Patrimoniale, il grande dibattito che divide l’Italia

Torna al centro del confronto politico ed economico il tema dell’imposta patrimoniale. A riaccendere la discussione è stata la proposta rilanciata da Riccardo Staglianò sulla scia di quanto sostenuto da Oxfam: un prelievo progressivo tra l’1 e il 3% sui grandi patrimoni privati che superino la soglia dei 5,4 milioni di euro. Secondo le stime, interesserebbe appena 50mila contribuenti — una frazione pari allo 0,1% degli italiani – e potrebbe portare nelle casse dello Stato oltre 13 miliardi di euro l’anno.

L’obiettivo dichiarato è la redistribuzione della ricchezza, attraverso un riequilibrio tra grandi patrimoni e fasce della popolazione con minore capacità economica. Ma non tutti sono convinti che la strada sia quella giusta.

Tra le voci critiche figura quella di Franco Bernabè, secondo cui il patrimonio degli italiani è già oggi ampiamente sottoposto a tassazione: tra imposte sugli immobili e prelievi sugli strumenti finanziari, il carico fiscale complessivo non è trascurabile. Il 60% della ricchezza nazionale ha natura immobiliare ed è quindi già soggetta all’IMU, che contribuisce per circa il 3% all’intero gettito fiscale del Paese. L’introduzione di una nuova imposta rischierebbe inoltre di penalizzare i titoli di Stato, scoraggiando gli investimenti e aggravando le dinamiche del debito pubblico. Bernabè ricorda infine come in Europa la patrimoniale vera e propria rimane una rarità: solo Svizzera e Norvegia la applicano, e il gettito che ne deriva non va oltre quanto l’Italia già raccoglie attraverso le sue forme di imposizione esistenti.

Sul piano politico, la questione ha trovato spazio nell’assemblea annuale di Confcommercio, dove la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ribadito con nettezza la posizione del governo «altri parlano di tassare il patrimonio, noi lavoriamo perché gli italiani possano ambire ad avere patrimonio dopo decenni di sacrifici». La premier ha poi aggiunto, “perché la ricchezza non la fanno i Governi, non la fanno le leggi, non la fanno i decreti. La ricchezza la fanno gli imprenditori con i loro lavoratori e quello che devono fare le leggi, i decreti e la politica, è cercare di accompagnare e consentire che quelle persone possano lavorare al meglio delle loro potenzialità. Abbiamo cercato di interpretare così il nostro lavoro, sostenendo il vostro dinamismo, la vostra intraprendenza, per mettervi nelle condizioni di lavorare nelle migliori condizioni possibili.”

Sulla stessa linea il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli, che ha proposto un taglio dell’aliquota IRPEF centrale dal 35 al 33% per i redditi fino a 60mila euro, misura ritenuta necessaria per alleggerire il carico fiscale del ceto medio. La proposta è stata accolta positivamente dalla Presidente del Consiglio, che ha ribadito come lo Stato debba garantire il rispetto delle regole e contrastare le distorsioni del mercato, senza ostacolare chi produce ricchezza.

Nel corso dell’assemblea sono stati affrontati anche altri nodi critici dell’economia italiana. Tra questi, la necessità di riformare l’accesso al credito bancario — abbassando i costi e rafforzando le garanzie, soprattutto per le piccole e medie imprese — e quella di invertire la rotta sul fronte demografico, che Meloni ha definito una vera e propria emergenza economica oltre che sociale. Strettamente legata a quest’ultima, la questione dei giovani: come trattenerli, come valorizzarli, come offrire loro prospettive concrete in un Paese che rischia di perdere le sue energie migliori.

Resta infine la sfida più difficile: tradurre le promesse in misure concrete di politica economica. Il taglio dell’IRPEF ha un costo, il debito pubblico non perdona, e le imprese attendono interventi su credito, energia, affitti brevi, trasporti e semplificazione burocratica. Il messaggio emerso dall’assemblea è comunque chiaro: niente tasse sui patrimoni, più attenzione al ceto medio produttivo, tolleranza zero per chi non rispetta le regole del gioco.