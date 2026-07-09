Halifax dice addio dopo 173 anni: Lloyds manda in pensione uno dei marchi simbolo della finanza britannica
Bianca Ricci
- Economia

Halifax dice addio dopo 173 anni: Lloyds manda in pensione uno dei marchi simbolo della finanza britannica

Halifax dice addio dopo 173 anni: Lloyds manda in pensione uno dei marchi simbolo della finanza britannica

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Economia - 9 Luglio 2026

di Bianca Ricci

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