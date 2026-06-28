Temperature e bollette da bollino rosso: arriva il rincaro della luce

Siamo ormai in piena estate. La gente va in giro in abiti leggeri, i tormentoni estivi dominano le radio e le autostrade sono intasate la sera e la mattina per l’enorme numero di persone che vanno e che tornano dal mare. Ma quella sui termometri non è l’unica cifra desinata ad alzarsi in maniera vertiginosa.

È notizia recente, infatti, che la bolletta dell’elettricità è destinata ad alzarsi ancora. Una condizione figlia del periodo dell’anno in cui ci troviamo. Un periodo in cui i condizionatori diventano più una necessità che un vezzo, e in cui l’uso sempre più esteso dei suddetti dispositivi porta ad un inevitabile rialzo dei costi all’ingrosso dell’elettricità. Nel rincaro andranno a rientrare anche i costi necessari per mantenere l’equilibrio della rete elettrica nelle ore più critiche

A diffondere l’annuncio è Arera (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente): stando all’ente l’aumento dei prezzi sarà del 4,6% rispetto allo scorso semestre. Il suddetto provvedimento inoltre, riguarda gli utenti maggiormente tutelati: anziani, disabili e famiglie in condizioni di povertà.

Quanto si spende e perché

Alla luce di ciò, quanto aumenterebbe la spesa per il cittadino medio?

Supponendo che i prezzi rimangano invariati nel corso della prossima annata, la spesa che si prevede per i clienti vulnerabili è di 633 euro. A questi bisogna sommare i 1.344 euro del gas, i quali porterebbero ad un totale complessivo di 1.977 euro.

Per fare un confronto, nel corso del 2025 il costo annuale di luce e gas per le famiglie è ammontato a circa 2.055 euro. Considerando che in questo specifico caso non parliamo di nuclei familiari ma di categorie protette, la dice lunga su quanto i recenti rincari, dovuti anche ai conflitti svoltisi in Medio Oriente, abbiano impattato sulla nostra economia.

Dichiara Marco Vignola, vicepresidente dell’Unione Nazionale Consumatori:

“Anche se il rialzo non è stratosferico, si tratta di una nuova tegola che si abbatte sui portafogli già vuoti degli italiani. Nel terzo trimestre, per via dei condizionatori accesi, si registra il picco dei consumi elettrici. Questo rincaro è una vera e propria iattura. Purtroppo il nostro appello al governo di intervenire contro il caro bollette per attutire la scoppola è caduto nel vuoto e ora le famiglie ne pagano le conseguenze.”