Energia e diplomazia, la mossa di Eni che rafforza l’Italia nel Mediterraneo

Quello che a inizio maggio era un colosso d’acciaio ormeggiato a Ravenna oggi è già in posizione al largo della Libia, e il quadro che disegna appare ancora più nitido alla luce delle ultime settimane. È arrivato al largo della costa libica il maxi modulo offshore realizzato nei cantieri Rosetti Marino per il Bouri Gas Utilization Project, partito il 7 maggio dal porto romagnolo a bordo di una chiatta e installato con il supporto della nave gru Saipem 7000, una delle più grandi al mondo. Il complesso pesa oltre 5.200 tonnellate, è alto 45 metri ed è destinato al recupero del gas che oggi viene disperso o bruciato in torcia nel grande giacimento di Bouri, a circa 170 chilometri dalla costa. I numeri dell’operazione raccontano la portata dell’investimento. Una volta operativo, il sistema comprimerà il gas recuperato per inviarlo al complesso di Mellitah, con una produzione incrementale attesa di circa 700 milioni di metri cubi all’anno e una riduzione delle emissioni stimata in circa 1,5 milioni di tonnellate di CO2 equivalente. Il valore complessivo si aggira tra 1,3 e 1,5 miliardi di euro, e l’avvio operativo dell’impianto è previsto per settembre 2026. Bouri rappresenta soltanto un tassello di una strategia ben più ampia. Si tratta del secondo dei tre pilastri energetici di Eni nel Paese, accanto al progetto Sabratha Compression a sostegno del giacimento di Bahr Essalam e allo sviluppo delle nuove strutture offshore A&E, il maggiore investimento del settore in Libia degli ultimi vent’anni, con una produzione attesa a regime di circa 7,5 miliardi di metri cubi annui. Complessivamente il gruppo guidato da Claudio Descalzi ha messo sul piatto circa dieci miliardi di investimenti tra il 2023 e il 2028. Il peso di Eni nello scacchiere libico, del resto, è già oggi enorme. Nel 2025 il gruppo ha prodotto circa 7,7 miliardi di metri cubi di gas in Libia, pari a quasi l’80 per cento della produzione nazionale, con oltre il 90 per cento dei volumi destinato al mercato interno. Le esportazioni verso l’Italia attraverso il gasdotto GreenStream restano attorno al miliardo di metri cubi annui, ben sotto la capacità teorica della condotta, compresa tra otto e dieci miliardi. Resta sullo sfondo la cornice geopolitica, sempre più decisiva. L’avvio delle operazioni coincide con una fase di intensificazione del coordinamento tra Eni e la National Oil Corporation, il cui presidente Massoud Suleiman ha recentemente incontrato il direttore generale di Eni North Africa Alessandro Tiani per accelerare l’entrata in produzione dei progetti gas. In un Mediterraneo segnato dall’instabilità e dalla corsa europea a diversificare le forniture, l’asse tra Roma e Tripoli si conferma un pilastro della sicurezza energetica del continente.