JP Morgan ridisegna il vertice: Petno e Rohrbaugh co-presidenti, si apre la corsa alla successione di Dimon

Jamie Dimon rimescola le carte al vertice di JP Morgan Chase. Il ceo della più grande banca americana ha nominato Doug Petno e Troy Rohrbaugh co-presidenti del gruppo, una mossa che li colloca in prima linea nella corsa alla sua successione. Come riporta il Wall Street Journal, la decisione restringe il campo dei potenziali eredi e segna un passaggio rilevante in un processo che si preannuncia lungo.

Dimon guida JP Morgan dal 2006 e quest’anno ha compiuto 70 anni. È atteso che lasci l’incarico di amministratore delegato nei prossimi anni, anche se non ha ancora indicato una tempistica precisa, pur avendo lasciato intendere di voler mantenere eventualmente il ruolo di presidente. Vent’anni alla guida di uno degli istituti più influenti del mondo rendono il tema della successione sempre meno un tabù.

Petno e Rohrbaugh erano finora co-amministratori delegati della divisione commercial and investment banking. Con il nuovo assetto, Petno manterrà quella responsabilità in modo esclusivo, mentre Rohrbaugh si sposterà alla guida del consumer and community banking; un cambio di rotta significativo per un manager con un profilo costruito nell’investment banking e nel trading, che dovrà ora misurarsi con una delle principali aree retail del gruppo. È esattamente questo tipo di rotazione che Dimon ha sempre teorizzato come metodo per formare i vertici: testare i manager su aree diverse per valutarne la visione complessiva.

Il riassetto coincide con l’uscita di Marianne Lake, responsabile del consumer and community banking, che lascerà la banca dopo oltre 25 anni. Lake era stata a lungo considerata tra i profili più accreditati per raccogliere l’eredità di Dimon. Con la sua uscita, il baricentro della corsa si sposta interamente su Petno e Rohrbaugh. Restano ai loro posti Mary Erdoes, alla guida della gestione patrimoniale e del wealth management, e Jennifer Piepszak, chief operating officer.

Annunciando il riassetto, Dimon ha parlato di “un passo importante nel processo di pianificazione della successione del consiglio di amministrazione”. Le nuove nomine non individuano ancora un erede, ma segnano un avanzamento concreto nella preparazione del futuro vertice della più grande banca americana.