini dell’indicatore. È un livello difficilmente replicabile da una banca con una rete fisica, 469 addetti medi, funzioni di controllo complete e tecnologia gestita in larga parte internamente.

L’efficienza non deriva da una politica di pura compressione. Nel 2025 le spese amministrative sono aumentate del 4,8%, la banca ha inaugurato la sede di Bologna, completato la profonda ristrutturazione della sede centrale di Genova e continuato a investire nel sistema informativo. Il costo/ricavo è salito dal 36,46% al 38,51%, ma resta molto contenuto. La verifica dei prossimi esercizi riguarderà l’operating leverage: i nuovi investimenti dovranno generare ricavi più rapidamente dei costi.

Il capitale è stato ulteriormente rafforzato. Dopo l’approvazione del bilancio, la banca ha portato il capitale sociale da 150 a 300 milioni di euro mediante un aumento gratuito, come confermano i documenti societari aggiornati al giugno 2026. Il dividendo proposto sul risultato 2025 era di 2 euro per azione, con un payout del 34,85%; oltre 56 milioni di utile sono stati destinati alle riserve. La priorità resta quindi la patrimonializzazione, non la distribuzione massima agli azionisti.

4. LA TECNOLOGIA SENZA IL TEATRO DELLA FINTECH

Passadore non racconta la tecnologia come un business autonomo. Non vende API a banche concorrenti, non possiede una digital bank separata e non presenta il proprio core banking come piattaforma di Banking-as-a-Service. La tecnologia viene utilizzata per un obiettivo più tradizionale: controllare i processi e rendere la relazione più efficiente.

La banca gestisce un sistema informatico sviluppato internamente, una scelta che risale agli anni Sessanta ed è stata mantenuta come elemento strategico. Nel 2025 è entrato nella fase conclusiva un progetto avviato circa quindici anni prima per riscrivere integralmente il sistema informativo e superare la piattaforma mainframe. Sono stati inoltre rafforzati i backup, la disaster recovery, la sicurezza informatica e le infrastrutture dei data center.

Il vantaggio è la sovranità operativa. Procedure, applicazioni e flussi possono essere adattati ai servizi della banca senza dipendere interamente dalle priorità di un outsourcer. I servizi Internet e Mobile Banking e l’app MB+ sono progettati per integrare, non sostituire, il rapporto con il cliente. Nel 2025 le operazioni sui canali online hanno superato 8,25 milioni, con un incremento del 20,7%.

Il rischio è speculare. Sviluppare in casa significa sostenere costi fissi, trattenere competenze rare e assumersi direttamente l’execution risk della migrazione tecnologica. DORA, cyber security, continuità operativa e dipendenza dalle persone chiave trasformano il controllo interno in una responsabilità permanente. Il modello funziona finché la personalizzazione genera un valore superiore al costo totale della tecnologia proprietaria.

La rete fisica resta deliberatamente centrale. Con l’apertura di Bologna a giugno 2025, la banca ha raggiunto 26 filiali e agenzie in otto regioni e in venti città. Non si tratta di capillarità di massa: le sedi sono collocate in piazze ad alta densità di imprese, professionisti e patrimoni. La banca difende quindi un modello phygital selettivo: il cliente ordinario opera online, mentre quello complesso incontra direttamente lo specialista.

Perché il modello può attrarre banker e professionisti senior

In una struttura di queste dimensioni, la distanza tra chi gestisce la relazione e chi prende la decisione è minore rispetto a quella di un gruppo più grande. Per un private banker o un gestore corporate, ciò può significare maggiore responsabilità, accesso diretto al vertice e la possibilità di costruire soluzioni meno standardizzate. Non equivale a ‘zero burocrazia’: una banca regolamentata deve applicare controlli, MiFID, antiriciclaggio e la gestione dei conflitti. Il vantaggio, quando esiste, è una burocrazia meno stratificata e più vicina al business.

5. WEALTH MANAGEMENT: DOVE LA RELAZIONE DIVENTA CAPITALE

A fine 2025 i titoli e i patrimoni in deposito ammontavano a 8,013 miliardi di euro, in crescita del 10,2%. Il risparmio gestito aveva raggiunto 3,736 miliardi (+12,2%), pari a circa il 46,6% del totale. La massa è molto inferiore a quella delle grandi reti, ma è significativa rispetto alle dimensioni della banca e alla sua clientela selezionata.

L’offerta combina gestioni patrimoniali individuali, fondi e Sicav di primarie case italiane ed estere, soluzioni sviluppate dal team interno e l’accesso ai private markets attraverso Yarpa, società di cui Passadore detiene il 12,873%. La banca non deve necessariamente produrre ogni strumento: il valore dell’advisor consiste nel selezionare, costruire l’asset allocation e collegare il portafoglio finanziario al patrimonio imprenditoriale, immobiliare e artistico.

Questa è la vera frontiera del private banking per una banca indipendente. Il cliente non porta soltanto un dossier titoli. Porta una società operativa, immobili, partecipazioni, liquidità concentrata, esigenze di protezione e un possibile passaggio generazionale. Una piattaforma credibile deve quindi lavorare sul patrimonio complessivo, non solo sulla performance trimestrale degli investimenti.

Il modello produce commissioni, ma soprattutto stabilità. Gli attivi in gestione e consulenza sono meno assorbenti di capitale rispetto al credito e generano ricavi ricorrenti. Quando il margine d’interesse si riduce, questa componente protegge la redditività. È però un business fiduciario: un errore di consulenza, un conflitto non gestito o una perdita reputazionale possono distruggere rapidamente il capitale relazionale accumulato in decenni.

6. L’ADVISORY COME PORTA D’ACCESSO ALL’IMPRENDITORE

Nel 2021 la banca ha acquisito il controllo integrale di Passadore Servizi e Consulenze, oggi consolidata nel gruppo civilistico. La società opera in aree complementari all’attività bancaria: M&A advisory, strategia industriale e art advisory, anche tramite accordi con specialisti esterni.

Non esistono dati pubblici sufficienti per presentare PSC come una investment bank comparabile a Lazard, Rothschild o Mediobanca. Non sono disponibili il numero di operazioni concluse, il valore delle transazioni, la pipeline o la marginalità specifica. L’advisory va quindi letto per ciò che è oggi: una piattaforma specialistica in sviluppo e una leva di origination, non ancora un profit pool autonomo dimostrabile.

La logica industriale è comunque corretta. L’evento straordinario nella vita dell’impresa concentra il massimo valore informativo. Quando un imprenditore vende, acquisisce, apre il capitale o prepara la successione, la banca può collegare la fee di advisory al finanziamento, alla gestione della liquidità, ai servizi esteri, alla protezione del patrimonio e al wealth management degli azionisti.

In questo senso, il credito non è l’unico prodotto da vendere, ma un capitale relazionale da utilizzare con disciplina. La banca può impiegare il proprio bilancio per originare rapporti più ampi e capital-light. Il ritorno sull’equity si ottiene quando la stessa relazione genera più linee di ricavo senza aumentare gli attivi ponderati per il rischio in misura proporzionale.

Passadore dispone inoltre di partecipazioni minoritarie coerenti con tale impostazione. Oltre a Yarpa, detiene il 2,173% di Revo Insurance, lo 0,737% di Yafa Holding e lo 0,200% del capitale della Banca d’Italia. Nel 2025 ha ceduto le quote in Mediobanca e Banco Azzoaglio e ha avviato l’uscita da Spefin, subordinatamente alle autorizzazioni. La logica sembra selettiva: mantenere le partecipazioni che ampliano le competenze o le opportunità, dismettere quelle la cui funzione industriale si è ridotta.

7. RESISTERE O FARSI COMPRARE?

Non esiste una regola che imponga a ogni banca indipendente di fondersi. Esiste però una crescente pressione economica. Antiriciclaggio, DORA, cyber security, modelli di rischio, sostenibilità, intelligenza artificiale e risoluzione bancaria hanno costi in larga parte fissi. Per un piccolo intermediario, ogni nuovo obbligo incide maggiormente su ciascun euro di ricavo.

Passadore finora ha risposto senza ricorrere a M&A bancario. La strategia dichiarata è una crescita territoriale mirata, graduale e per vie interne. Dal 1989, con Alessandria, fino a Bologna nel 2025, la banca ha aperto sedi nelle principali città del Nord e del Centro, mantenendo il baricentro su imprenditori, famiglie e professionisti. Oggi il 74% degli impieghi è allocato fuori dalla Liguria: la banca non è più regionale, ma non è nemmeno diventata una rete nazionale indistinta.

L’indipendenza è tutelata da quattro difese. La prima è il capitale: un CET1 superiore al 21% consente di finanziare gli investimenti e assorbire gli shock. La seconda è la liquidità: una raccolta più ampia riduce la dipendenza dal mercato. La terza è l’efficienza: con un costo/ricavo inferiore al 40%, i costi regolamentari restano sostenibili. La quarta è la proprietà: un azionariato stabile rende meno probabile una vendita dettata dalla pressione trimestrale.

Il vero rischio non è un’acquisizione ostile, improbabile per una banca non quotata e con azioni distribuite fra soci stabili. È l’erosione progressiva del vantaggio economico. Se il costo della tecnologia, dei controlli e della successione manageriale crescesse più rapidamente dei ricavi, l’indipendenza potrebbe rivelarsi costosa. Se la banca allentasse la disciplina nell’impiego della raccolta in eccesso, la qualità del credito potrebbe peggiorare. Se il wealth management restasse troppo legato alle relazioni personali senza costruire processi scalabili, la crescita potrebbe rallentare.

Il modello deve quindi restare selettivo. Crescere, ma non ovunque. Innovare, ma senza inseguire ogni moda. Ampliare l’advisory, ma senza confonderlo con l’assunzione indiscriminata di rischio. Distribuire utili, ma continuare a patrimonializzare la banca. È una strategia meno appariscente di una fusione, ma più coerente sul piano finanziario.

IL VERDETTO PER IL RISPARMIATORE

Conviene essere clienti di una banca come Passadore? Non esiste una risposta universale. Una banca digitale può offrire canoni più bassi, mentre una grande banca può garantire una maggiore capillarità internazionale, più prodotti proprietari e piattaforme molto estese. Passadore compete su un’altra combinazione: solidità, riservatezza, assistenza personale, qualità esecutiva e accesso diretto agli specialisti.

Sul piano prudenziale, i dati sono rassicuranti: capitale e liquidità sono ampi, i deteriorati sono molto bassi e la redditività è elevata. I depositi ammissibili sono inoltre protetti dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi fino a 100.000 euro per depositante e per banca. La garanzia non copre azioni, obbligazioni bancarie o prodotti di investimento e non sostituisce la valutazione della qualità dell’istituto.

Sul piano industriale, la banca ha costruito un modello capace di funzionare sia quando i tassi salgono sia quando iniziano a scendere. Nel 2025 il margine d’interesse è diminuito, ma i ricavi da servizi hanno compensato gran parte della flessione. Wealth management, attività operativa, credito e advisory si sostengono reciprocamente.

La vera forza di Passadore non sta nell’essere piccola. La piccola dimensione, da sola, è spesso un limite. La forza consiste nell’essere abbastanza capitalizzata da non dipendere da un compratore, abbastanza liquida da poter scegliere il rischio, abbastanza efficiente da sostenere i costi regolamentari e abbastanza vicina ai clienti da trasformare la conoscenza in decisioni migliori.

Il fattore Passadore è questo: una banca nata nel commercio genovese dell’Ottocento che non ha scambiato l’indipendenza per l’immobilismo. Cresce, ma per selezione. Innova, ma senza spettacolarizzare la tecnologia. Protegge la relazione, ma la misura in termini di capitale, costi e qualità del credito. In un mercato che tende all’oligopolio, la sua presenza dimostra che la biodiversità bancaria può ancora generare valore – purché l’identità resti sostenuta dai numeri.

NOTA METODOLOGICA E FONTI PRINCIPALI

Il testo distingue tra dati di Banca Passadore e dati di sistema; tra fatti societari verificabili e valutazioni strategiche; tra capitale sociale, fondi propri regolamentari e patrimonio netto; e tra attività già misurabili e iniziative, come l’advisory, per le quali non sono pubblicati risultati economici separati. Il rapporto indicativo tra finanziamenti operativi e depositi non è un loan-to-deposit ratio regolamentare. I confronti con il sistema italiano ed europeo sono orientativi, poiché la dimensione, la business mix e i perimetri di vigilanza non sono perfettamente omogenei.

1. Banca Passadore & C., Bilancio 2025, approvato dall’Assemblea del 14 maggio 2026. Fonte

2. Banca Passadore & C., Informativa al pubblico 2025 – Terzo Pilastro. Fonte

3. Banca Passadore & C., Brochure istituzionale 2026: storia, azionariato, servizi e rete territoriale. Fonte

4. Banca Passadore & C., Note legali e dati societari aggiornati: capitale sociale pari a 300 milioni di euro. Fonte

5. Banca Passadore & C., Foglio informativo aggiornato al 15 giugno 2026. Fonte

6. Banca d’Italia, Rapporto sulla stabilità finanziaria, n. 1/2026. Fonte

7. European Banking Authority, Q3 2025 supervisory data: asset quality, solvency, liquidity and profitability. Fonte

8. European Banking Authority, Risk Assessment Report, June 2026. Fonte

9. Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, tutela fino a 100.000 euro per depositante e per banca. Fonte

Avvertenza editoriale: l’articolo esprime una valutazione strategica del modello di Banca Passadore. Non costituisce una raccomandazione di investimento, una valutazione del merito creditizio, un giudizio sui singoli prodotti bancari o una sollecitazione alla raccolta del risparmio.

Articolo a cura di David Marini (ANALISI | BANKING, PRIVATE WEALTH & RELATIONSHIP BANKING)