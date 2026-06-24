La difesa si sposta sul fondo del mare: l’Italia guiderà l’Hub UE per la sicurezza dei cavi nel Mediterraneo 
Bianca Ricci
- Economia

La difesa si sposta sul fondo del mare: l’Italia guiderà l’Hub UE per la sicurezza dei cavi nel Mediterraneo 

La difesa si sposta sul fondo del mare: l’Italia guiderà l’Hub UE per la sicurezza dei cavi nel Mediterraneo 

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Economia - 24 Giugno 2026

di Bianca Ricci

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