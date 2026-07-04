Energia e diplomazia, la mossa di Eni che rafforza l’Italia nel Mediterraneo
Alessandro Maurizi
- Economia

Energia e diplomazia, la mossa di Eni che rafforza l’Italia nel Mediterraneo

Energia e diplomazia, la mossa di Eni che rafforza l’Italia nel Mediterraneo

foto-articolo
Economia - 4 Luglio 2026

di Alessandro Maurizi

Condividi: