Banco Bpm propone fusione a Mps

C’è movimento nel sistema bancario italiano: Banco Bpm ha proposto a Banca Monte dei Paschi di Siena un’operazione di aggregazione per la creazione di un nuovo Gruppo bancario e finanziario di riferimento in Italia: sarebbe il secondo operatore nazionale per dimensioni. La procedura, si legge in una nota, si fonderebbe su un “chiaro razionale strategico”, con un potenziale sinergico che a regime supererebbe gli 1,1 miliardi di euro. Mps per il momento non commenta l’offerta, in attesa che si riunisca il consiglio di amministrazione della banca.

L’opas annunciata da Intesa Sanpaolo su Mps valorizza le azioni della banca senese 10,091 euro l’una ed è strutturata con un corrispettivo in azioni di 1,6 azioni di Intesa Sanpaolo e una componente cash di un euro per ogni azione del Monte dei Paschi, con un premio del 12,5% rispetto al prezzo ufficiale del Monte in Borsa del 5 giugno. Il controvalore complessivo massimo dell’offerta, in caso di integrale adesione, sarà di circa 30,6 miliardi di euro, si legge in una nota.

In serata si è riunito anche il consiglio di amministrazione di Unipol che ha approvato l’alleanza con Unipol-Bper per un’offerta congiunta su Mps, che è arrivata. Intesa Sanpaolo ha lanciato infatti un’offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria sulle azioni di Banca Monte dei Paschi di Siena.

Al lordo delle imposte, il potenziale sinergico stimato da Banco Bpm comprenderebbe oltre 650 milioni di sinergie di costo e oltre 450 milioni di sinergie di ricavo, a loro volta generate per circa 250 milioni da maggiori ricavi sulle reti e circa 200 milioni dall’ottimizzazione delle fabbriche prodotto. La capitalizzazione di Borsa è stimata a oltre 50 miliardi di euro, la generazione di utile netto a 6 miliardi.

Il consiglio di amministrazione di Banco Bpm ha deliberato all’unanimità la proposta di aggregazione inviata a Banca Monte dei Paschi di Siena, chiedendo di poter avviare “in tempi rapidi” un confronto con Mps e il suo management per discutere una potenziale operazione di aggregazione concordata. Sarebbe strutturata secondo le modalità tipiche di un “merger of equals” e vorrebbe salvaguardare i punti di forza e le specificità delle due realtà. L’aggregazione, come comunicato da Bpm, sarebbe improntata a un assetto di governance basato su criteri di equilibrio e rappresentatività.

La proposta si basa su una serie di elementi chiave. Tra questi, Banco Bpm fa riferimento ad esempio alla complementarità industriale delle fabbriche prodotto derivante dalla loro possibile ottimizzazione, citando le attività storicamente esternalizzate da Mps e recentemente internalizzate da Banco Bpm. Si menzionano poi anche le fabbriche prodotto complementari apportate dal polo Mps-Mediobanca e gli ulteriori benefici derivanti dalla partecipazione in Assicurazioni Generali.

L’operazione consentirebbe un’integrazione geografica con una copertura su tutto il territorio nazionale, con una radicata presenza nelle regioni italiane a maggiore potenziale. In particolare, evidenzia Bpm, farebbe nascere il primo operatore per numero di filiali in Lombardia, Toscana e Veneto e permetterebbe un rafforzamento del posizionamento competitivo anche in diverse regioni del Centro e del Sud Italia.