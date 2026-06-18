Draghi e l’appello all’Europa: perché il futuro dei giovani passa dalla competitività del continente

L’intervento di Mario Draghi sul futuro dell’Europa va oltre la semplice riflessione politica. Al centro del suo messaggio c’è una domanda che riguarda direttamente le nuove generazioni: il modello europeo sarà ancora in grado di garantire benessere, opportunità e sicurezza ai giovani di oggi e di domani?

L’ex presidente del Consiglio parte da una considerazione di carattere storico. L’Unione Europea rappresenta uno dei più ambiziosi progetti politici realizzati nel dopoguerra: un continente segnato da conflitti e rivalità è riuscito a costruire uno spazio di cooperazione fondato sulla democrazia, sulla pace e sulla crescita economica. Tuttavia, secondo Draghi, i risultati ottenuti negli ultimi decenni non possono essere considerati acquisiti per sempre.

La questione centrale riguarda la capacità dell’Europa di continuare a competere in un mondo profondamente cambiato. Negli ultimi anni gli Stati Uniti hanno accelerato gli investimenti in innovazione, tecnologia e industria strategica, mentre la Cina ha consolidato il proprio ruolo di potenza economica globale. In questo scenario, il rischio per l’Europa è quello di perdere terreno, con conseguenze che ricadrebbero soprattutto sulle nuove generazioni.

Quando Draghi parla di competitività, infatti, non si riferisce soltanto alla crescita del Pil o ai risultati delle imprese. Il concetto è molto più ampio. Una economia che cresce produce lavoro qualificato, attira investimenti, finanzia servizi pubblici e crea opportunità professionali. Al contrario, una crescita debole rende più difficile sostenere il sistema di welfare, finanziare l’istruzione e garantire prospettive occupazionali adeguate.

È in questo contesto che assume significato il richiamo ai giovani. Secondo l’ex premier, la vera sfida consiste nel fare in modo che le prossime generazioni possano beneficiare delle stesse opportunità che hanno caratterizzato l’Europa negli ultimi decenni. Non si tratta soltanto di una questione economica, ma anche sociale e culturale. Se il continente non riuscisse a innovare e a crescere, il rischio sarebbe quello di vedere aumentare le disuguaglianze e diminuire la capacità di offrire ai cittadini protezioni e diritti considerati oggi fondamentali.

L’analisi di Draghi si collega inoltre a tre grandi trasformazioni che stanno ridefinendo gli equilibri mondiali. La prima è quella tecnologica, con l’intelligenza artificiale e le nuove tecnologie che stanno modificando il mercato del lavoro e la struttura delle economie avanzate. La seconda è demografica: l’Europa invecchia e registra tassi di natalità sempre più bassi, fattori che possono rallentare la crescita e mettere sotto pressione i sistemi previdenziali. La terza riguarda la geopolitica, segnata da conflitti, tensioni commerciali e nuove competizioni strategiche.

Per affrontare queste sfide, Draghi sostiene implicitamente che nessun Paese europeo possa agire efficacemente da solo. La dimensione nazionale, pur importante, rischia di essere insufficiente di fronte a colossi economici e politici come Stati Uniti e Cina. Da qui l’invito a rafforzare la cooperazione europea e a sviluppare strategie comuni nei settori chiave dell’economia, della tecnologia e della sicurezza.

Le sue parole hanno anche una particolare rilevanza per l’Italia. Da anni il Paese convive con problemi strutturali come la bassa produttività, salari che crescono lentamente e difficoltà nell’offrire ai giovani percorsi professionali competitivi a livello internazionale. In questo senso, il dibattito sulla competitività europea non riguarda soltanto Bruxelles, ma tocca direttamente la vita quotidiana di milioni di cittadini.

Il messaggio finale è quindi chiaro: il futuro dell’Europa dipenderà dalla capacità di rinnovare il proprio progetto politico ed economico. Per Draghi, la vera posta in gioco non è soltanto il ruolo del continente nello scenario globale, ma la possibilità di garantire alle nuove generazioni un livello di benessere, libertà e opportunità paragonabile a quello di cui hanno beneficiato i cittadini europei negli ultimi decenni.