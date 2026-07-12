Google perde l’ultimo ricorso: la Corte UE conferma la multa da 4,1 miliardi
Susanna Castelli
- Economia

Google perde l’ultimo ricorso: la Corte UE conferma la multa da 4,1 miliardi

Google perde l’ultimo ricorso: la Corte UE conferma la multa da 4,1 miliardi

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Economia - 12 Luglio 2026

di Susanna Castelli

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