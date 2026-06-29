Quanto petrolio c’è in Italia (e perché oggi conta più di ieri)

La crisi dello Stretto di Hormuz sta mettendo a dura prova le economie globali: dallo scoppio della guerra i prezzi dei carburanti sono cresciuti almeno del 57%, quelli del gas del 51%. E mentre alla pompa il pieno fa sempre più male, una domanda che fino a sei mesi fa avremmo liquidato con una risata torna a serpeggiare nei bar e nei talk: ma noi, un po’ di petrolio nostro, ce l’abbiamo?

La risposta sorprende quasi tutti: sì. L’Italia ha i suoi pozzi. Pochi, scomodi, sparpagliati, ma ci sono. E in un mondo dove un braccio di mare largo trentatré chilometri può far tremare le borse, vale la pena sapere dove sono e quanto pesano davvero.

Il cuore dell’Italia petrolifera batte in Basilicata. Qui, nella Val d’Agri, opera il più grande giacimento su terraferma dell’Europa continentale: tra i 50 e i 70 mila barili al giorno, gestiti da Eni con Shell. Poco distante c’è Tempa Rossa, in mano a TotalEnergies con Shell e Mitsui, capace di altri 50 mila barili a pieno regime. Una terra in cui l’idrocarburo è quasi di casa: a Tramutola, nel bosco dietro il paese, esiste una sorgente naturale dove il petrolio affiora da solo dal terreno, iridescente, da secoli. Il greggio lucano viene raccolto al centro oli di Viggiano e spedito via oleodotto alla raffineria di Taranto.

Poi c’è la Sicilia, terra storica del greggio italiano: Ragusa, Gela, Gagliano Castelferrato, una fascia tra Bronte e Troina. Giacimenti scoperti negli anni Cinquanta e Sessanta, profondi, che hanno fatto sognare l’autosufficienza a generazioni di ingegneri. Salendo lungo l’Adriatico troviamo le piattaforme offshore al largo di Marche, Abruzzo e Molise, più i pozzi del Cavone e i campi del Ravennate in Emilia-Romagna. In Piemonte, dalle parti di Trecate, restano gli ultimi pozzi superstiti della Pianura Padana, dove un tempo prosperava Villafortuna, chiuso nel 2016 perché ormai esaurito.

Bello, suggestivo, persino romantico. Ma quanto pesa tutto questo? Qui arriva la doccia fredda. La produzione nazionale copre circa il 7% del petrolio che consumiamo: il restante 93% lo compriamo all’estero. Tradotto in numeri: poco più di 70 mila barili al giorno complessivi, in calo da anni a un ritmo di circa il 3% annuo dopo il picco di fine anni Novanta. Nel mondo l’Italia galleggia intorno al 45° posto tra i Paesi produttori. Le riserve ancora nel sottosuolo si stimano in circa 578 milioni di barili, un tesoro teorico da quasi cento miliardi di euro che però è frammentato, profondo, costoso e politicamente scomodo da tirare fuori.

Insomma: nessun Texas lucano all’orizzonte. Chi promette indipendenza energetica scavando di più racconta una favola.

Qui sta il punto vero, ed è meno banale di quanto sembri. In tempi normali, il petrolio italiano è una virgola nella geopolitica mondiale. Ma questi non sono tempi normali. Quando da Hormuz passa un quinto del greggio del pianeta e l’Iran può chiudere il rubinetto in 48 ore, ogni barile prodotto in casa smette di essere folklore e diventa assicurazione. Non rende l’Italia autosufficiente: riduce, anche solo di una tacca, la nostra esposizione al ricatto.

E va detto con franchezza: il vero scudo non è il pozzo lucano, è la testa. Sono le scorte strategiche, circa 90 giorni di consumi, oltre 80 milioni di barili tenuti da parte, ed è la diversificazione dei fornitori. Dopo l’addio forzato al gas russo, l’Italia ha spostato il baricentro sul Mediterraneo allargato: oggi il primo fornitore è tornata la Libia, seguita da Azerbaigian e Kazakistan, mentre gli Stati Uniti hanno quintuplicato le consegne in tre anni.

La lezione di Hormuz, allora, è di sano realismo, non di ideologia. Un Paese serio non si fa dettare il prezzo del pieno da un Ayatollah con una flotta di motovedette. Valorizza ciò che ha, quei 70 mila barili al giorno che molti snobbano, tiene piene le riserve, moltiplica le rotte di approvvigionamento e investe in autonomia energetica vera. Il petrolio italiano non riscriverà gli equilibri del mondo. Ma in un risiko dove la posta è tenere accese le fabbriche e calde le case, anche un cuscinetto modesto, alla fine, è pur sempre un cuscinetto. E in tempi di crisi, chi ha un cuscinetto dorme un po’ meglio.