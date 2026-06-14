Roma tiene aperta la carta del carbone fino al 2038

Attraverso un emendamento al Decreto Bollette l’Italia ha deciso di prorogare fino al 31

dicembre 2038 la possibilità di mantenere operative le centrali a carbone, segnando un

cambio piuttosto significativo rispetto agli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato

Energia e Clima (PNIEC), il quale prevedeva l’uscita dal carbone entro il 2025, con una

deroga già concessa agli impianti sardi fino al 2028.

La decisione in questione non significa un ritorno immediato alla produzione massiccia di

energia da carbone, ma piuttosto indica la volontà politica di conservare questi impianti

come una sorta di assicurazione energetica da utilizzare in caso di emergenza,

principalmente per motivi d’incertezza internazionale, acuiti dalle tensioni in Medio Oriente e

i rischi per la navigazione nello Stretto di Hormuz, attraverso cui transita una quota

significativa delle esportazioni energetiche mondiali, che hanno riacceso le preoccupazioni

sulla sicurezza degli approvvigionamenti. Infatti, in caso di interruzioni prolungate dei flussi

di petrolio e gas, l’Italia potrebbe trovarsi a dover fare affidamento su tutte le fonti

energetiche disponibili, e mantenere in vita le centrali a carbone viene quindi considerato dal

governo uno strumento di sicurezza strategica.

Ricostruendo il quadro, alla fine del 2025 in Italia risultavano presenti quattro grandi centrali

a carbone: la Centrale di Brindisi Sud, la Centrale di Torrevaldaliga Nord, la Centrale di

Sulcis e quella di Fiume Santo. Le due centrali continentali, a Brindisi e Civitavecchia, hanno

praticamente cessato la produzione, con l’impianto pugliese fermo dal 2024 e Torrevaldaliga

che ha prodotto quantità minime di energia prima di fermarsi completamente, mentre le due

centrali sarde sono rimaste operative perché considerate essenziali per garantire la

sicurezza della rete elettrica dell’isola fino al completamento del collegamento sottomarino

Tyrrhenian Link.

Dunque, paradossalmente, la proroga arriva quando il carbone è ormai quasi scomparso dal

mercato elettrico italiano. Infatti negli ultimi anni la produzione da carbone è diventata

economicamente poco competitiva rispetto alle centrali a gas, e, secondo le valutazioni del

Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, il carbone tornerebbe conveniente

solo con prezzi del gas superiori a circa 70 euro per megawattora.

L’ipotesi più probabile è allora che le centrali vengano mantenute in una condizione definita

“riserva fredda”, nel senso che gli impianti non produrranno energia regolarmente, ma

resteranno tecnicamente disponibili per essere riattivati in caso di necessità.

Certo al di là dell’operatività tecnica in senso stretto, la proroga al 2038 evidenzia una

tensione che molti Paesi europei stanno affrontando, stretti nella morsa tra la necessità di

accelerare la transizione energetica e l’esigenza di garantire la sicurezza degli

approvvigionamenti in un contesto geopolitico sempre più instabile. E così, se dal punto di

vista pratico il phase-out del carbone in Italia appare già quasi completato, la nuova norma

mantiene aperta una porta di emergenza nel caso in cui future crisi energetiche rendessero

necessario ricorrere nuovamente a questa fonte.