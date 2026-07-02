Sonepar accelera la propria strategia di crescita  per l’acquisizione di Stilcolor Service
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Sonepar accelera la propria strategia di crescita  per l’acquisizione di Stilcolor Service

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Economia - 2 Luglio 2026

di Redazione

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