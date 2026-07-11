UniCredit-Commerzbank: il prezzo dell’ultimo miglio

Con il 49,65% dei diritti di voto, Andrea Orcel ha cambiato l’equilibrio della trattativa. Ora non basta più contare le azioni: è necessario valutare il capitale richiesto, il potere effettivamente esercitabile e se il rendimento dell’operazione resterà superiore a quello delle alternative.

Il numero che ha fatto da titolo è il 17,6%: la quota di Commerzbank assegnata all’OPS di UniCredit. Il numero che cambia la sostanza dell’operazione, però, è un altro. Sommando il 26,77% già detenuto direttamente e il 3,22% collegato a strumenti con consegna fisica, UniCredit arriva al 47,59% del capitale, pari al 49,65% dei diritti di voto una volta escluse le azioni proprie di Commerzbank.

Ci sono due modi di leggere questo risultato e entrambi meritano spazio. UniCredit può sostenere, con ragione, di essere ormai a un passo dal controllo. Commerzbank ricorda, altrettanto correttamente, che le azioni conferite non sono ancora trasferite e che le autorizzazioni regolamentari restano necessarie. Inoltre, secondo la banca tedesca, meno del 2% delle adesioni sarebbe provenuto da investitori istituzionali e retail indipendenti.

In sintesi, Orcel ha completato con successo la fase di acquisizione della posizione, ma la partita industriale resta aperta.

Il valore della strategia risiede nel metodo adottato.

UniCredit non ha seguito una scalata tradizionale con un premio immediato. Ha costruito la propria esposizione progressivamente, utilizzando l’OPS per superare il limite tedesco del 30% e mantenendo diverse opzioni aperte. Può aumentare la quota, negoziare, attendere la vigilanza o sospendere temporaneamente senza perdere il valore acquisito.

In termini di allocazione del capitale, Orcel ha ottenuto un vantaggio ancora più prezioso rispetto a una maggioranza immediata: il tempo. Nelle grandi operazioni, il tempo favorisce chi non è vincolato a concludere rapidamente.

Perché UniCredit può aspettare

I numeri del primo trimestre 2026 aiutano a capirlo:

* utile netto: circa 3,2 miliardi di euro;

* RoTE: quasi il 26%;

* cost/income: poco sopra il 33%;

* CET1: 14,2%.

Questi dati riflettono una banca già trasformata, non un acquirente alla ricerca di soluzioni ai propri problemi. UniCredit genera capitale, controlla i costi e mantiene una redditività che pochi grandi gruppi europei riescono a eguagliare.

Commerzbank, dal canto suo, non è più l’asset debole di qualche anno fa. Ha chiuso il trimestre con un utile di 913 milioni, un RoTE del 12,7%, un CET1 del 14,5% e un cost/income del 53%. Il management ha anche alzato le ambizioni del piano Momentum 2030.

Il confronto evidenzia il razionale dell’operazione: entrambe le banche sono solide, ma UniCredit converte i ricavi in utile con maggiore efficienza. Il divario tra il 33% e il 53% del cost/income rappresenta un potenziale di sinergie, ma non può essere ridotto con semplici tagli. La cogestione tedesca, il ruolo dei dipendenti nel Consiglio di sorveglianza e la rilevanza politica di Commerzbank rendono ogni intervento più complesso e negoziato.

Cosa sta dicendo la Borsa

Anche il mercato azionario riflette questa posizione: fiducia, ma senza concessioni illimitate. Il 10 luglio UniCredit ha chiuso a 82,97 euro, mentre il consensus del 7 luglio indicava un target price medio di 88,05 euro, con un margine teorico di circa il 6%.

Questo non è un segnale negativo, ma indica che gran parte della qualità di UniCredit e del potenziale su Commerzbank è già riflessa nel prezzo. D’ora in poi, il titolo sarà premiato solo se la partecipazione aumenterà l’utile per azione senza compromettere il capitale, i dividendi o il buyback.

Dove può nascere il valore industriale è concreto. UniCredit opera già in Germania tramite HypoVereinsbank, mentre Commerzbank ha una solida presenza nel Mittelland, oltre dieci milioni di clienti privati e un ruolo chiave nel commercio estero tedesco. La combinazione permetterebbe di seguire le imprese lungo le filiere europee, in un contesto bancario ancora prevalentemente nazionale.

Le leve principali sono tre.

La prima è commerciale: credito alle imprese, trade finance, cash management, pagamenti, coperture e accesso ai mercati dei capitali.

La seconda è operativa: tecnologia, procurement, funzioni centrali e fabbriche di prodotto condivise.

La terza è patrimoniale: migliore uso degli RWA, del funding e della liquidità all’interno di un gruppo più ampio.

Il vero problema non è individuare le sinergie, ma realizzarle. UniCredit ha indicato un potenziale di creazione di valore significativo, ma le stime provengono da fonti esterne e non sono supportate da una due diligence completa. È quindi necessaria cautela sui tempi, sui costi di integrazione e sulla sostenibilità dei ricavi.

Il rischio vero: capitale senza pieno potere

Il punto più delicato resta il CET1. Se la BCE riconoscesse a UniCredit il controllo di fatto prima del superamento formale del 50%, la banca potrebbe dover consolidare Commerzbank pur non disponendo ancora di tutti i poteri industriali. Alcune stime esterne citate da Reuters hanno ipotizzato, nello scenario più oneroso, un impatto patrimoniale di circa 3 punti percentuali. Non è una guidance di UniCredit, ma è sufficiente a spiegare la cautela del mercato.

Questo è il rischio principale da evitare: capitale assorbito, come in caso di pieno controllo, ma con una governance ancora limitata, come in una partecipazione di minoranza.

Il 50% darebbe a Orcel una maggioranza più netta in assemblea. Il 75%, soglia spesso indicata dagli osservatori per una riorganizzazione più profonda secondo il diritto tedesco, renderebbe più semplice intervenire sulla struttura. Tra le due percentuali c’è una zona grigia, ed è lì che il deal può creare o distruggere valore.

Da questo punto di vista emergono tre possibili sviluppi da monitorare, più che semplici previsioni.

Primo: UniCredit supera gradualmente il 50%, entra con maggiore peso nella governance e lascia Commerzbank e HVB separate sul piano operativo per alcuni anni.

Secondo: Orçel negozia con Berlino un patto sull’occupazione, sul Mittelstand, sulla presenza a Francoforte e sulla rappresentanza tedesca. Il costo politico sale, ma aumenta la probabilità di realizzare sinergie sostenibili.

Terzo: la partecipazione resta poco sotto o poco sopra la maggioranza. UniCredit assorbe capitale, ma la governance e l’opposizione tedesca frenano l’integrazione. Sarebbe lo scenario meno efficiente: troppo grande per essere un investimento finanziario, troppo bloccato per diventare una vera combinazione industriale.

Il giudizio

Andrea Orcel merita riconoscimento: ha scelto il momento opportuno, ha evitato un premio di controllo eccessivo e ha costruito una posizione che costringe gli altri attori a reagire. Si tratta di un’esecuzione di alto livello.

Il giudizio finale, però, non si misura sulla sola percentuale posseduta. Si misura su quattro variabili: utile per azione, CET1, distribuzioni agli azionisti e rendimento del capitale investito.Finora Orcel ha dimostrato capacità nella costruzione dell’operazione. L’esito finale dipenderà dalla sua abilità nell’evitare che si trasformi in una limitazione patrimoniale per UniCredit.

Fonti consultate

• UniCredit – Final Results of Tender Offer, 8 luglio 2026

• UniCredit – 1Q26 Group Results

• Commerzbank – Q1 2026 Results

• UniCredit – Pre-2Q26 Consensus, 7 luglio 2026

• Borsa Italiana – FTSE MIB weekly performance, 10 luglio 2026

• Reuters – UniCredit secures 47.6% of Commerzbank