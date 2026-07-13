Crédit Agricole al 29,3% di Banco BPM: perché oggi l’influenza può essere più efficiente del controllo

La quota francese non costituisce ancora un controllo, ma offre un potere negoziale significativo. Banco BPM, Crédit Agricole e il governo italiano perseguono obiettivi distinti.

Il mercato ha interpretato la notizia in modo diretto: Crédit Agricole è salita al 29,3% di Banco BPM, fermandosi poco prima dell’OPA. Questa interpretazione è comprensibile, ma non esaustiva. Il comunicato del 3 luglio conferma la quota, gli acquisti sul mercato, l’uso di uno strumento derivato e un impatto atteso di circa 35 punti base sul CET1 della banca francese. Tuttavia, non afferma che Crédit Agricole abbia definitivamente escluso il controllo. Questa informazione proviene da fonti giornalistiche relative ai colloqui con Roma, non dal comunicato ufficiale.

Anche la regola “sotto il 30% non scatta nulla” va valutata con attenzione. Per un emittente non-PMI, la soglia può essere anche il 25%, e azioni, voti e derivati non sono sempre equivalenti ai fini dell’OPA. È quindi necessario attendere il dettaglio della comunicazione della Consob prima di trarre conclusioni giuridiche.

La strategia di Crédit Agricole appare più articolata di una semplice scalata sospesa. In questa fase, detenere il 29,3% può rivelarsi più efficace che assumere subito il controllo. Questa quota permette al gruppo francese di influenzare le decisioni, tutelare Agos e la bancassurance e incidere sulle future operazioni, evitando, per ora, il premio di un’OPA, l’integrazione totale delle reti e il costo politico del controllo. Crédit Agricole ha quattro consiglieri su quindici e contabilizza Banco BPM secondo il metodo del patrimonio netto. Non esercita il comando esclusivo, ma nessun piano credibile per il futuro della banca può prescindere dalla sua posizione.

I dati assembleari chiariscono la situazione. All’assemblea di aprile 2026 era presente circa il 72,3% del capitale. Se il 29,3% fosse interamente votante, con una partecipazione simile rappresenterebbe oltre il 40% dei voti. Non si tratta di un controllo legale, ma di una forte capacità di blocco nelle decisioni che richiedono maggioranze qualificate. Questo calcolo è illustrativo, poiché la componente derivativa va distinta dalle azioni con diritto di voto. Tuttavia, evidenzia che Crédit Agricole non necessita del 51% per impedire decisioni prese senza il suo consenso.

La banca francese non è soltanto un investimento finanziario. Detiene il 61% di Agos, mentre Banco BPM possiede il 39%. Nel settore danni e protezione, e Crédit Agricole Assurances controlla il 65% delle società coinvolte, con accordi distributivi di lungo termine. Banco BPM offrì accesso alla clientela, ai dati, alle commissioni e alla rete. Perdere Piazza Meda a un concorrente esporrebbe questo ecosistema a rinegoziazioni e potenziali conflitti industriali.

Qui emerge una contraddizione spesso trascurata. Banco BPM ha acquisito Anima e intende rafforzare il risparmio gestito, mentre Crédit Agricole controlla Amundi, uno dei principali asset manager europei. Una fusione completa genererebbe sinergie ma anche duplicazioni, sollevando la questione del futuro di Anima. Mantenere Anima autonoma, integrarla, cederne una quota o separare produzione e distribuzione trasferirebbe valore tra gli azionisti e potrebbe sollevare questioni antitrust. Per Crédit Agricole, oggi è più conveniente influenzare questo ambito dall’esterno piuttosto che acquisirlo e affrontare subito tutte le sovrapposizioni.

Per Banco BPM, lo stesso azionista rappresenta uno scudo, un partner e un potenziale acquirente. Si tratta di una convergenza tattica, non necessariamente strategica. Dopo il fallimento dell’OPS UniCredit, Giuseppe Castagna ha rafforzato tre difese: il controllo di Anima, la disponibilità a valutare aggregazioni e la presenza di un azionista industriale in grado di aumentare il valore di eventuali offerte. La proposta a MPS del 7 giugno non era vincolante né prevedeva un concambio definito, ma ha segnalato al mercato che Banco BPM intende agire da consolidatore, non solo da preda.

L’obiettivo di Piazza Meda non è una vendita immediata, ma la massimizzazione del valore dell’autonomia: restare sufficientemente indipendente per scegliere il partner, abbastanza grande per evitare acquisizioni e abbastanza integrata per negoziare da una posizione di forza. Crédit Agricole, invece, mira a preservare il proprio ecosistema italiano e a mantenere aperta la possibilità di una futura combinazione, senza sostenere ora l’intero costo del controllo. Le due banche collaborano al momento, ma potrebbero divergere sugli obiettivi finali.

Il costo patrimoniale conferma questa interpretazione. Al 31 marzo, Crédit Agricole S.A. dichiarava un CET1 dell’11,4% rispetto a un obiettivo dell’11%. I 35 punti base assorbirebbero gran parte del buffer rispetto al target, considerando anche utili, dividendi, RWA e altre variazioni trimestrali. Non si tratta di una crisi prudenziale, ma il dato evidenzia il costo patrimoniale più elevato associato a un’eventuale OPA. Con il 29,3%, Crédit Agricole beneficia dei risultati di Banco BPM e può rimandare una decisione più onerosa.

E il Governo italiano? La narrazione “Roma contro i francesi” è riduttiva. Il ricorso al Golden Power nell’OPS UniCredit dimostra che l’Esecutivo considera strategici il risparmio, il credito alle PMI, il rapporto tra impieghi e depositi e la permanenza dei centri decisionali. Tuttavia, Bruxelles ha contestato alcune condizioni, ricordando che la BCE è il supervisore prudenziale delle grandi banche dell’area dell’euro. Il Governo può imporre garanzie proporzionate, ma non può scegliere liberamente gli azionisti come se Banco BPM fosse una partecipata pubblica.

La strategia più probabile di Roma è tollerare un azionista francese forte ma non dominante, mantenendo la possibilità di intervenire qualora la partecipazione evolvesse in una fusione, un’OPA o uno spostamento del centro decisionale. Una minoranza stabile apporta capitale, scoraggia operazioni indesiderate e non modifica formalmente la sede, il management o la licenza della banca. Per il Governo, questa configurazione è vantaggiosa: ottiene una protezione senza dover designare un campione nazionale e mantiene il Golden Power per eventuali sviluppi.

Questo chiarisce perché il caso Crédit Agricole differisce da quello di UniCredit: Piazza Gae Aulenti puntava al controllo immediato, mentre la banca verte ha costruito la propria influenza gradualmente. Non si tratta necessariamente di una preferenza per Parigi, bensì di una valutazione dei diversi rischi per il credito, il risparmio e i centri decisionali. Anche il vertice di Antibes rappresenta solo un contesto favorevole, senza alcun collegamento ufficiale con la quota di Banco BPM.

La conclusione è controintuitiva. Crédit Agricole non si è limitato ad acquistare azioni, ma ha ottenuto una posizione potenzialmente indispensabile in qualsiasi riassetto futuro. Banco BPM non si è consegnata ai francesi, ma ha trasformato il loro capitale in una barriera contro gli altri attori. Roma non ha ancora scelto un vincitore e mantiene un potere significativo qualora l’influenza si trasformasse in un controllo, nel rispetto delle competenze nazionali ed europee. Il 29,3% non chiude la questione: rappresenta un equilibrio volutamente incompleto, attualmente compatibile con gli interessi di tutte le parti.