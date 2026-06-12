Sotto i piedi della Germania c’è un tesoro e l’Europa farebbe bene ad aprire gli occhi

C’è una storia che arriva dall’Altmark, una regione della Sassonia-Anhalt che la maggior parte degli europei fatica persino a trovare sulla cartina, e che invece potrebbe ridisegnare gli equilibri energetici del continente per i prossimi decenni. Una storia che parla di geologia, di geopolitica, e, perché no, di un pizzico di fortuna sotterranea.

A quasi 4.200 metri di profondità, nel sottosuolo del Bacino Tedesco, si nasconde quello che potrebbe diventare un punto di svolta per l’intera filiera europea delle batterie. Parliamo di litio: quel metallo leggero, argentato, quasi anonimo nell’aspetto, che è diventato il vero oro del ventunesimo secolo. Senza litio non ci sono smartphone, non ci sono batterie, non ci sono auto elettriche. Senza litio, insomma, non c’è futuro tecnologico così come lo immaginiamo.

La società indipendente Sproule ERCE ha certificato la presenza di 43 milioni di tonnellate di carbonato di litio equivalente, facendo dell’Altmark una delle risorse più consistenti mai individuate in un singolo progetto. È Neptune Energy, compagnia fino a ieri conosciuta soprattutto per petrolio e gas, ad aver promosso il progetto Altmark Lithium. Il sito stima di contenere poco più di 8 milioni di tonnellate di litio puro, capace di alimentare più di 800 milioni di auto elettriche, collocandosi tra le più grandi risorse di litio a sito singolo conosciute a livello globale.

Numeri da capogiro. Ma c’è un dettaglio che rende tutto più complicato, e più affascinante.

Il litio non si trova in forma solida, ma disciolto in acque profonde, condizione che rende l’estrazione molto più complessa. Più precisamente, le salamoie Rotliegend, fortemente mineralizzate, contengono concentrazioni elevate di litio intrappolate in strati rocciosi che risalgono al Permiano, cioè a un’era geologica che precede persino i dinosauri. Estrarlo richiede tecnologie sofisticate, tempo e investimenti. Non è una miniera da aprire con una ruspa.

La notizia ha un grande valore simbolico, perché il bacino dell’Altmark è stato per decenni uno dei principali giacimenti di gas naturale d’Europa, parte del più vasto bacino del Permiano che si estende fino a Russia, Ucraina e Polonia. In altre parole: la stessa terra che ha alimentato per mezzo secolo l’industria tedesca con il gas ora potrebbe alimentarla con il litio. È come se il sottosuolo stesse offrendo alla Germania una seconda possibilità, proprio nel momento in cui il paese arranca economicamente e cerca una rotta.

Andreas Scheck, CEO di Neptune Energy, lo ha detto chiaramente: la miniera in Sassonia “apre la strada a un contributo significativo al mercato tedesco ed europeo per l’approvvigionamento di litio, materia prima cruciale per l’industria delle batterie”.

Qui sta il nodo politico che dovrebbe interessarci. Fino a oggi, la catena di approvvigionamento globale è stata dominata da Cina e Sud America, costringendo l’industria europea a muoversi tra vulnerabilità geopolitiche e pressioni di mercato. Il cosiddetto Triangolo del Litio, Argentina, Bolivia e Cile, controlla circa il 53% delle risorse mondiali. L’Europa, dal canto suo, ha guardato per anni dall’altra parte, delegando ad altri la propria sicurezza energetica e industriale con la stessa miopia con cui aveva delegato il gas alla Russia.

La scoperta dell’Altmark è quindi anche un campanello d’allarme e un’occasione insieme: un monito a chi pensa che le materie prime si possano sempre comprare sul mercato globale senza conseguenze strategiche, e un’opportunità concreta per costruire finalmente una sovranità industriale europea.

Attenzione, però, a non cadere nell’euforia facile. Nel 2025 è stato completato il secondo progetto pilota con la tecnologia del partner Lilac Solutions, che ha permesso di ottenere carbonato di litio di grado batteria. È in corso un terzo test basato su processi di adsorbimento. L’obiettivo è passare da impianti pilota a un sito dimostrativo integrato, per avviare poi una produzione commerciale su larga scala.

Una stima preliminare ipotizza fino a 25.000 tonnellate annue di produzione, sufficienti per rifornire circa 500.000 veicoli elettrici all’anno. Non è poco. Ma la produzione commerciale vera è ancora un orizzonte, non un traguardo raggiunto.

Il processo di estrazione a circuito chiuso riduce significativamente il consumo di acqua ed evita l’inquinamento superficiale. Se dimostrato su scala commerciale, il progetto potrebbe fungere da modello per la produzione di litio a basso impatto nelle regioni energetiche di tutta Europa.

C’è qualcosa di quasi poetico in questa storia. Una regione operaia, segnata da decenni di industria pesante e poi dalla riunificazione, si ritrova seduta su un tesoro che il mondo intero si contende. Il litio dell’Altmark non è ancora nelle batterie delle nostre auto, ma è già nella testa di chi capisce che la vera sfida del prossimo trentennio non sarà solo tecnologica: sarà la capacità dell’Occidente di tornare a controllare le proprie risorse, a difendere i propri interessi, a smetterla di essere dipendente da chiunque altro.

Sotto quei 4.000 metri di roccia, forse, c’è qualcosa di più del litio. C’è la possibilità di un’Europa che torna a fare sul serio.