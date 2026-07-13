Satispay cambia pelle: dalle app per i pagamenti alla sfida alle banche
Rubina Galeotti
- Economia

Satispay cambia pelle: dalle app per i pagamenti alla sfida alle banche

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Economia - 13 Luglio 2026

di Rubina Galeotti

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