JP Morgan ridisegna il vertice: Petno e Rohrbaugh co-presidenti, si apre la corsa alla successione di Dimon
Irene Anania
- Economia

JP Morgan ridisegna il vertice: Petno e Rohrbaugh co-presidenti, si apre la corsa alla successione di Dimon

JP Morgan ridisegna il vertice: Petno e Rohrbaugh co-presidenti, si apre la corsa alla successione di Dimon

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Economia - 26 Giugno 2026

di Irene Anania

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