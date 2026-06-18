SpaceX: destinazione Wall Street

Per oltre vent’anni è rimasta una fortezza privata, alimentata dai capitali di fondi d’investimento e venture capitalist e guidata dalla convinzione di Elon Musk che la conquista dello spazio non dovesse sottostare ai ritmi e alle pressioni dei mercati.

Oggi quella stagione si è chiusa. Con il suo debutto a Wall Street, SpaceX ha firmato la più grande quotazione in borsa della storia moderna, raccogliendo 75 miliardi di dollari nell’offerta iniziale, cifra salita a 85,7 miliardi dopo l’esercizio della cosiddetta “greenshoe option”, e raggiungendo una valutazione superiore ai 3.000 miliardi di dollari.

L’ingresso sul Nasdaq rappresenta molto più di una semplice operazione finanziaria. Segna infatti l’inizio di una nuova fase per il capitalismo tecnologico americano, nella quale il confine tra industria aerospaziale, intelligenza artificiale, telecomunicazioni e sicurezza nazionale appare sempre più sfumato.

Negli ultimi mesi, infatti, SpaceX ha accelerato il proprio processo di integrazione verticale, incorporando attività legate all’intelligenza artificiale e annunciando nuove iniziative strategiche che puntano a trasformare il gruppo in una piattaforma tecnologica capace di operare contemporaneamente nello spazio, nelle telecomunicazioni e nel calcolo avanzato.

Pochi giorni dopo la quotazione è arrivata anche l’acquisizione miliardaria della startup di coding Cursor e la casa madre Anysphere, operazione resa possibile proprio dalla nuova forza finanziaria garantita dalla valutazione di mercato raggiunta dalla società e mettendo a disposizione dei programmatori anche il proprio centro dati e di supercomputer Colossus.

Da un punto di vista geopolitico, la quotazione di SpaceX assume un significato ancora più profondo. L’azienda non è infatti soltanto un campione industriale privato, ma costituisce ormai uno degli strumenti più importanti della proiezione strategica degli Stati Uniti nello spazio.

I lanci per la NASA, la rete satellitare Starlink, le collaborazioni con il Pentagono e le prospettive di sviluppo dell’economia orbitale rendono la società un tassello fondamentale della supremazia tecnologica rispetto a Cina e Russia.

Non è un caso che molti osservatori vedano nella quotazione un ulteriore consolidamento della leadership americana in un settore destinato a diventare uno dei principali terreni di confronto strategico del XXI secolo.

Restano naturalmente anche le incognite. Alcuni analisti ritengono che la valutazione raggiunta incorpori aspettative estremamente ottimistiche e che la volatilità possa aumentare sensibilmente nei prossimi mesi.

Se c’è infatti un aspetto che rischia di passare inosservato è l’impatto della quotazione sul mercato secondario delle partecipazioni private. Per anni SpaceX è stata uno degli asset più ricercati dai fondi specializzati in operazioni “pre-IPO”, con quote scambiate su mercati non regolamentati a valutazioni spesso opache e riservate a investitori istituzionali.

L’approdo a Wall Street porterà inevitabilmente alla luce il reale valore di molte di queste partecipazioni, premiando alcuni investitori ma mettendo anche sotto pressione quei veicoli finanziari che negli ultimi anni hanno gonfiato le proprie valutazioni sulla base di transazioni limitate e scarsamente trasparenti.

Non è escluso che il debutto possa innescare un effetto domino sull’intero ecosistema del private equity tecnologico, costringendo il mercato a riconsiderare il prezzo di molte altre startup “unicorno”.

La quotazione apre inoltre interrogativi di natura geopolitica raramente affrontati. SpaceX non è una semplice azienda privata, ma il principale contraente spaziale degli Stati Uniti, titolare di tecnologie e infrastrutture considerate essenziali per la sicurezza nazionale.

L’ingresso di milioni di azionisti e di grandi fondi internazionali potrebbe aumentare la pressione per massimizzare i dividendi nel breve periodo, entrando talvolta in tensione con gli interessi strategici di Washington.

È il paradosso del capitalismo americano contemporaneo: uno degli strumenti più importanti della proiezione di potenza statunitense finisce per essere valutato quotidianamente dal mercato, esposto alle oscillazioni speculative e, indirettamente, anche alle decisioni di investitori stranieri.

Esiste poi un precedente storico che merita attenzione. Negli anni Novanta la quotazione di numerose aziende legate a Internet contribuì a creare la bolla delle dot-com, alimentata dall’idea che chiunque possedesse una tecnologia rivoluzionaria fosse destinato a dominare il futuro.

Oggi il rischio è diverso ma non meno significativo: che il mercato incorpori nelle valutazioni aspettative difficilmente verificabili sulla futura economia spaziale, dalla colonizzazione lunare alle missioni marziane, trasformando progetti ancora sperimentali in valore finanziario immediatamente monetizzabile.

Se ciò dovesse accadere, il prezzo di SpaceX potrebbe diventare non soltanto il riflesso delle sue performance industriali, ma anche il termometro della fiducia globale nell’intera economia dello spazio.