L’Eni trova l’oro nero (ma è gas) in Indonesia: 140 miliardi di metri cubi. E adesso?
Francesco Palmieri
- Economia

L’Eni trova l’oro nero (ma è gas) in Indonesia: 140 miliardi di metri cubi. E adesso?

L’Eni trova l’oro nero (ma è gas) in Indonesia: 140 miliardi di metri cubi. E adesso?

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Economia - 14 Giugno 2026

di Francesco Palmieri

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