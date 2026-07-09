Halifax dice addio dopo 173 anni: Lloyds manda in pensione uno dei marchi simbolo della finanza britannica

Dopo 173 anni di storia, il marchio Halifax è destinato a scomparire dalle strade del Regno Unito. Lloyds Banking Group ha infatti annunciato l’eliminazione graduale dello storico brand, che dal 2027 sarà sostituito dal nome Lloyds in tutte le 190 filiali ancora operative in Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord. La decisione segna la fine di uno dei nomi più iconici del sistema bancario britannico, pur senza comportare chiusure di sportelli o licenziamenti.

La transazione avverrà in modo progressivo. I clienti Halifax vedranno i propri conti trasferiti sotto il marchio Lloyds, ma manterranno gli stessi numeri di conto, i codici bancari, le carte e l’accesso ai servizi digitali. L’istituto ha rassicurato la clientela, sottolineando che il cambiamento riguarderà esclusivamente il marchio commerciale e che non sarà richiesta alcuna operazione da parte dei correntisti. La scelta rientra nella strategia di semplificazione del portafoglio di Lloyds Banking Group. Negli ultimi anni le differenze operative tra Lloyds e Halifax si erano assottigliate progressivamente, e i clienti potevano già utilizzare indistintamente le filiali del gruppo e gran parte delle piattaforme digitali erano state integrate. Lloyds diventerà ora l’unico brand del gruppo nelle altre nazioni del Regno Unito, mentre in Scozia continuerà ad operare il marchio Bank of Scotland.

La scomparsa di Halifax rappresenta anche la fine di una storia iniziata nel 1853, quando nacque ad Halifax, nel West Yorkshire, la Halifax Permanent Benefit Building Society. Fondata per aiutare le famiglie ad acquistare una casa durante la Rivoluzione industriale, la società di mutuo soccorso crebbe rapidamente fino a diventare, nel 1928, la più grande building society del mondo. Negli anni Novanta si trasformò in banca quotata in Borsa e nel 2001 si fuse con Bank of Scotland dando vita al gruppo HBOS. Il suo destino cambiò radicalmente durante la crisi finanziaria del 2008: il collasso di HBOS, provocato da una serie di scelte di credito particolarmente aggressive, rese necessario l’intervento di Lloyds e del governo britannico, che sostenne l’operazione con un massiccio piano di salvataggio finanziato anche con denaro pubblico. Da quel momento Halifax ha continuato ad operare come marchio separato, pur essendo parte integrante del gruppo Lloyds.

L’annuncio ha suscitato dispiacere tra molti clienti e tra gli abitanti della città di Halifax, che vedono scomparire un simbolo profondamente legato all’identità locale. Lloyds, tuttavia, ha ribadito il proprio impegno nei confronti della comunità dello Yorkshire, dove circa 3.000 dipendenti continueranno a lavorare negli uffici del gruppo. Per Lloyds si tratta di una decisione soprattutto strategica, coerente con il crescente orientamento verso il banking digitale e con la razionalizzazione della rete commerciale. Per il Regno Unito, invece, la fine del marchio Halifax segna la chiusura di un capitolo della propria storia economica: un nome che per quasi due secoli ha accompagnato generazioni di risparmiatori e mutuatari scomparirà dalle insegne delle high street britanniche, lasciando il posto a un’unica identità bancaria.